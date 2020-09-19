Игравшиеся со спичками дети случайно подорвали автомобиль

Вот что бывает, когда дома отключают интернет.
Вчера в городе Актау (Казахстан) в одном из дворов скучающие дети решили поиграть со спичками и случайно (а может и нет) подожгли автомобиль, в котором через несколько минут после возгорания взорвался газовый баллон. Также практически полностью выгорела стоявшая рядом Lada Granta.
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Дети не пострадали. По словам очевидцев, они возились в салоне Daewoo Nexia, а потом стремительно убежали. А через минуту машина уже полыхала.
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Пожарные ликвидировали возгорание за девять минут. Но несмотря на оперативность, случайно оказавшая рядом "Гранта" пострадала очень серьезно.
Что касается "Нексии", то там без вопросов - восстановлению не подлежит.
К сожалению, не сообщается, нашли ли тех сорванцов и действительно ли они повинны в пожаре.
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Ну, бл*ять началось)))