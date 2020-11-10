"Жуткая и манящая": россиянка создала самую страшную куклу в мире

Всего за несколько дней визажист из Новокузнецка создала самую пугающую куклу, которая заняла первое место на Doll Search 2020. Всего в конкурсе участвовало 28 художников и художниц из разных стран. Работы визажистов больше напоминают кадры из фантастических фильмов, нежели живых людей!
В сети прошёл конкурс Doll Search 2020, в рамках которого художники превращали себя и кукол в мифических существ. Победительницей конкурса стала визажист из Новокузнецка Софья Маркова. Девушка создала куклу под именем "Предсказатель судьбы" и сняла промо-ролик.
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Кукла получилась и правда ужасающей, пугающей и завораживающей одновременно. Работу Софии оценили по достоинству и присудили девушке первое место. Самое удивительное, что на создание куклы, монтаж ролика и на съёмку ушло всего 5 дней.
— У меня была всего пара дней, чтобы включить фантазию, создать бутафорию, костюм, уложить парик и продумать историю. Оставался день на съёмку и день на монтаж. В итоге вся эта история ожила за пять дней, считаю это очень рекордным сроком для такой работы, — призналась девушка в своём Instagram.
В комментариях пользователи восхитились работой Софии и заметили, что кукла не только пугает, но и завораживает. Всего в конкурсе поучаствовало 28 художников из разных стран мира.
Работы других участников:
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Собирайся быстрее, дочка.
Сейчас, мамочка, только Фублю возьму!
Кого???
Девочка убегает в детскую и возвращается с ужасной, замызганой, омерзительной куклой в тряпках вместо платья, с нарисованным маркером лицом, оторванной ногой. Мама, видя это чудовище, ужасается:
Фу! Бля!!!
Вот и папа ее так же называет.