В Самарской области рабочих вывели полоть траву под снегом в -25

В селе Кошелевка Самарской области дирекция аграрной компании вывела своих сотрудников полоть траву в поле. Загвоздка только в том, что на полях лежит снег и на улице мороз -25.
Mash опубликовал видео, на котором работники аграрной компании в селе Кошелевка пололи траву на поле. Вот только в Самарской области уже лежит снег и стоит мороз. Один из сотрудников снял на видео сей процесс.
— Ребята, если честно, я в тихом ужасе, — рассказал на видео работник.
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Представитель компании по телефону заверила, что работа действительно нужна.
Это делается ради спасения молодых яблонь от полевых мышей, которые, "как саранча, съедают" всё.
Однако, сами работники другого мнения. На холоде им приходиться разводить костры, и работать с восьми утра.
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но млять он что, считает что люди реально занимающиеся выращиванием чего-либо будут вот просто так тратить деньги на бесполезную х*уйню, типа занять местных алкашей чтоб не скучали?
Построил прапорщик солдат на плацу:
- Короче, задача такая: все взяли в руки ломы и начали подметать плац!
Голос из строя:
- Тащ прапорщик, а может взять веники, так быстрее будет и чище?
Прапорщик:
- А мне не надо чтоб было чисто, мне нужно чтобы вы з.а.е.б.а.л.и.с.ь!