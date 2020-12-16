На собрания этой учительницы младших классов ходят исключительно отцы детей

В Telegram и TikTok набирает популярность блоге девушки под ником Клубничка Лиза. Всё бы ничего, казалось бы, обычная девушка с формами помешанная на сексе. Однако, на личной страничке Лизы указано, что она работает учительницей младших классов. Похоже, что отцы детей с радостью ходят на родительские собрания к такому педагогу!
Горячая блондинка под ником Клубничка Лиза привлекает аудиторию пышными формами и очень откровенным контентом. Видимо, девушка вообще не знает, что такое скромная одежда. Лиза использует любой шанс, чтобы показать свои прелести.
Как и следовало ожидать, на страничку Клубничик подписано почти 1,4 млн человек. Кроме канала в Telegram у Лизы есть свой TikTok, где она публикует пошленькие видео.
Девушка жаловалась на личной странице, что аккаунт в Instagram и в TikTok блокировали более восьми раз из-за откровенного контента, пишет Readovka67.ru
Собственно, не удивительно что блокируют...
Откровенный контент находит своего читателя. Казалось бы, ничего особенного. Очередная голая дамочка с богатой фантазией.
Однако, на личной страницы Лизы из Сафонова указано, что она работает учительницей начальных классов. Девушка окончила педагогический колледж и работает в школе. Неожиданно, правда?
Узнав об этом, пользователи сети тут же предположили, что на собраниях у Лизы полная посадка. Все отцы детей (а возможно и их друзья) исправно посещают школу, чтобы полюбоваться на учительницу.
"Я прям вижу, как отцы детей водят в школу, ходят на собрания, красят стены раз в месяц, и чинят парты каждую неделю"
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