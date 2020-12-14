"Сказал - сделал": Губерниев "съел" перчатку в прямом эфире из-за женской сборной по биатлону

После этой выходки на комментатора посыпался шквал критики. Пользователи Сети назвали его поступок неадекватным, а его самого — клоуном. В разговоре с изданием "Подъём" Дмитрий частично подтвердил из слова.

— Я клоун, как Юрий Никулин, как Леонид Енгибаров, как Карандаш, как Олег Попов. А ещё я бременский музыкант: помните, те, которые "мы своё призванье не забудем, смех и радость мы приносим людям". Мне очень лестно, когда говорят, что я шут. Пусть меня так зовут, — сказал он.