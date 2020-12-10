"Какой год, такая ёлка": в Заречном новогоднюю ёлку украсили мусором

Оскорблённые жители в Instagram спросили у правительства, неужели жалко денег на украшение ёлки? Если нет возможности, то можно было просто укутать гирляндами, а не вешать мусор.

"Это просто оскорбительно!", - пишут одни горожане, а другие шутят: "Какой год, такая ёлка!".