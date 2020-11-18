Дедуля покорил TikTok и насмешил тысячи юзеров своими видео

69-летний пенсионер Александр Константинович из Кургана не собирался становиться звездой TikTok. Он скачал приложение на телефон по совету внучки и начал пробовать снимать видео.

— Однажды мы с ним разговаривали по видеосвязи. Он мне говорит: "Мне кажется, у меня депрессия. Жить стало очень грустно". И вот мне тогда пришла идея предложить ему сделать блог, — рассказала внучка Софья.

Сам того не желая, Александр Константинович стал звездой!