Девочка так сильно хотела завести хомяка, что устроила целую кампанию по убеждению мамы

Каждый ребёнок переживает такой момент, когда ему срочно и очень сильно хочется завести хоть какую-нибудь зверушку. И если одни дети быстро отказываются от своей мечты после родительского «нет», то другие не желают бросать свою затею и добиваются согласия любыми способами. Американка Лора Карнс рассказала, как её дочка устроила настоящую кампанию, чтобы заполучить себе хомячка, склонив на свою сторону не только соседей, но и пользователей сети.