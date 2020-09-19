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Игравшиеся со спичками дети случайно подорвали автомобиль

Игравшиеся со спичками дети случайно подорвали автомобиль (3 фото + 3 видео)

Автор:
19 сентября 2020 13:58
Сообщество : Автомир
Метки: взрыв   видео   газовый баллон   дети   казахстан   спички   
947
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Вот что бывает, когда дома отключают интернет.

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Метки: взрыв   видео   газовый баллон   дети   казахстан   спички   
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6  комментариев
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10k
Yasen_Perec 2 часа назад
Игравшиеся со спичками дети случайно подорвали автомобиль
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400
zu4ara 23 минуты назад
Игравшиеся со спичками дети случайно подорвали автомобиль
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84
чокнутый Полчаса назад
вот именно, были ли дети там со спичками? любят по шаблонам слухи разносить
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Чем бы дитя не тешилось-лишь бы не плакало
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28k
Лесли 🥰 Час назад
...нашли ли тех сорванцов и действительно ли они повинны в пожаре.

Ну, бл*ять началось)))
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