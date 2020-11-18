Дедуля покорил TikTok и насмешил тысячи юзеров своими видео

TikTok - сравнительно новая развлекательная платформа, куда юзеры заливают забавные видосики под музыку. Принято считать, что в TikTok сидят по большей части школьники и молодёжные звёзды, но это не так. На просторах платформы можно встретить забавных стариков, которые только-только осваивают интернет.
69-летний пенсионер Александр Константинович из Кургана не собирался становиться звездой TikTok. Он скачал приложение на телефон по совету внучки и начал пробовать снимать видео.
— Однажды мы с ним разговаривали по видеосвязи. Он мне говорит: "Мне кажется, у меня депрессия. Жить стало очень грустно". И вот мне тогда пришла идея предложить ему сделать блог, — рассказала внучка Софья.
Сам того не желая, Александр Константинович стал звездой!
@konstaantinich
Инст: Konstaantinich 😜 Когда уточнение не помешало бы! 😂 ##шутка ##юмор ##прикол ##семейнаяжизнь♬ оригинальный звук - КОНСТАНТИНЫЧ | 👴🏼ИНСТАДЕД
Дедушка снимает забавные и милые видео со своей женой. Он осваивает чудеса монтажа и теперь общается с внуками в интернете, которые учат дедулю использовать разные эффекты. В прошлом году Александр Константинович ездил к внукам в Санкт-Петербург, чтобы освоить графические редакторы.
@konstaantinich
Инст: Konstaantinich. 🤗❤️ ##жиза ##фиксация ##эффект ##прикол ##lays♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod
Ролики Александра Константиновича очень милые, лёгкие и смешные. Именно такого контента не хватает в интернете!
@konstaantinich
Мы одноклассники. У нас двое детей, четверо внуков и одна большая любовь длиною в жизнь! ❤️ ##любовь ##семейнаяжизнь ##отношения♬ Memories - Xcho & MACAN
— Многие считают, что популярность в соцсетях — это для богатых и знаменитых, которые хвастаются золотыми унитазами, но я с этим не согласен. <...> Я убеждён, что популярным может стать каждый, кто захочет этого и будет вести себя здесь честно, но при этом нужно обладать навыками обработки и монтирования видео и фото, — признался пенсионер 45.ru.
@konstaantinich
Просто видео на смартфон и никаких эффектов! Поняли, в чем секрет? 😜 ##идеявидео ##разборэффектов ##эффект♬ Go Fuck Yourself - Two Feet
В Тиктоке на дедушку подписано более 163 тыс. подписчиков и почти 10 тысяч в Инстаграме. Подписчики благодарят пенсионера за милые ролики, которые поднимают настроения!
Источник:
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Запретил его своим детям под страхом отлучения от интернета.