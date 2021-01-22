Дайвер стал свидетелем подводного шоу, в котором приняли участие 200 акул-молотов

«Вы чувствуете, как они за вами наблюдают, только вы двинетесь, они тут же придут, чтобы на вас напасть — вот как вы себя чувствуете», — отмечает она.



«Когда они проплыли мимо, течение было действительно сильным, и в этом месте, пока мы ждали акул, вода менялась с холодной на тёплую.»



«Это был очень драматический опыт, потому что, когда они прибыли, с ними пришли рыбы, в том числе и маленькие, их было так много, казалось, что все они пришли к вам.»