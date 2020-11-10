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"Жуткая и манящая": россиянка создала самую страшную куклу в мире

"Жуткая и манящая": россиянка создала самую страшную куклу в мире (7 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 11:18
Сообщество : Истории
Метки: видео   жуть   интересное   искусство   кукла   страшная кукла   фото   
2874
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Всего за несколько дней визажист из Новокузнецка создала самую пугающую куклу, которая заняла первое место на Doll Search 2020. Всего в конкурсе участвовало 28 художников и художниц из разных стран. Работы визажистов больше напоминают кадры из фантастических фильмов, нежели живых людей!

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Метки: видео   жуть   интересное   искусство   кукла   страшная кукла   фото   
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11  комментариев
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1k
Алексей 2 часа назад
Вот жуткая и манящая, всё остальное туфта!
Вот жуткая и манящая, всё остальное туфта!
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4k
Vallek Полчаса назад
ха! дилетантки) Вот как надо:
ха! дилетантки) Вот как надо:
ха! дилетантки) Вот как надо:
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2k
Вячеслав Сериков 55 минут назад
Скажи "Нет!" наркотикам)
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1k
Ян Баян Час назад
С психикой у некоторых, реальные проблемы...
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5k
Duckk Час назад
Маленькая девочка собирается с мамой на прогулку, мама ее поторапливает:

Собирайся быстрее, дочка.
Сейчас, мамочка, только Фублю возьму!
Кого???

Девочка убегает в детскую и возвращается с ужасной, замызганой, омерзительной куклой в тряпках вместо платья, с нарисованным маркером лицом, оторванной ногой. Мама, видя это чудовище, ужасается:

Фу! Бля!!!
Вот и папа ее так же называет.
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9k
Великий Кормчий Час назад
"Жуткая и манящая": россиянка создала самую страшную куклу в мире
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22k
Sergey Час назад
"Жуткая и манящая": россиянка создала самую страшную куклу в мире
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17k
SerGProS 2 часа назад
Неа, в этом году только такой тренд

Неа, в этом году только такой тренд
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26k
Rest Tremor 2 часа назад

"Жуткая и манящая": россиянка создала самую страшную куклу в миреПосмотреть
"Жуткая и манящая": россиянка создала самую страшную куклу в мире
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16k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Шла бы ты отсюда
Шла бы ты отсюда
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2k
* You All 2 часа назад
что-то нифига не манящая
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