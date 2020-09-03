Взбесившийся из-за постоянного шума и детского плача дед расстрелял семью соседей в Кузбассе

Бытовые конфликты между соседями по счастью чаще заканчиваются словесными баталиями, но не в этом случае. 72-летний пожилой мужчина решил идти ва-банк и после очередной ссоры достал ружье.
Между пожилым мужчиной и его соседями - многодетной семьей - и раньше были напряженные отношения. Трое детей постоянно шумели, плакали и доставляли старикану много неудобств. Однако ранее все заканчивалось обычной руганью. Но на этот раз пенсионер решил разобраться с нарушителями покоя серьезно.
По версии следствия, он зашел на участок соседей, где сначала принялся ругаться с хозяйкой. В ходе спора он ударил женщину, а потом, достав ружье выстрелил в ее мужа и сына-подростка, снимавшего происходящее.
Внимание! Видео содержит сцены жестокости - слабонервным и беременным просьба воздержаться от просмотра
38-летний многодетный отец умер на месте, его старший сын доставлен в клинику с огнестрельным ранением в плечо. Женщина - мать семейства - отделалась ушибами. В тот же день стрелок был взят под стражу - сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по по статье 105 УК РФ «Убийство». Также дело будет рассматриваться по части 2 той же статьи «Убийство, совершенное общеопасным способом».
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Компы и телефоны некоторым мозги заменили.
вот что в самом деле не понятно, чем думали эти горе блогеры, когда дед ружьишко вынимать начал? надо было кидаться на него и отбирать ствол. так нет один мумит вторая снимает.. вот и результат.
Мужик ведь мог его десять раз обезвредить пока старый питор ружье из трусов тянул...О чем думал то?
Совсем стариков обидели своими жалкими подачками.
Там нет ниче такого.