В Казахстане эпично сгорел вагон-ресторан

Всё было тихо, до тех самых пор пока по невыясненным причинам не началось в вагоне возгорание. Горел он так хорошо, что от воздействия пламени загорелась кабина гусеничного трактора марки № Т-330, стоящего на платформе для размещения вагонных тележек на соседнем пути.