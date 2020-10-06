Смертельное "солнышко": ребенок сорвался с качелей в Перми

Вечером в пятницу младшие школьники развлекались на детской площадке. Как показывает запись с камеры наблюдения, один паренек помог товарищу раскачаться на массивных металлических качелях и ушел на соседние. А девятилетний парнишка попытался исполнить "солнышко", и это ему удалось.

Видео демонстрирует, как мальчик раскачивается сильнее и сильнее, затем делает несколько полных оборотов вокруг перекладины качелей... И внезапно срывается с них, переворачиваясь еще несколько раз в воздухе. Ребенок сильно ударяется об асфальт и лежит неподвижно, к нему подбегают другие дети.

Скорая, по словам жильцов рядом стоящего дома, приехала уже через пять минут. Врачи 10 дней боролись за жизнь мальчика, но он всё же скончался от полученных травм.