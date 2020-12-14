"Сказал - сделал": Губерниев "съел" перчатку в прямом эфире из-за женской сборной по биатлону

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев перед эстафетой на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии дал слово, что если сборная России не войдёт в тройку лидеров, то он съест перчатку. Команда заняла восьмое место, и комментатор сдержал своё слово.
Дмитрий Губерниев знаменит своим лояльным отношением к спортсменам. На этот раз комментатор поддержал женскую сборную по биатлону, которая на эстафете перед Кубком мира заняла восьмое место. Сдержав своё слово, Губерниев в прямом эфире попытался съесть свою варежку. Ему это не удалось ввиду известных причин, так что он её просто пожевал.
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После этой выходки на комментатора посыпался шквал критики. Пользователи Сети назвали его поступок неадекватным, а его самого — клоуном. В разговоре с изданием "Подъём" Дмитрий частично подтвердил из слова.
— Я клоун, как Юрий Никулин, как Леонид Енгибаров, как Карандаш, как Олег Попов. А ещё я бременский музыкант: помните, те, которые "мы своё призванье не забудем, смех и радость мы приносим людям". Мне очень лестно, когда говорят, что я шут. Пусть меня так зовут, — сказал он.
Губерниев напомнил, что спорт - это шоу, и порой болельщики слишком ярко реагируют на неудачи спортсменов.
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Самоирония в нем есть. Нимба над головой, как у некоторых избранных, вроде не светится. С Никулиным может и не очень удачно себя сравнил.
Если бы у нас хотя бы половина держала свое слово, мы бы жили совсем в другой стране.
А то кругом одна петушня и киздаболы, которым кинуть или нае..ть другого человека - прямо смысл жизни!
Не скрою, что не люблю я Губерниева.
По мне он больше шут гороховый, что он в очередной раз и доказал.
Ну, да это моё личное мнение
Неужели допингу конец?