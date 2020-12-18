FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3829 постов • 697 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Самарской области рабочих вывели полоть траву под снегом в -25

В Самарской области рабочих вывели полоть траву под снегом в -25 (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 14:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Самарская область   видео   интересное   маразм крепчает   мыши   фото   яблони   
1040
1
1

В селе Кошелевка Самарской области дирекция аграрной компании вывела своих сотрудников полоть траву в поле. Загвоздка только в том, что на полях лежит снег и на улице мороз -25.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Самарская область   видео   интересное   маразм крепчает   мыши   фото   яблони   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Борис Карабанов Час назад
Компания, насколько я понимаю, частная? Ну, и? В чём проблема?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
11k
робт 10 минут назад
я конечно послушал "эксперта-агронома"

но млять он что, считает что люди реально занимающиеся выращиванием чего-либо будут вот просто так тратить деньги на бесполезную х*уйню, типа занять местных алкашей чтоб не скучали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Влад 18 минут назад
не вижу проблемы-это же не армия-не нравится уволься-работа на воздухе-костёр опять же-деньги платят и норм-что не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Князь Курбский Полчаса назад
Другой работы в деревне то нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz 44 минуты назад
как в старом анекдоте:
Построил прапорщик солдат на плацу:
- Короче, задача такая: все взяли в руки ломы и начали подметать плац!
Голос из строя:
- Тащ прапорщик, а может взять веники, так быстрее будет и чище?
Прапорщик:
- А мне не надо чтоб было чисто, мне нужно чтобы вы з.а.е.б.а.л.и.с.ь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Echo BillyBonzz 2 минуты назад
не чисто, а мне не надо быстро
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кира 48 минут назад
Хорошо, не красить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon 54 минуты назад
Уже в России пахнет концлагерем Бухенвальд. Там заставляли кирпичи носить туда, а после того обратно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz zenon 41 минуту назад
Ну конечно, тут же под страхом смерти, в кандалах за пайку баланды заставляют. Не нравится, не согласен или не доволен? За воротами уже топчется резервная армия труда (по К.Марксу) т.е. безработные, готовые и траву красить и листья вешать, круглое носить и квадратное катать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−117
im240 58 минут назад
ну -25 и что теперь без дела сидеть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
Andrey Час назад
Если у работника с работодателем есть договор, в котором чётко прописаны условия работы и вид выполняемых работ, то это может рассчитываться как нарушение трудового договора со всеми вытекающими последствиями. Если такового нет, то работодатель вправе дать рабочему любую работу (в рамках закона разумеется).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Нескучный сад Час назад
Не вижу ничего ужасного в работе на улице. Вахтовики, лесозаготовители и иже с ними так работают в режиме нон стоп. То, что аграрии привыкли зимой отдыхать, никак не отменяет необходимости поработать на благо своего предприятия. НО людей обязательно нужно обеспечить горячим питанием, местами для обогрева (бытовки, салоны автобусов, а не костры) и более частыми перерывами. Делов то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Афраний Час назад
Хорошо,что не заставили листья на деревьях вешать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
1k
Афраний Броненосец Потелкам 52 минуты назад
Прикол не в температуре воздуха.Прикол,полоть траву под снегом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
849
Йожык Афраний 38 минут назад
В Ярославле к тощей елке умудрились ветки прибить, но говорят уже поменяли на более симпатичную.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Броненосец Потелкам Афраний 16 минут назад
ты в армии не служил....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Афраний Броненосец Потелкам 13 минут назад
Служил.Но ломиком плац не заметал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Броненосец Потелкам Афраний 11 минут назад
ну, знать, и пожухлую траву в бодрый зеленый цвет не красил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
голландец Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год "Сказал - сделал": Губерниев "съел" перчатку в прямом эфире из-за женской сборной по биатлону "Сказал - сделал": Губерниев "съел" перчатку в прямом эфире из-за женской сборной по биатлону "Жуткая и манящая": россиянка создала самую страшную куклу в мире "Жуткая и манящая": россиянка создала самую страшную куклу в мире "Какой год, такая ёлка": в Заречном новогоднее дерево украсили мусором "Какой год, такая ёлка": в Заречном новогоднее дерево украсили мусором Дедуля покорил TikTok и насмешил тысячи юзеров своими видео Дедуля покорил TikTok и насмешил тысячи юзеров своими видео В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску
PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
https://fishki.net/community/golaja-pravda
304979



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Почему на Севере жили в цистернах
6
52
Почему на Севере жили в цистернах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мужчина сделал себе татуировку, в точности повторяющую родимое пятно его сына
0
36
Мужчина сделал себе татуировку, в точности повторяющую родимое пятно его сына
Кастом BMW R1200GS с коляской от голландских мастеров LBS
0
2
Кастом BMW R1200GS с коляской от голландских мастеров LBS
Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год
Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
5
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#подборка#авария#дети#автомобили#собаки#прикольные#картинки#война
#фото#животные#факты#дтп#спорт#забавно#автомир#в мире#фотографии#драка
#прикол#интересное#россия#история#авто авария#смешно#девушки#знаменитости#авария дня#закон

На что жалуетесь?

Вернуться