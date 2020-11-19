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В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску

В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 10:07
Сообщество : Истории
Метки: видео   водитель   интересное   маска   масочный режим   транспорт   фото   
862
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18 ноября на дороге между поселками Белка и Рудничный случилась драка между пассажиром и водителем автобуса. Причиной конфликта стал отказ мужчины надевать маску на нос, он аргументировал это тем, что на водителе маска тоже надета неправильно. С криком: "Как же вы все надоели!", водитель выбросил из автобуса пассажира.

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Метки: видео   водитель   интересное   маска   масочный режим   транспорт   фото   
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25  комментариев
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3k
Vadim 36 минут назад
Ну не хочеш носить маску не носи. Но не езди в общественном транспорте. Едь на своей машине или иди пешком.
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4k
Дмитрий Горчилин Полминуты назад
Таких людей надо арестовывать и прописывать общественные работы- в реанимации помогать, там где ковидные умирают, где они под ИВЛ и концентраторами лежат. В морг возить умерших. День-два и он сам ни то то маску- противогаз будет напяливать даже если дома в окно смотрит.
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−64
im240 4 минуты назад
мягкий водитель, человечный. надо было эту крысу бородатую, монтажкой по харе.
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165
Леший 16 минут назад
У водятела тоже неправильно одета. Давайте его пи@дить!
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911
Шурман 17 минут назад
Есть правила так соблюдай их , у нас вообще водителей отгородили от пассажиров , типа стекла поставили и автобусы теперь полу пустые ходят , я иногда вижу что водители вообще без масок но они там сидят как в вакууме . Брюссель . Недавно иду по улице и слышу за спиной виуууу оборачиваюсь полиция говорит одень маску , говорю я же курю , извинились сказали как докуришь одень .
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2k
leto2016 19 минут назад
Это только начало. Там дальше по плану веселее. Зря что ли затевалось. Я не говорю что вируса нет! Он есть и люди умирают. Медицину с образованием вгоняют в кому, людей оскотинивают. Вирус искуственный, жертв не считают.
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81
worldstreetmusic leto2016 9 минут назад
И не говорите. Вирус искусственный ,люди оскотиниваются, Земля плоская. Ужос.....
Нас столько веков обманываютЪ....
И не говорите. Вирус искусственный ,люди оскотиниваются, Земля плоская. Ужос..... Нас столько веков обманываютЪ....
И не говорите. Вирус искусственный ,люди оскотиниваются, Земля плоская. Ужос..... Нас столько веков обманываютЪ....
И не говорите. Вирус искусственный ,люди оскотиниваются, Земля плоская. Ужос..... Нас столько веков обманываютЪ....
И не говорите. Вирус искусственный ,люди оскотиниваются, Земля плоская. Ужос..... Нас столько веков обманываютЪ....
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19k
Ратибор 19 минут назад
Кстати, с юридической точки зрения всё это ни что иное, как самоуправство со стороны перевозчика. Маска на пассажире была, никаких законов и иных нормативных актов он не нарушал, ибо ни один нормативный акт не устанавливает правила и способы ношения маски, как и иные требования к ней. То есть пассажир вполне мог надеть на себя хоть поросячью маску с детского утренника и тем самым выполнил бы требования законодательства. А то, что вытворяли водитель с кондуктором - самое настоящее самоуправство.
С другой стороны, пассажир неправ, требуя оплаты проезда через онлайн-кассу согласно 54-ФЗ. В статье 2 этого закона приведён список видов деятельности, при осуществлении которой нет нужны применять онлайн-кассы, в него включена продажа билетов водителем или кондуктором в транспорте.
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16k
babuby Ратибор 8 минут назад
Но водитель-то почти без маски, а при этом требует контактного способа оплаты. Да ещё и набрасывается на пассажира. Так что по совокупности, в случившемся как минимум 80% вины водителя.
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762
max 20 минут назад
За маску, штраф. За нос, тюрьма.
Логично, требуем надеть маску, вдруг пассажир болен, и на всякий случай, раздолбаем ему нос, чтобы он всех забрызгал своей кровью.
Был бы водила не дегенерат, сразу пригласил бы наряд для пассажира . Как ни крути, транспорт дальше не поехал, да и наряд прибыл, но уже к водителю.
Теперь, этот хрен, получит компенсацию, а у водителя одни проблемы, букет статей.
На эти деньги, мог бы купить жене цветы и детям мороженое.
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25k
Acu900 24 минуты назад
В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску
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991
Алексей Полчаса назад
оба не правы в этой ситуации. Есть за это административное нарушение.
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26
Сергей Алексей Полчаса назад
за что именно административка? за то, что на нос маску не нацепил?
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−9
Князь Курбский 46 минут назад
Нож надо иметь. И все сразу вежливые
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2k
leto2016 Князь Курбский 14 минут назад
Ссылка m.youtube.com
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12k
Ligov 50 минут назад
Не понимаю таких блоХеров. Кто бы как к маскам не относился, но неужели сложно правильно надеть ее в общественном месте. Заслуженно огреб...
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16k
babuby Ligov Полчаса назад
Причинение телесных пассажиру водителем, из-за того что маска была одета на пассажире точно так-же как и на водителе, вы считаете справедливым?

Любите двойные стандарты?
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3k
Горожанин babuby 16 минут назад
Это Вы любите двойные стандарты и нарушаете правила... Не одета, а надета!
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762
max Ligov 14 минут назад
Если докажут, что пассажира пытались затащить в автобус , то кроме оскорбления и нанесения вреда здоровью, могут приписать попытку похищения.
Неужели так плохо дома, что хочется на нары?
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762
max Горожанин 7 минут назад
В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску
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16k
babuby Горожанин 7 минут назад
А вы мастер стрелки переводить?
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29k
Alex 54 минуты назад
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25k
Fat Lynx 54 минуты назад
Маловато... смотрю, ума не прибавилось - решил свою дурь в интернет выложить на всеобщее обозрение.
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