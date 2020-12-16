На собрания этой учительницы младших классов ходят исключительно отцы детей

В Telegram и TikTok набирает популярность блоге девушки под ником Клубничка Лиза. Всё бы ничего, казалось бы, обычная девушка с формами помешанная на сексе. Однако, на личной страничке Лизы указано, что она работает учительницей младших классов. Похоже, что отцы детей с радостью ходят на родительские собрания к такому педагогу!