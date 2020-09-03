Взбесившийся из-за постоянного шума и детского плача дед расстрелял семью соседей в Кузбассе

Между пожилым мужчиной и его соседями - многодетной семьей - и раньше были напряженные отношения. Трое детей постоянно шумели, плакали и доставляли старикану много неудобств. Однако ранее все заканчивалось обычной руганью. Но на этот раз пенсионер решил разобраться с нарушителями покоя серьезно.