Пес решил спародировать хозяина в гипсе, и перепугал его

Иногда наши любимые животные ведут себя еще сострадательнее, чем люди. Пес по кличке Билл из Англии, например, посочувствовал своему хозяину со сломанной ногой, и решил спародировать его походку. Правда, после этого хозяин потратил кучу денег на обследование питомца, лишь потом осознав его добрые намерения..
Пес по кличке Билл (Bill) счастливо живет в Лондоне со своим хозяином Расселом Джонсом. Недавно мужчина опубликовал в сети видео с участием своего питомца, где тот пародирует хозяина в гипсе. Пес драматично прихрамывает, шагая рядом с Расселом по дороге домой, и создает очень жалобный вид.
Увидев, как пес хромает, хозяин решил, что с его лапой что-то не так, и отвез его к ветеринарам. Он потратил около 300 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей) на рентген и общее обследование песика - и в итоге узнал, что с Биллом все в порядке. Он просто решил посочувствовать хозяину!
"Потратил 300 фунтов на счета от ветеринара и рентген - оказалось, ничего страшного, просто сострадание. Люблю его," - написал мужчина под видео. Как рассказывают эксперты, такое подражание свойственно многим животным, а особенно - собакам. Склонность собак копировать нас возникла в результате тысячелетий селекции и дрессировки. Поэтому не удивляйтесь, если ваша собака тоже копирует вас в чем-то!
"Оскара" в студию
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