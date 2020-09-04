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В Новосибирске женщина, спасая детей от пожара, выбросила их из окна

В Новосибирске женщина, спасая детей от пожара, выбросила их из окна (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 08:19
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дети   новосибирск   огонь   пожар   спасение   эвакуация   
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Мир не без добрых людей! Малышей спасли рабочие, развернувшие под окнами большое одеяло.

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Метки: видео   дети   новосибирск   огонь   пожар   спасение   эвакуация   
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25  комментариев
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577
Василий Лужников 2 часа назад
А детей нельзя было привязать и спустить на простынях.
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9k
Artem 17 минут назад
Никого не смутила сама формулировка статьи?
Мать спасая детей от пожара выбросила их в окно. Но благо, рабочие решили всех спасти и растянули одеяла..
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2k
Михалыч Полчаса назад
Я вот думаю, может прикупить несколько противогаз на всякий случай, как думаете помогут?
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2k
Chocolate Jesus Михалыч 16 минут назад
если только как телефон, будут всегда с собой...
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27k
BuG Михалыч 14 минут назад
Есть ГДЗК. Ну и лестницу верёвочную тогда уже. И спасательное одеяло что бы тебя на него поймали если что. И огнетушителей десяток.
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7k
Мафусаил BuG 2 минуты назад
и пожарную машину под окно....
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4k
Дмитрий 47 минут назад
Не потушили вовремя костры рябин, вот Вам и результат.
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22k
Carma Warrior Час назад
Автор сказочный долба*б.
Зачем такой заголовок делать?

З.Ы. А спасатели и соседи молодцы!
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8k
Типа граф Час назад
Апиритивно сработали !
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123
Maximka Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Скорее жертва ЕГ...
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8k
Типа граф 55 минут назад
Ну " оперативно " и что дальше ? Дое.баться больше не до кого ? Шуток не понимаете ?
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184k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Maximka Полчаса назад
Шутник, оказывается.... )))))

https://old.fishki.net/profile/show_comment/3411750/38458805https://old.fishki.net/profile/show_comment/3411750/38458805
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184k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Типа граф Полчаса назад
Таких?
Не понимаю.
Это сложно назвать шуткой
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262
vitaly8899 Maximka 4 минуты назад
Так вот же!!!
Ссылка www.youtube.com
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254
Rabie Liz 2 часа назад
Хорошо, что все выжили! Здоровья им и долгой жизни! Очень страшно, когда жизнь детей в опасности...
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7k
Андрей Иванов 2 часа назад
В центре Новосибирска??? "Родники" расположен на краю географии.
В центре Новосибирска??? "Родники" расположен на краю географии.
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12k
Габит Калыков 2 часа назад
За такой заголовок надо люлей автору надавать!
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4k
Vallek Габит Калыков 52 минуты назад
за такой заголовок автора надо из окна выбросить. На расстеленную простыню.
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