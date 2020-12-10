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"Какой год, такая ёлка": в Заречном новогоднюю ёлку украсили мусором

"Какой год, такая ёлка": в Заречном новогоднюю ёлку украсили мусором (2 фото)

Автор:
10 декабря 2020 14:35
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   власти   заречный   интересное   украшение   фото   ёлка   
805
2

Жители города Заречный обнаружили на новогодней ёлке вместо красивых украшений обычный мусор. Битые шары, пустые бутылки, упаковки от чипсов и полиэтиленовые пакеты стали декором

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Метки: видео   власти   заречный   интересное   украшение   фото   ёлка   
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4  комментария
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20k
Батончик с маком Полчаса назад
я думал что мусорами будут ёлки украшать. один хрен они нынче только на праздниках и гуляниях на улице появляются.
было бы очень красиво - снизу всякие ппсники, участковые... сверху гаишники, а вместо звезды генерал насажен
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222
Александр Поликарпов 2 минуты назад
Если этот тот Заречный что в Свердловской области, так там её можно каждый год говном мороженым наряжать. Место такое.
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2k
Urlauber 38 минут назад
Неправильный заголовок.... год не причём.

Какое отношение к народу такая и ёлка.
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2k
Борис Карабанов 40 минут назад
Далее. Правительство пошло навстречу жителям и закупило с соблюдением всех процедур елочные украшения (в апреле). Жители вновь возмущены - правительство тратит бюджетные деньги на праздничную мишуру в то время. когда людям есть нечего.
Далее. Правительство пошло навстречу жителям и т.д.....................
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