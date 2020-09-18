Девочка так сильно хотела завести хомяка, что устроила целую кампанию по убеждению мамы

Девочка очень хотела завести дома хомячка, но её мама была против. Тогда дочка решила перейти от слов к делу и склонила на свою сторону не только соседей, но и пользователей сети.
Каждый ребёнок переживает такой момент, когда ему срочно и очень сильно хочется завести хоть какую-нибудь зверушку. И если одни дети быстро отказываются от своей мечты после родительского «нет», то другие не желают бросать свою затею и добиваются согласия любыми способами. Американка Лора Карнс рассказала, как её дочка устроила настоящую кампанию, чтобы заполучить себе хомячка, склонив на свою сторону не только соседей, но и пользователей сети.
Девочка по имени Сьюзи ОЧЕНЬ хотела завести хомячка, но её мама Лора не поддерживала эту идею. Когда дочка поняла, что обычные уговоры не помогают, она решила перейти к серьёзным мерам и подавить волю своей мамы к сопротивлению с помощью пропаганды.
Распечатанные фотографии хомяков были повсюду — на окнах, потолках, лестницах, внутри холодильника, в туалете, на всех столах и поверхностях. В списке дел было отмечено, что «Сьюзи хочет хомяка», расписание на неделю содержало только слово «хомяк». Куда бы не пыталась пойти Лора, её всюду окружали хомячки, хомы и хомячишки всех цветов и размеров.
На этом девочка не остановилась, продолжив и дальше закидывать маму фотографиями грызунов всех мастей
Сьюзи даже умудрилась запихнуть фотографию хомяка в чехол маминого телефона.
Одними картинками девушка не ограничилась
Она решила давить не только на эмоции матери, но и подкрепить свою просьбу логичными аргументами, поэтому она сделала презентацию о том, почему ей стоит разрешить завести хомячка.
Уставшая от хомячков Лора выложила в сеть видео с проделками своей дочки, но лучше бы она этого не делала
@lauratoddcarns
You guys I am no match for this kid 😬 ##hamster ##SUSIEHAMSTER2020 ##kids ##pets ##fyp ##foryou ##momsoftiktok♬ original sound - lauratoddcarns
В итоге пользователи в комментариях встали на сторону девочки и тоже начали требовать в Лоры, чтобы она купила Сьюзи хомяка.
К хомячковой кампании присоединились и соседи семьи
Во дворе соседи поставили коробку с надписью «Скажите «да» хомячкам!!».
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Через год будет семейная трагедия.
Я проклял тот день когда поддался уговорам ребенка и купил аж 2 штуки сразу.
Постоянная вонь грызня по металлу и между собой.
Шум начинался ровно в 11.30 и до 4-5 утра.
Большую часть дня пока он дома они спят никто же не говорит при покупке что они ночные животные.