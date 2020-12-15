"Застрелите меня!": доцент-расчленитель Соколов взял последнее слово, запросив справедливости

Убийство, произошедшее в ноябре 2019 в Санкт-Петербурге, потрясло весь мир. Историк Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко, которая была его любовницей. В ходе расследования Соколов признался в расчленении ее трупа с последующей попыткой избавиться от останков, выбросив их в реку в Санкт-Петербурге.

Сторона обвинения запросила для Соколова 15 лет лишения свободы, а адвокаты настаивают на сроке в восемь лет лишения свободы. Защита настаивает на том, что Соколов всё же признал свою вину и сотрудничал со следствием, сообщает MK.RU. Воспользовавшись правом последнего слова, Соколов напомнил судьям о справедливости: