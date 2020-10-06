Смертельное "солнышко": ребенок сорвался с качелей в Перми

Трагедия, произошедшая на одной из детских площадок в Мотовилихинском районе, зафиксирована бесстрастной камерой наблюдения. Теперь следственный комитет разбирается, как это произошло и кому отвечать.
Вечером в пятницу младшие школьники развлекались на детской площадке. Как показывает запись с камеры наблюдения, один паренек помог товарищу раскачаться на массивных металлических качелях и ушел на соседние. А девятилетний парнишка попытался исполнить "солнышко", и это ему удалось.
Видео демонстрирует, как мальчик раскачивается сильнее и сильнее, затем делает несколько полных оборотов вокруг перекладины качелей... И внезапно срывается с них, переворачиваясь еще несколько раз в воздухе. Ребенок сильно ударяется об асфальт и лежит неподвижно, к нему подбегают другие дети.
Скорая, по словам жильцов рядом стоящего дома, приехала уже через пять минут. Врачи 10 дней боролись за жизнь мальчика, но он всё же скончался от полученных травм.
Видео демонстрирует, как мальчик раскачивается сильнее и сильнее, затем делает несколько полных оборотов вокруг перекладины качелей... И внезапно срывается с них, переворачиваясь еще несколько раз в воздухе. Ребенок сильно ударяется об асфальт и лежит неподвижно, к нему подбегают другие дети.
Скорая, по словам жильцов рядом стоящего дома, приехала уже через пять минут. Врачи 10 дней боролись за жизнь мальчика, но он всё же скончался от полученных травм.
Многие уверены, что причиной трагедии стало отсутствие на качелях ограничителей, которые не позволили бы им делать полный оборот. И поскольку качели стояли во дворе жилого дома, следить за ними должна управляющая компания.
Тем временем краевая прокуратура начала проверку по факту травмирования и смерти ребенка. В том числе "будет дана правовая оценка действиям и бездействию ответственных должностных лиц администрации района и управляющей организации".
Тем временем краевая прокуратура начала проверку по факту травмирования и смерти ребенка. В том числе "будет дана правовая оценка действиям и бездействию ответственных должностных лиц администрации района и управляющей организации".
Сегодня злополучные качели на той детской площадке срезали, но местные жители говорят, что подобные конструкции стоят еще в нескольких дворах.
Одна из местных жительниц рассказала журналистам, что уже неоднократно жаловалась на эту детскую площадку, но не из-за качелей, а потому что там есть опасные торчащие металлические колышки.
А чей на самом деле, по-вашему тут недосмотр? Родителей, коммунальщиков или районной администрации?
А чей на самом деле, по-вашему тут недосмотр? Родителей, коммунальщиков или районной администрации?
А власти Архангельска подарили городу качели, приковали к земле цепью и запретили качаться
Глава района вообще заявила, что это не качели, а "парковая мебель", на которой нужно сидеть только вдвоём...
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Так, что не надо рассказывать, что "взрослые виноваты". Это всё трёп, чтоб "лайки" набрать. Вспомните лучше себя в детстве и загните пальцы, сколько раз вы так же могли угробиться, просто повезло. Лично у меня на руках, да пожалуй и на ногах впридачу, пальцев не хватит.
А вообще неуютно видеть чужую гибель в ситуациях, в которых сам не раз бывал.