В Новосибирске женщина, спасая детей от пожара, выбросила их из окна

Мир не без добрых людей! Малышей спасли рабочие, развернувшие под окнами большое одеяло.
Утром 3 сентября в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома в центре Новосибирска (микрорайон "Родники") произошел пожар.
Из-за быстрого распространения огня жильцы квартиры не могли дожидаться приезда МЧС и решили спасаться самостоятельно. Путь к входной двери был отрезан, потому пришлось выходить через окно.
Первыми квартиру покинули маленькие дети. Малышей пришлось бросать из окна - группа рабочих и соседи снизу ожидали их внизу с растянутым оедялом. Позже по связанным простыням спустились хозяйка квартиры и ее муж.
Видео спасения детей оказалось в Сети.
Видео спасения детей оказалось в Сети.
Как сообщают официальные источники, женщину и двух детей госпитализировали с отравлением продуктами горения. Мужчина от госпитализации отказался.
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Мать спасая детей от пожара выбросила их в окно. Но благо, рабочие решили всех спасти и растянули одеяла..
Зачем такой заголовок делать?
З.Ы. А спасатели и соседи молодцы!
https://old.fishki.net/profile/show_comment/3411750/38458805https://old.fishki.net/profile/show_comment/3411750/38458805
Не понимаю.
Это сложно назвать шуткой