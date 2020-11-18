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Дедуля покорил TikTok и насмешил тысячи юзеров своими видео

Дедуля покорил TikTok и насмешил тысячи юзеров своими видео (2 фото)

Автор:
18 ноября 2020 13:44
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дедушка   интересное   интернет   соцсети   старики   тикток   фото   
1560
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TikTok - сравнительно новая развлекательная платформа, куда юзеры заливают забавные видосики под музыку. Принято считать, что в TikTok сидят по большей части школьники и молодёжные звёзды, но это не так. На просторах платформы можно встретить забавных стариков, которые только-только осваивают интернет.

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Метки: видео   дедушка   интересное   интернет   соцсети   старики   тикток   фото   
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2  комментария
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1k
The mask 16 минут назад
Тик-ток зло и убийца времени в чистом виде.
Запретил его своим детям под страхом отлучения от интернета.
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6k
Агент Безопасной Национальности 20 минут назад
Лучше такие видео, чем ужимки инсталядей и блогеров.
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