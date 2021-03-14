Видео: женщина выгуливает пса-робота

Компания Boston Dynamics создала робота Spot в 2015 году, назвав его роботизированной собакой с имитацией человеческих движений.



На протяжении многих лет компания проводила интенсивные испытания Spot, чтобы улучшить его возможности и сделать устройство как можно более полезным для применения в реальных условиях. А в июне 2020 года он был выпущен на рынок для широкой публики.