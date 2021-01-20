Пес решил спародировать хозяина в гипсе, и перепугал его

Увидев, как пес хромает, хозяин решил, что с его лапой что-то не так, и отвез его к ветеринарам. Он потратил около 300 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей) на рентген и общее обследование песика - и в итоге узнал, что с Биллом все в порядке. Он просто решил посочувствовать хозяину!