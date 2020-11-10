"Жуткая и манящая": россиянка создала самую страшную куклу в мире

— У меня была всего пара дней, чтобы включить фантазию, создать бутафорию, костюм, уложить парик и продумать историю. Оставался день на съёмку и день на монтаж. В итоге вся эта история ожила за пять дней, считаю это очень рекордным сроком для такой работы, — призналась девушка в своём Instagram.