В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску

18 ноября на дороге между поселками Белка и Рудничный случилась драка между пассажиром и водителем автобуса. Причиной конфликта стал отказ мужчины надевать маску на нос, он аргументировал это тем, что на водителе маска тоже надета неправильно. С криком: "Как же вы все надоели!", водитель выбросил из автобуса пассажира.
Пассажир, пострадавший в автобусе, рассказал агентству E1.RU, что конфликт с кондуктором начался из-за маски и онлайн-кассы.
— Она меня попросила надеть маску полностью, но я в ответ на это начал требовать оплатить проезд по онлайн-кассе. По такому принципу: она просит соблюдать закон о ношении маски, а я прошу соблюдать федеральный закон № 54 о контрольно-кассовой технике. Но она отказалась, — говорит пассажир, отметив, что раньше уже спорил с этим кондуктором.
— Она снова начала просить меня надеть маску полностью, но я в ответ сказал, что маска на мне надета так же, как и на водителе: только на рот. После этого водитель выскочил из-за руля и начал нецензурно выражаться, — говорит пассажир.
Момент драки попал на видео. Осторожно, ненормативная лексика!
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Сам пассажир уверяет, что водитель его бил, выбросил из автобуса и на улице ещё напал со спины. После этого он начал затягивать его обратно, чтобы он не смог вызвать полицию. Однако в итоге пассажир все-таки вызвал полицию и написал заявление на водителя.
Однако очевидцы другого мнения. Предприниматель, на которого работает водитель, опросил пассажиров и они рассказали, что мужчину никто не бил.
— Со слов водителя и кондуктора, этот пассажир регулярно отказывается надевать маску. В этот раз произошла та же самая ситуация: на нем маски не было, он заявил, что не собирается выполнять распоряжение губернатора, сказал: «Кто он такой, что выпускает законы». Ему сказали: «Покиньте автобус». Водитель его стал выводить, он пнул водителя, а водитель в ответ пнул его. Его лицо вообще никто не трогал, водитель пнул ему под задницу. Я спрашивал у кондуктора и у пассажиров, мне сказали, что по лицу его не били. Что касается оплаты проезда по безналу, то у нас в городе пока ее нет, это только в планах, — рассказал предприниматель.
Пользователи сети снова разделились на два лагеря. Те, кто поддержал водителя, заметили, что правило надо соблюдать, а не строить из себя умников. Другие заметили, что маски всем уже надоели, и людям нужно быть спокойнее. На чьей стороне вы?
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Нас столько веков обманываютЪ....
С другой стороны, пассажир неправ, требуя оплаты проезда через онлайн-кассу согласно 54-ФЗ. В статье 2 этого закона приведён список видов деятельности, при осуществлении которой нет нужны применять онлайн-кассы, в него включена продажа билетов водителем или кондуктором в транспорте.
Логично, требуем надеть маску, вдруг пассажир болен, и на всякий случай, раздолбаем ему нос, чтобы он всех забрызгал своей кровью.
Был бы водила не дегенерат, сразу пригласил бы наряд для пассажира . Как ни крути, транспорт дальше не поехал, да и наряд прибыл, но уже к водителю.
Теперь, этот хрен, получит компенсацию, а у водителя одни проблемы, букет статей.
На эти деньги, мог бы купить жене цветы и детям мороженое.
Любите двойные стандарты?
Неужели так плохо дома, что хочется на нары?