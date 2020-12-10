"Какой год, такая ёлка": в Заречном новогоднюю ёлку украсили мусором

Жители города Заречный обнаружили на новогодней ёлке вместо красивых украшений обычный мусор. Битые шары, пустые бутылки, упаковки от чипсов и полиэтиленовые пакеты стали декором
Жители города 10 декабря обнаружили на ёлке необычные новогодние украшения. Вместо рождественских игрушек, шариков и гирлянд на ёлке развешан мусор. Битые шары, упаковки от чипсов, картон и ненужные CD-диски расстроили жителей города. На блестящую мишуру нацепили бутылки без дна, а снизу набросали старых веток.
Оскорблённые жители в Instagram спросили у правительства, неужели жалко денег на украшение ёлки? Если нет возможности, то можно было просто укутать гирляндами, а не вешать мусор.
"Это просто оскорбительно!", - пишут одни горожане, а другие шутят: "Какой год, такая ёлка!".
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было бы очень красиво - снизу всякие ппсники, участковые... сверху гаишники, а вместо звезды генерал насажен
Какое отношение к народу такая и ёлка.
Далее. Правительство пошло навстречу жителям и т.д.....................