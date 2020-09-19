Игравшиеся со спичками дети случайно подорвали автомобиль

Вчера в городе Актау (Казахстан) в одном из дворов скучающие дети решили поиграть со спичками и случайно (а может и нет) подожгли автомобиль, в котором через несколько минут после возгорания взорвался газовый баллон. Также практически полностью выгорела стоявшая рядом Lada Granta.