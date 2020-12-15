"Застрелите меня!": доцент-расчленитель Соколов взял последнее слово, запросив справедливости

Петербургский историк Олег Соколов, который убил и расчленил свою любовницу Анастасию Ещенко, выступил в суде с последним словом. Соколов раскаялся и не забыл напомнить судьям о справедливости.
Убийство, произошедшее в ноябре 2019 в Санкт-Петербурге, потрясло весь мир. Историк Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко, которая была его любовницей. В ходе расследования Соколов признался в расчленении ее трупа с последующей попыткой избавиться от останков, выбросив их в реку в Санкт-Петербурге.
Сторона обвинения запросила для Соколова 15 лет лишения свободы, а адвокаты настаивают на сроке в восемь лет лишения свободы. Защита настаивает на том, что Соколов всё же признал свою вину и сотрудничал со следствием, сообщает MK.RU. Воспользовавшись правом последнего слова, Соколов напомнил судьям о справедливости:
Я полностью признаю свою вину и считаю, что должен быть наказан. Но есть одно «но» - я должен быть наказан по справедливости, за то, что я совершил. А не по тому, что мне приписывают
На заседании доцент-расчленитель в очередной раз раскаялся и попросил прощения у матери погибшей Анастасии:
Я понимаю, что бессмысленно просить прощения, но я готов на коленях перед ними ползать. Простите человека, который сошёл с ума от всего, что с ним случилось. Мне бояться больше нечего, моей жизни больше нет. Я ей не дорожу. Я прошу родителей Насти понять, что их дочь была главной, последней любовью в моей жизни. Простите хоть чуть-чуть, хоть капельку
Источник:
После этого Соколов добавил, что действительно готов умереть.
Если бы сейчас тут была мать Анастасии и можно было бы дать ей в руки табельное оружие, я бы встал перед ней на колени и сказал: "Если вы считаете, что я мог сделать это хладнокровно, застрелите меня"
Окончательный приговор суд вынесет 25 декабря. Однако, в сети пользователи уверены, что 15 лет будет маловато для такого преступления
Источник:
- «Урод, сволочь, ненавижу»: в сети появилась последняя переписка историка Соколова с убитой любовницей
- В Китае вспыхнул птичий грипп
- Питерского студента выгнали из колледжа за видео в TikTok о плюсах работы полицейским
- Кремль опубликовал архивное видео танцев Путина и Джорджа Буша-младшего
- Инфекционисты назвали срок окончания вспышки коронавируса
Понравилось14
Пусть едет на севера лет на 10, ёлки валит, да поднимает народное хозяйство.
А как вернётся, будет уже с тубиком, без пенсии, без хаты. С работы его уже выгнали, награды отобрали.
Молодец, чё. "Достойно" жизнь оканчивает. Может пойдёт да утопится в той же Мойке, куда он по частям свою возлюбленную относил. :)
Это будет неким тормозом. Чтобы никто не хотел попасть под такое наказание!
я уже представляю себе его реакцию в говне и соплях...
такие уроды долго в тюрьме не живут.. его совесть в петлю запихает не позднее чем через пол года.
Пля, это новый тренд отрицалова теперь что ли такой? Теперь все как Ефремов начнут заявлять что преступление совершили не они, а их альтер-эго, и убедительно просят суд доказать, что это именно они совершали преступление, потому что сами они ничего не помнят?
И при этом-психопат с явным уклоном в шизофреническое состояние.
Просто не надо отделять одно от другого и говорить что так не бывает.
Бывает.
.Чикатилло тоже был "в миру" видным творческим деятелем и ревностно оберегал детей.
Так что могу Вам сказать, что палачей не назначали. Так устроен человек, они всегда найдутся.
А кормить чудовище, что разделало девушку или прочих животных, списывая на некую мораль и толерантность? Глупо. Наказание должно быть соразмерно преступлению.