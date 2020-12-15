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"Застрелите меня!": доцент-расчленитель Соколов взял последнее слово, запросив справедливости

"Застрелите меня!": доцент-расчленитель Соколов взял последнее слово, запросив справедливости (2 фото + 2 видео)

Автор:
15 декабря 2020 12:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   видео   интересное   питер   соколов   суд   убийство   фото   
2257
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Петербургский историк Олег Соколов, который убил и расчленил свою любовницу Анастасию Ещенко, выступил в суде с последним словом. Соколов раскаялся и не забыл напомнить судьям о справедливости.

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Метки: ynews   видео   интересное   питер   соколов   суд   убийство   фото   
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10k
Денис Час назад
"Застрелите меня". Ишь какой резвый.
Пусть едет на севера лет на 10, ёлки валит, да поднимает народное хозяйство.
А как вернётся, будет уже с тубиком, без пенсии, без хаты. С работы его уже выгнали, награды отобрали.
Молодец, чё. "Достойно" жизнь оканчивает. Может пойдёт да утопится в той же Мойке, куда он по частям свою возлюбленную относил. :)
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2k
владимир 8 минут назад
Да на самом деле ничего страшного ему не грозит. Назначат ему лет 12. Это значит что УДО можно заслужить через 8. Долго но вполне реально. Ну отправят его в колонию на тяжелую работу его никто там не погонит, просто по возрасту и состоянию здоровья. Будет работать в меру возможности как и все. Заключенный он достаточно известный поэтому администрации колонии нафиг не нужно что бы с ним что-то случилось. Это журналисты, проверки, комиссии. Словом абсолютно не нужно. Поэтому первые полгода ему будет конечно тяжело с непривычки а дальше втянется, тем более человек небедный подогревать это будут и отсидит свои 8 выйдет по УДО. Ещё может книгу какую напишет.
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27k
gfjhtgfjhf 23 минуты назад
На каждого Наполеона, найдется свое Ватерлоо.
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9k
кира 40 минут назад
Паяц! "Последняя любовь..." А сколько грязи он вылил на девушку за время процесса, сколько лжи накрутил... Раскаялся он... Злобный, эгоистичный, гнусный, трусливый паяц, больше всего он дрожит за собственную шкуру, а на родителей Насти ему плевать. Постыдился бы кривляться, не мальчик на арене.
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12k
Пумба 49 минут назад
Тут как нельзя кстати был бы древний принцип "око за око, зуб за зуб". Забрал чужую жизнь - отдай свою. Отменили смертную казнь? Пусть всю оставшуюся жизнь пашет на урановых рудниках (да пофиг на самом деле где - лишь бы работа была тяжелой, а не статейки на исторические темы пописывать), а его зарплату пусть перечисляют родне убитой девчонки.
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30k
Опаньки 50 минут назад
как он любит - привязать к пушке и праздничный салют в день взятия бастилии
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668
Nane First NameLast 52 минуты назад
Пускай пукавицы шьёт на промке, делает реконструкции в тюремном театре. Пусть парашу нюхает и под шконкой спит. Пусть мучается, раскаивается и пр.

Это будет неким тормозом. Чтобы никто не хотел попасть под такое наказание!
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7k
GRuslan 56 минут назад
Почему именно табельное оружие, чем оно хуже не табельного? Слово ему понравилось что ли.
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2k
Татьяна GRuslan 53 минуты назад
Может из-за того, что мама убитой девушки работает в МВД? Хотя пафос зашкаливает, мерзко.
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10k
Serg2001 GRuslan 40 минут назад
Позёр во всем...
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7k
GRuslan Татьяна 38 минут назад
Я думаю это для связки слов, типа так красноречивее, хотя засоряет основной смысл. У нас сейчас везде так, людям не хватает словарного запаса выражаться красноречиво и в то же время попадая каждым словом в цель. Они предпочитают добавить слов не относящихся к основному посылу, чтобы казаться умнее.
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3k
Дарвин и аморальная премия 57 минут назад
Да порезать этого старого му-дака по кусочкам,разложить по пакетам и в реку
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40k
Соломей 58 минут назад
А представляете, ситуацию, куяк, суд при зачитывании приговора, говорит: пойдя на уступки обвиняемому,по его просьбе, приговаривается к расстрелу из пушки, что производит полуденный выстрел, чтоб зря не тратить на убийцу деньги на содержание на зоне.
я уже представляю себе его реакцию в говне и соплях...
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−25
tj77 59 минут назад
Все мы такие же уроды только до курка не добрались, человечные и добрые. Потому каждый должен помнить и знать что с ним будет если маразматичная моча в голову вдарит. Вот по этой причине срок 15 лет считаю слишком малым.
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9k
котегRUS 59 минут назад
да ему хоть три года, хоть 15 или 20..
такие уроды долго в тюрьме не живут.. его совесть в петлю запихает не позднее чем через пол года.
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2k
Татьяна котегRUS 51 минуту назад
Сколько уже времени прошло с момента заключения и ничего, живой
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30k
Опаньки котегRUS 51 минуту назад
а с момента задержания год она спала ?
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18k
BillyBonzz 59 минут назад
"Но есть одно «но» - я должен быть наказан по справедливости, за то, что я совершил. А не по тому, что мне приписывают" (с)
Пля, это новый тренд отрицалова теперь что ли такой? Теперь все как Ефремов начнут заявлять что преступление совершили не они, а их альтер-эго, и убедительно просят суд доказать, что это именно они совершали преступление, потому что сами они ничего не помнят?
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2k
foggen2 Час назад
Великолепный историк,мастер той профессии которой его учили и он учил.
И при этом-психопат с явным уклоном в шизофреническое состояние.
Просто не надо отделять одно от другого и говорить что так не бывает.
Бывает.
.Чикатилло тоже был "в миру" видным творческим деятелем и ревностно оберегал детей.
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371
Максим Час назад
С преступником нужно делать ровно то, что он сделал с жертвой. Это будет справедливо. Понимаю, что жертву не вернешь. Но испытать тот же страх и боль, тут человек может действительно раскаяться, пусть и посмертно.
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2k
Татьяна Максим 49 минут назад
Другой вопрос кто будет приводить приговор в исполнение? Разве у нас есть право заставлять человека становится убийцей?
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371
Максим Татьяна 43 минуты назад
Я напомню Вам, что мораторий на смертную казнь введен в 97 году. Раньше практиковалось.
Так что могу Вам сказать, что палачей не назначали. Так устроен человек, они всегда найдутся.
А кормить чудовище, что разделало девушку или прочих животных, списывая на некую мораль и толерантность? Глупо. Наказание должно быть соразмерно преступлению.
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10k
Serg2001 Максим Полчаса назад
А если это насильник то что?
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