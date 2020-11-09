В небе над Кубанью заметили метеорит

Житель Краснодарского края случайно снял на видео, как метеорит входит в атмосферу Земли. Огненный шар пронёсся над облаками и упал на землю.
В городе Кропоткине прохожий случайно снял на видео метеорит, падающий на землю. На кадрах видно несколько ярких вспышек.
«Весь полет, конечно, заснять не успел, слишком неожиданно это было», — подписал автор, отметив, что объект был «размером с футбольный мяч».
Метеорит, а это был именно он, упал в районе Казанской горы. Жители города отметили, что тоже видели падение метеорита, но не успели заснять на видео.
Специалист отметил, что объект на записи является болидом — космическим телом, которому удалось вторгнуться в атмосферу Земли.
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