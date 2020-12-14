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"Сказал - сделал": Губерниев "съел" перчатку в прямом эфире из-за женской сборной по биатлону

"Сказал - сделал": Губерниев "съел" перчатку в прямом эфире из-за женской сборной по биатлону (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 11:33
Сообщество : Спорт
Метки: видео   губерниев   интересное   перчатка   спор   спорт   фото   
4483
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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев перед эстафетой на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии дал слово, что если сборная России не войдёт в тройку лидеров, то он съест перчатку. Команда заняла восьмое место, и комментатор сдержал своё слово.

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Метки: видео   губерниев   интересное   перчатка   спор   спорт   фото   
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18  комментариев
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11k
Toxictofa 2 часа назад
Господа, а в чем он поступил плохо??? В том, что сдержал слово???
Самоирония в нем есть. Нимба над головой, как у некоторых избранных, вроде не светится. С Никулиным может и не очень удачно себя сравнил.
Если бы у нас хотя бы половина держала свое слово, мы бы жили совсем в другой стране.
А то кругом одна петушня и киздаболы, которым кинуть или нае..ть другого человека - прямо смысл жизни!
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193
Миша 12 минут назад
Жалко что Джон Макафи не сдержал слово, что если Биткоин не будет миллион стоить... ах какое бы популярное видео было. ) А Губерниев просто варежки готовить не умеет. Один в Африке мопед на спор за год сожрал, пилил его напильником в стружку, и в еду ее добавлял. Было бы желание. ))
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19k
Надежда 40 минут назад
Когда-то давным-давно Губерниев комментировал спортивные передачи на ТВЦ и было приятно его слушать: он не просто комментировал происходящее, а всегда рассказывал какие-нибудь интересные факты и истории о спортсменах и спорте, который комментировал. Даже когда он начал работать на канале Россия - первые годы готовился к эфирам. Но, извините, последние лет 5 его просто НЕВОЗМОЖНО слушать - какой шут? Да он просто шумный самовлюблённый неадекват. Очень жаль. Видимо то, что он стал топовым ведущим на ТВ и стал комментаторм Евровидения, начал принимать участие в пошлейших новогодних передачах, вести корпоративы и т.д. не прошло бесследно: нашёл, как говорится, свою шагреневую кожу.
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3k
Ыукп 41 минуту назад
Нормальный чел. Большинству актёров и шоуменов до него расти и расти.)
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9k
KOSTELLO 42 минуты назад
Тяжело представить, что подобное совершил бы, к примеру Владимир Маслаченко.
Не скрою, что не люблю я Губерниева.
По мне он больше шут гороховый, что он в очередной раз и доказал.
Ну, да это моё личное мнение
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669
Nane First NameLast 43 минуты назад
Не съел и даже не понадкусывал. Так, пожевал. Трепло.
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5k
evenSeven 45 минут назад
Даже не надкусил... Несерьезный комментатор раздал несерьезные обещания и так же несерьезно их и выполнил.
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3k
au3 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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110k
arek14 48 минут назад
Сборная России по биатлону, как отмечает пресса, установила «антирекорд» 30 гонок без медалей.
Неужели допингу конец?
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57k
Viktor 49 минут назад
Съесть и пожевать - это две большие разницы!
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6k
Lev Asriev Час назад
Так не съел же
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803
rustemmedved Час назад
Если бы не сжевал подвергся бы критике, что не сдержал обещание. По мне, так красавец, сказал- сделал. Это как с дорогами в Москве. Все плохо, у нас пробки, не могут дороги сделать, как в цивилизованном мире. Делают дороги- все плохо, дуб спилили. Я на таком общественном мнении был женат однажды, там ничем не угодишь))
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7k
Cornho 2 часа назад
Поставить себя на одну ступень с Никулиным?? Мдаа...
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1k
евгений 2 часа назад
в следующий раз пусть мазиком польёт или соусом сырным) повкуснее будет
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135
Stazis 2 часа назад
"Мистер Фикс! Вам посолить вашу шляпу? Спасибо, мистер Фикс!" (с)
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259
Олег 2 часа назад
Ждем новостей из сортира, о том как перчатка выходила
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13k
homerchik 2 часа назад
Вспомнилось
Ссылка youtu.be
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