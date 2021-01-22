Дайвер стал свидетелем подводного шоу, в котором приняли участие 200 акул-молотов

Эти уникальные кадры были запечатлены у северного побережья Нового Южного Уэльса, Австралия.
Кетти Хе (Ketty He) на прошлой неделе плавала в пещере Fish Rock Cave у побережья популярного места отдыха South West Rocks, когда она пережила драматическую близкую личную встречу с огромным числом акул, роящимся прямо над ней.
Женщина держалась за камень, снимая потрясающих существ, плавающих всего в нескольких метрах от неё.
«Особенный день дайвинга с акулами-молотами в Fish Rock, — подписала Хе сделанные ею впечатляющие кадры, опубликованные в Instagram. — Моё лучшее погружение в году.»
Она назвала свою встречу с акулами на глубине 24 метров «драматическим опытом».
«Особенный день дайвинга с акулами-молотами в Fish Rock, — подписала Хе сделанные ею впечатляющие кадры, опубликованные в Instagram. — Моё лучшее погружение в году.»
Она назвала свою встречу с акулами на глубине 24 метров «драматическим опытом».
«Вы чувствуете, как они за вами наблюдают, только вы двинетесь, они тут же придут, чтобы на вас напасть — вот как вы себя чувствуете», — отмечает она.
«Когда они проплыли мимо, течение было действительно сильным, и в этом месте, пока мы ждали акул, вода менялась с холодной на тёплую.»
«Это был очень драматический опыт, потому что, когда они прибыли, с ними пришли рыбы, в том числе и маленькие, их было так много, казалось, что все они пришли к вам.»
«Когда они проплыли мимо, течение было действительно сильным, и в этом месте, пока мы ждали акул, вода менялась с холодной на тёплую.»
«Это был очень драматический опыт, потому что, когда они прибыли, с ними пришли рыбы, в том числе и маленькие, их было так много, казалось, что все они пришли к вам.»
Отметим, что это обычное явление, когда акулы-молоты собираются в это время года большими группами в районе прибрежных рифов, таких как Fish Rock, популярном месте для дайвинга, расположенном в 100 км к югу от Кофс Харбор.
Fish Rock — это пещера длиной 125 метров, которая считается одним из лучших мест для дайвинга в мире.
Пещера также является местом, привлекающим редких серых акул-нянек.
Взрослые молотоголовые акулы могут вырастать до 6-метровой длины, но считаются безвредными для человека.
Во всём мире было зарегистрировано всего 17 документально подтверждённых неспровоцированных нападений акул-молотов, при этом не было зарегистрировано ни одного случая смерти человека.
Fish Rock — это пещера длиной 125 метров, которая считается одним из лучших мест для дайвинга в мире.
Пещера также является местом, привлекающим редких серых акул-нянек.
Взрослые молотоголовые акулы могут вырастать до 6-метровой длины, но считаются безвредными для человека.
Во всём мире было зарегистрировано всего 17 документально подтверждённых неспровоцированных нападений акул-молотов, при этом не было зарегистрировано ни одного случая смерти человека.
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