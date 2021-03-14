Видео: женщина выгуливает пса-робота

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Компания Boston Dynamics в июне прошлого года выпустила на рынок робота Spot Mini. Стоимость механического "пса" - 75 000 долларов, и, как выясняется, уже появились люди, готовые использовать его как домашнего питомца.
На пляже Флориды была замечена женщина, выгуливающая четвероногого робота, у которого даже есть собачья кличка - Скрэппи. Люди смотрели на это, конечно же, с интересом, а кто-то даже с волнением и страхом. Все-таки зрелище необычное! Забавно, что при приближении полицейских робот остановился и сел, как настоящая собака.
Во время прогулки Скрэппи не раз демонстрировал свои навыки, садясь и останавливаясь по команде, а также маневрируя среди толпы и различных объектов на своем пути.
У Скрэппи есть собственный канал на YouTube, где его хозяйка делится видео их совместных приключений.
"Я просто собака-робот, изучающая мир, в который меня загрузили", - говорится в описании.
"Я просто собака-робот, изучающая мир, в который меня загрузили", - говорится в описании.
Компания Boston Dynamics создала робота Spot в 2015 году, назвав его роботизированной собакой с имитацией человеческих движений.
На протяжении многих лет компания проводила интенсивные испытания Spot, чтобы улучшить его возможности и сделать устройство как можно более полезным для применения в реальных условиях. А в июне 2020 года он был выпущен на рынок для широкой публики.
На протяжении многих лет компания проводила интенсивные испытания Spot, чтобы улучшить его возможности и сделать устройство как можно более полезным для применения в реальных условиях. А в июне 2020 года он был выпущен на рынок для широкой публики.
Spot, который подходит для использования в помещении или на открытом воздухе, может выстраивать маршрут, обнаруживать препятствия и избегать их, подниматься по лестнице и открывать двери. Он может выполнять опасные задачи в различных неблагоприятных условиях - на таких объектах, как атомные электростанции, морские нефтяные месторождения и строительные площадки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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