В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску

Пассажир, пострадавший в автобусе, рассказал агентству E1.RU, что конфликт с кондуктором начался из-за маски и онлайн-кассы.

— Она меня попросила надеть маску полностью, но я в ответ на это начал требовать оплатить проезд по онлайн-кассе. По такому принципу: она просит соблюдать закон о ношении маски, а я прошу соблюдать федеральный закон № 54 о контрольно-кассовой технике. Но она отказалась, — говорит пассажир, отметив, что раньше уже спорил с этим кондуктором.

— Она снова начала просить меня надеть маску полностью, но я в ответ сказал, что маска на мне надета так же, как и на водителе: только на рот. После этого водитель выскочил из-за руля и начал нецензурно выражаться, — говорит пассажир.