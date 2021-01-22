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Дайвер стал свидетелем подводного шоу, в котором приняли участие 200 акул-молотов

Дайвер стал свидетелем подводного шоу, в котором приняли участие 200 акул-молотов (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 07:45
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   акула молот   видео   дайвер   под водой   фото   
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Эти уникальные кадры были запечатлены у северного побережья Нового Южного Уэльса, Австралия.

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Метки: акула   акула молот   видео   дайвер   под водой   фото   
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Alexander Час назад
Слава богу не заМОЛОТили.
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2k
Красаучег) Полчаса назад
порезалась и порвали в тряпочки
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