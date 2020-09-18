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Девочка так сильно хотела завести хомяка, что устроила целую кампанию по убеждению мамы

Девочка так сильно хотела завести хомяка, что устроила целую кампанию по убеждению мамы (14 фото)

Автор:
18 сентября 2020 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дети   мама   подросток   прикол   хомяк   юмор   
837
14
Девочка очень хотела завести дома хомячка, но её мама была против. Тогда дочка решила перейти от слов к делу и склонила на свою сторону не только соседей, но и пользователей сети.

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Метки: видео   дети   мама   подросток   прикол   хомяк   юмор   
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13  комментариев
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24k
parallax Час назад
Хомячки - милые зверушки. Одна досада, живут очень мало.
Через год будет семейная трагедия.
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55k
Опиум для народа Полчаса назад
А потом Сьюзи узнала что за хомяком надо периодически убирать и он любит пошуршать по ночам и поставила клетку в комнату Лоры.)))
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1k
Александр Едигаров Полчаса назад
Ненавижу хомяков.
Я проклял тот день когда поддался уговорам ребенка и купил аж 2 штуки сразу.
Постоянная вонь грызня по металлу и между собой.
Шум начинался ровно в 11.30 и до 4-5 утра.
Большую часть дня пока он дома они спят никто же не говорит при покупке что они ночные животные.
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−8
stroying2013 Час назад
Через месяц Сью решила завести ребеночка. Черненького-черненького!
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
А через 2 года хомяк сдохнет, если раньше на него не наступят...
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3k
Regerald 2 часа назад
Мне казалось что "Сноу" должен быть белым...
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568
Константин Regerald 44 минуты назад
чёртов расист!
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10k
Yasen_Perec 2 часа назад
КОмпания и кАмпания - как бы разные вещи.
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49k
pynh 2 часа назад
Пусть заведут ему подругу и через пол-года возненавидят этих тварей.
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−12
Евгений 2 часа назад
Однозначно станет депутатом. ??
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