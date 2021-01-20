FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9559 постов • 1176 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Пес решил спародировать хозяина в гипсе, и перепугал его

Пес решил спародировать хозяина в гипсе, и перепугал его (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 10:38
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   животные   питомцы   смешные животные   собака   собаки   фото   
135
5
1
Иногда наши любимые животные ведут себя еще сострадательнее, чем люди. Пес по кличке Билл из Англии, например, посочувствовал своему хозяину со сломанной ногой, и решил спародировать его походку. Правда, после этого хозяин потратил кучу денег на обследование питомца, лишь потом осознав его добрые намерения..

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   домашние животные   животные   питомцы   смешные животные   собака   собаки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
lem02 7 минут назад
"...подражание свойственно многим животным, а особенно - собакам...", а я смотрю мой пудель, последние время, прибухивать начал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
История прививок: от создания до наших дней История прививок: от создания до наших дней 24 случая, когда питомцы чуть не довели хозяев до инфаркта 24 случая, когда питомцы чуть не довели хозяев до инфаркта "Хозяйка, я сделал": хаски уничтожил диван и доволен собой "Хозяйка, я сделал": хаски уничтожил диван и доволен собой Три собаки забавно "воссоздают" свои фотографии Три собаки забавно "воссоздают" свои фотографии Какая прелесть: соцсети умилил засыпающий в машине самоед Какая прелесть: соцсети умилил засыпающий в машине самоед Видео: как чесалка может изменить настроение собаки за 1 секунду Видео: как чесалка может изменить настроение собаки за 1 секунду
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

321322



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика
2
41
15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика
10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие
0
115
10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Уникальный Chevrolet Caprice 1989 года выпуска в стиле Халка
0
6
Уникальный Chevrolet Caprice 1989 года выпуска в стиле Халка
Чудо - летающий дракон, животные Азии, летучие агамы
0
0
Чудо - летающий дракон, животные Азии, летучие агамы
Фотограф, сделав снимки дворника из Уфы, закрыл его кредиты в 500 тысяч (6 фото)
Фотограф, сделав снимки дворника из Уфы, закрыл его кредиты в 500 тысяч (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
7
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Россия#прикол#дтп#история#авто аварии#космос#СССР#природа
#интересно#познавательно#приколы#интересное#истории#авария дня#автомир#новости#подборки#знаменитости
#факты#животные#кино#аварии#люди#автомобили#картинки#позитив#прикольные#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться