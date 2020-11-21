В Казахстане эпично сгорел вагон-ресторан

Ночь на 20 ноября на казахской железной дороге была огненной.
Вагон-ресторан № 027 был резервным и мирно стоял на железнодорожном пути № 50 на станции Нур-Султан.
Всё было тихо, до тех самых пор пока по невыясненным причинам не началось в вагоне возгорание. Горел он так хорошо, что от воздействия пламени загорелась кабина гусеничного трактора марки № Т-330, стоящего на платформе для размещения вагонных тележек на соседнем пути.
Пламя бушевало на 50 квадратных метрах. Пожарным потребовалось больше часа, чтобы справиться с огнём. Жертв и пострадавших нет, а вот видео, которое сняли очевидцы можно смело назвать символом уходящего года.
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