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В небе над Кубанью заметили метеорит

В небе над Кубанью заметили метеорит (2 фото)

Автор:
09 ноября 2020 14:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Кубань   видео   земля   интересное   космос   метеорит   фото   
1264
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Житель Краснодарского края случайно снял на видео, как метеорит входит в атмосферу Земли. Огненный шар пронёсся над облаками и упал на землю.

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Метки: Кубань   видео   земля   интересное   космос   метеорит   фото   
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8  комментариев
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314
Андрей 2 часа назад
Прикольно. Я бы сходил его поискать. Говорят метеориты дорого стоят.
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9k
Евгений Андрей 2 часа назад
Ну да, 2020 год ещё не закончился - самое время найти метеорит.
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160
Евгений Суслов 57 минут назад
Обещали к концу года метеорит- и вот :А чё такой маленький?
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208
Чешира Евгений Суслов 18 минут назад
Болел....
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13k
vikklu Евгений Суслов 5 минут назад
Разведчик.
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Комментарий удален
−4
1k
Агасфер 2 часа назад
Так на планете появились казаки (Аэлита 2)
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