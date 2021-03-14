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Сообщество Удивительное рядом 58 постов • 9 подписчиков подписаться
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Видео: женщина выгуливает пса-робота

Видео: женщина выгуливает пса-робота (5 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2021 14:41
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Boston Dynamics   BostonDynamics   Spot Mini   spot   Питомец   видео   робопес   робот   
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Компания Boston Dynamics в июне прошлого года выпустила на рынок робота Spot Mini. Стоимость механического "пса" - 75 000 долларов, и, как выясняется, уже появились люди, готовые использовать его как домашнего питомца.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Boston Dynamics   BostonDynamics   Spot Mini   spot   Питомец   видео   робопес   робот   
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4  комментария
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5k
Trenzel2003 Полчаса назад
75К баксов. Да ну нах. Если бы у меня была хотя бы половина, я бы комп себе проапгрейдил. А то I5 и 16 гигов маловато.
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20k
Влад Час назад
А гадит он батарейками?
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688
Шурман Влад Час назад
Литием ;)
Ссылка youtu.be
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3k
Mimik 2 часа назад
Ппц жиробасы.
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