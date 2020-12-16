FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Голая правда 94 поста • 88 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Голая правда 
На собрания этой учительницы младших классов ходят исключительно отцы детей

На собрания этой учительницы младших классов ходят исключительно отцы детей (5 фото + 2 видео)

Автор:
16 декабря 2020 16:07
Сообщество : Голая правда
Метки: видео   девушки   интересное   секс   тикток   училка   фото   
4257
5
2

В Telegram и TikTok набирает популярность блоге девушки под ником Клубничка Лиза. Всё бы ничего, казалось бы, обычная девушка с формами помешанная на сексе. Однако, на личной страничке Лизы указано, что она работает учительницей младших классов. Похоже, что отцы детей с радостью ходят на родительские собрания к такому педагогу!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Голая правда"
Метки: видео   девушки   интересное   секс   тикток   училка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Странно. Должны были уволить с позором на всю страну. В купальнике то нельзя или трусы в магазине покупать, а тут срамота. Или тут что то.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Alex 6 минут назад
На шторы я бы не сдавал, а на хороший бинокль - пожалуйста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мегапихель 7 минут назад
Красивая и сексапильная училка - мечта всех школьников... и их отцов)) Но когда училка демонстративно выпячивает сиськи с жопой - это уже перебор. А училка-тиктокерша - это как бы всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
792
Недовольный Херней 38 минут назад
Очередная раскрутка говноблохерши. А если нет то где пруф что она учительница? На заборе Х.... написано, а там дрова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
296
Олег 40 минут назад
Прислушалась к совету Димона
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий Олег 13 минут назад
димон уже не димон. Теперь он Димка-Разнотык
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ваня панкин 45 минут назад
очередная героиня тиктошных новостей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Элек Мек 56 минут назад
Ходят даже отцы у которых нет детей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Erorist Час назад
А где голая-то? С огурцом так весь интернет подобным видео закидан. Я-то надеялся... приготовил лубрикант, искусственную вагину, думал сейчас оторвусь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Цыц тут у меня Erorist 17 минут назад
Зачем искусственную? Живой поблизости нет?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов Час назад
Нужно быть последовательными. Если приветствовать подобного разряда учителей, то не следует осуждать и их учениц, вертящих задницами на мемориалах павшим воинам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Карлсон Борис Карабанов Час назад
Так кто приветствует-то, отцы таких же вот вертящих задницами на мемориалах - для них что школа, что бордель, что мемориал - одинаково.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
733
Евгений Борис Карабанов Полчаса назад
Где написано - что она так себя ведет в школе? И какого черта вы решаете - что ей делать в нерабочее время. Воспитывать мораль и быть примером должны родители. А школа давать знания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alexis Час назад
И приходят клеить окна добровольно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Alexander Час назад
всё правильно, зато у маленьких пацанов с детства будет правильная ориентация)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Карлсон Alexander Час назад
А также ноль знаний и полное неуважение к учителям, в которых они будут видеть после этого обычных бл...ей. Вы уж школу-то с борделем не соединяйте, пожалуйста. Впрочем, для вас, похоже, нет никакой разницы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр Карлсон 48 минут назад
Делать выводы о её преподавательских способностях по видео, такое еще занятие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Alexander Карлсон 45 минут назад
а почему Вы решили что она машет сиськами перед младшим классом и не даёт знания им, в статье описывается её личное- свободное от работы время
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov Час назад
В младших классах нельзя, надо в старшие переводить. Молодежь любит тик ток и сиськи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Батл среди школьников, который реально пошел всем на пользу (10 фото) Батл среди школьников, который реально пошел всем на пользу (10 фото) Крановый завод из Челнов снова выпустит "горячий" календарь Крановый завод из Челнов снова выпустит "горячий" календарь 7 откровенных сцен из советских фильмов, которые показывали на большом экране 7 откровенных сцен из советских фильмов, которые показывали на большом экране Дедуля покорил TikTok и насмешил тысячи юзеров своими видео Дедуля покорил TikTok и насмешил тысячи юзеров своими видео Бабуля затмила внучку и стала знаменитой благодаря TikTok Бабуля затмила внучку и стала знаменитой благодаря TikTok Театр одного актёра. Как понять, что женщина имитирует оргазм? Театр одного актёра. Как понять, что женщина имитирует оргазм?
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81663



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Идиотские предложения от депутатов Госдумы
1
282
Идиотские предложения от депутатов Госдумы
Набирающие популярность в сообществах
Игры в отставку: есть ли вероятность замены тренера сборной России по футболу?
0
1
Игры в отставку: есть ли вероятность замены тренера сборной России по футболу?
Шоколад «Риттер Спорт»: появление, становление, популяризация
0
7
Шоколад «Риттер Спорт»: появление, становление, популяризация
Нагиев и Лифанов полностью разделись на сцене во время спектакля (6 фото)
Нагиев и Лифанов полностью разделись на сцене во время спектакля (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
4
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#факты#интересно#подборка#разное#еда#смешные#картинки#позитив
#фото#животные#авария#россия#сша#авто авария#коты#на различный вкус#кино#авария дня
#прикол#интересное#дтп#в мире#прикольные#автомобили#люди#девушки#космос#милота

На что жалуетесь?

Вернуться