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В Казахстане эпично сгорел вагон-ресторан

В Казахстане эпично сгорел вагон-ресторан (2 фото + 2 видео)

Автор:
21 ноября 2020 11:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вагон-ресторан   видео   железная дорога   казахстан   пожар   
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Ночь на 20 ноября на казахской железной дороге была огненной.

Источник:

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Метки: вагон-ресторан   видео   железная дорога   казахстан   пожар   
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6  комментариев
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1k
Пачо Эррера Час назад
Выглядит как будто прямиком из ада
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vitenok 55 минут назад
Кстати, у нас неожиданно, ни с того, ни с сего, заблокировали Фишки. Хрен знает почему. Пришлось грузить тор.
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143
etheral vitenok 19 минут назад
уже разблокировалось
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10k
Евгений Час назад
Отличный перфоманс для фестиваля Burning Man
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19k
Юрьевич Час назад
Хорошо видать погуляли!
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24k
Aqueronte Час назад
Ссылка youtu.be
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