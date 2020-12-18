В Самарской области рабочих вывели полоть траву под снегом в -25

Mash опубликовал видео, на котором работники аграрной компании в селе Кошелевка пололи траву на поле. Вот только в Самарской области уже лежит снег и стоит мороз. Один из сотрудников снял на видео сей процесс.

— Ребята, если честно, я в тихом ужасе, — рассказал на видео работник.