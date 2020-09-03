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Взбесившийся из-за постоянного шума и детского плача дед расстрелял семью соседей в Кузбассе

Взбесившийся из-за постоянного шума и детского плача дед расстрелял семью соседей в Кузбассе (2 фото + 2 видео)

Автор:
03 сентября 2020 15:00
Сообщество : Криминал
Метки: видео   дети   конфликт   криминал   кузбасс   соседи   
1547
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Бытовые конфликты между соседями по счастью чаще заканчиваются словесными баталиями, но не в этом случае. 72-летний пожилой мужчина решил идти ва-банк и после очередной ссоры достал ружье.

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Метки: видео   дети   конфликт   криминал   кузбасс   соседи   
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29  комментариев
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5k
Elena Ki Полчаса назад
У нас такие же мерзкие соседи по даче. Испортили мне два месяца карантина, потом еще два месяца отпуска. Интересно, кто их кормит, что они полгода не работают? Подаем на них жалобу в суд через месяц. Тупое быдло. Думают, если детей настрогали, им все позволено теперь. До этого несколько лет собака их доводила. Сейчас она или постарела или поняла, что ей все равно ничего не светит с такими хозяевами, уже не так много лает, по утрам только. Хорошо, что мы рано встаём, она нас не будит. А других соседей жалко - пёс с шести до десяти утра лает постоянно. Он на привязи, у него ни воды нет, ни от солнца не спрятаться, ни по делам своим сходить. Где это видано, чтоб в семье, где собака и трое маленьких детей, родители дрыхли до десяти? И даже в десять, выйдя на веранду, садится и треплется по телефону, вместо того, чтоб собаке дать воды.
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2k
Sanar 14 минут назад
Покойный конечно жёстко протупил, напряжённые отношения с соседом, он идёт на тебя с ружьём, да первым делом его обезвреживать нужно, там даже школьник успел бы отобрать ружьё, видимо эликсир храбрости приняли родители, ну собственно за что и поплатились. А дед ковбой ещё тот, ИЖ/МР 27 в штанине спрятать, видать достали люто.
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1k
Nikolay Sanar 3 минуты назад
Так они и отреагировали. По-современному. Сын начал видосик для инстаграмма снимать.
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6k
sumrаknn 14 минут назад
Со старпером и так ясно - 2 вторника жить и 1 ногой уже в могиле, ему терять нечего. А вот чем думали эти двое? Старпер достает ружье - все нормально? Не в боксерскую стойку встает, не палку подбирает - ОРУЖИЕ достает - ничего не напрягает? Может ничего сделать нельзя? Да его толкни или пни - рухнет и встать не сможет, ружбайку отними и вызывай ментов. Как так можно стоять и смотреть как тебя убивают? мдааа
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32
Ингеборг Дапкунайтович 18 минут назад
Опять эти христианисты
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60k
HundeBeißer2 23 минуты назад
Вместо того, чтобы хватать и винтить деда, пока он доставал ружье, начинающие блогеры продолжали снимать.
Компы и телефоны некоторым мозги заменили.
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−65
радонеж Полчаса назад
обычные будни путенской рассии
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10k
Сергей радонеж 20 минут назад
В твоей скакуасии и режут и стреляют не меньше, а ответственности никто и не несёт.
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1k
Том Сойер радонеж 12 минут назад
Взбесившийся из-за постоянного шума и детского плача дед расстрелял семью соседей в Кузбассе
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318
im240 Полчаса назад
тут и деда понять можно, издевались над ним эти потерпевшие, но и потерпевших понять можно, ребёнок это вечный источник шума, родителей скорее будет напрягать тишина, чем вопли от ребёнка.
вот что в самом деле не понятно, чем думали эти горе блогеры, когда дед ружьишко вынимать начал? надо было кидаться на него и отбирать ствол. так нет один мумит вторая снимает.. вот и результат.
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4k
Максус Полчаса назад
ну видите старый со свистевшим чердаком достает ружьё,очевидно же угроза жизни. За это время пока доставал можно было 10 раз завалить старого..
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11k
робт Максус Полчаса назад
главное снять красиво
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27k
Azesh Максус 6 минут назад
они в это время прикидывали, сколько просмотров на ютубе наберут. Это ж молодое поколение.
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34k
Нанук Паналык 36 минут назад
Жестко.
Мужик ведь мог его десять раз обезвредить пока старый питор ружье из трусов тянул...О чем думал то?
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8k
Софа Форте 36 минут назад
"Хочещь, я убью соседей, что мешают спать"... Я эту песню Земфиры часто вспоминала, когда на верхнем этаже начинали резвиться соседи и их дети эта часа в 3 ночи. Пришлось квартиру менять. Наверное не просто так он взбесился, но убийство это уже перебор.
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589
Пчёлкин 37 минут назад
А теперь этого старого мудня будут кормить, лечить, охранять, предоставят жильë, одежду, мед обслуживание и все за счëт денег из казны.
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2k
au3 Пчёлкин Полчаса назад
Представь, он и так на пенсии.
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8
super.kkk-2016 Пчёлкин 22 минуты назад
доживу лет до 90 и тоже кого-то грохну. а чего? кормежка, уход, похоронят потом по человечески.
Совсем стариков обидели своими жалкими подачками.
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28k
Лесли 🥰 39 минут назад
Внимание! Видео содержит сцены жестокости - слабонервным и беременным просьба воздержаться от просмотра

Там нет ниче такого.
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318
im240 Лесли 🥰 Полчаса назад
это ты как слабонервно беременная, авторитетно заявляешь?
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648
Kariya 39 минут назад
Нуууу.. орут они и правда громко. Еще известно что конфликт давний и дедок закончил его радикально. Дедок-то конечно теперь на нары отдыхать, а отец семейства на кладбище, но вот можно ли было до этого не доводить хер пойми.
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1k
Том Сойер 40 минут назад
Пля, ну видно же что не в адеквате дед, пока ружьё доставал из штанов - надо было валить его на землю и придушить слегка, а главное - ружье из рук вырвать! Чего было ждать то и смотреть как дед ружьё из штанов расчехляет???
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83
Александр Поликарпов Том Сойер Полчаса назад
Вопрос-что делает ружжо у этого маразматика?
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11k
Объект реальности Александр Поликарпов 3 минуты назад
Отвечает на вопрос об адекватности деда. Дед адекватный и справка у него соответствующая есть. А вот про потерпевших ничего не известно.
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600
Вальдемар 44 минуты назад
В этой ситуации в выигрыше только соседи справа.
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26k
EvilHomer 44 минуты назад
Нужно порезать этого деда, как в последнем видео в разделе АД ОК. В данном случае такая жестокость будет оправдана.
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1k
Дарвин и аморальная премия 46 минут назад
Зачем выкладывать видео в сеть и кто это сделал?
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