В небе над Кубанью заметили метеорит

Метеорит, а это был именно он, упал в районе Казанской горы. Жители города отметили, что тоже видели падение метеорита, но не успели заснять на видео.

Специалист отметил, что объект на записи является болидом — космическим телом, которому удалось вторгнуться в атмосферу Земли.