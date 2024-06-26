История, стоящая за модой на бронированные образы

Неоднозначной историей заинтересовался Славомир Лотыш, профессор Института истории науки Польской академии наук в Варшаве. Несколько лет он старательно штудировал архивную польскоязычную переписку и газеты, чтобы лучше понять отношения между Зегленом и Щепаником. И обнаружил архив писем Зеглена в Риме, который раскрыл всю глубину обмана польского Эдисона. Конечно, ставить под сомнение достижения Щепаника в Польше – всё равно что пытаться сделать то же самое с Эдисоном в США.

Но Лотыш изложил хронологию создания бронежилета в 2014 году в статье, опубликованной в научном журнале Arms & Armour.

Оказывается, идея создать пуленепробиваемую одежду впервые пришла священнику Зеглену в 1893 году, когда мэр Чикаго Картер Харрисон-старший был застрелен на пороге своего дома психически нестабильным почтальоном. Зеглен только недавно получил от своей церкви назначение служить в огромной польской общине Чикаго и был полон решимости что-то сделать с насилием в своём новом доме. К 1897 году он запатентовал свой новый метод плетения шёлка в слои, достаточно толстые, чтобы остановить пули. Фактически это была первая в мире мягкая рабочая броня. В том же году он начал проводить презентации своей новой технологии. Он надевал бронежилет, а затем заставлял солдата стрелять в него из пистолета.