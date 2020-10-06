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Смертельное "солнышко": ребенок сорвался с качелей в Перми

Смертельное "солнышко": ребенок сорвался с качелей в Перми (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 22:14
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дети   качели   пермь   трагедия   халатность   
1294
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Трагедия, произошедшая на одной из детских площадок в Мотовилихинском районе, зафиксирована бесстрастной камерой наблюдения. Теперь следственный комитет разбирается, как это произошло и кому отвечать.

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Метки: видео   дети   качели   пермь   трагедия   халатность   
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15  комментариев
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33k
dima423 Час назад
да по моему ребенок сам и виноват... если дурак то и в луже захлебнешься)
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7k
Kucher 19 секунд назад
Да все нормальные пацаны и на качелях крутились, и по деревьям лазали, и в речку с моста прыгали, и, и, и... Можно долго перечислять, где мальчишки могут свернуть шею. Ну а отпустить ребёнка в таком возрасте, при условии, что он не уйдёт с площадки рядом с домом, тоже вполне нормально. Не будут же папа с мамой лет до сорока дитятко за ручку везде водить.
Так, что не надо рассказывать, что "взрослые виноваты". Это всё трёп, чтоб "лайки" набрать. Вспомните лучше себя в детстве и загните пальцы, сколько раз вы так же могли угробиться, просто повезло. Лично у меня на руках, да пожалуй и на ногах впридачу, пальцев не хватит.
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−4
Aleksey Voronin Полчаса назад
За любого ребенка всегда ответственен взрослый. Непризнание этого не освобождает взрослого от ответственности, но показывает в нем незрелую личность.
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16k
Ватаку Накомоде Aleksey Voronin 3 минуты назад
К ответственности нужно призвать только если человек либо сделал то, что не должен, либо не сделал того, что должен. А что в данном случае могла и должна была сделать "зрелая личность"? Кто и как должен был предотвратить случившееся? Родители? Думаю они не раз предупреждали, но дети НИКОГДА на 100% не делают то что говорят родители. Как пытаются вывернуть - городские власти? Ок, в каком то документе есть запрет на использование данной модели качелей и требование убрать их до определенного срока? Тоже сомневаюсь. Так что это нелепая, трагическая случайность в которой никто ничего не мог сделать. Следовательно и наказывать за это некого.
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18k
pssst Полчаса назад
Мде. Соболезнования родителям. Обвинять кого-то в стране, где солнышко крутили поколения за поколениями, по-моему нелепо.
А вообще неуютно видеть чужую гибель в ситуациях, в которых сам не раз бывал.
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−21
Вася с ложкой 39 минут назад
А что тут скажешь .. В моем детстве такие качели были основным поставщиком в травмпункт .К сожалению этого не избежать ..Соболезнование родителям и нехрена здесь что то обсуждать ...
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6k
Михалыч 42 минуты назад
Да, горе для родных. Не знаю, может и есть там косяк коммунальщиков, но, вроде, мальчик сам перестарался. На велосипеде тоже убиться легко. Не повезло... Земля пухом.
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235
DjonDalton 45 минут назад
Трагическая случайность.
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3k
Rubiroid_47 47 минут назад
Не обошлось... Другим урок.
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7k
Otium7 Час назад
Мужчина - это случайно выживший мальчик!
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138
Pablo Otium7 51 минуту назад
Да уж. Я несколько раз случайно выжил... Слава яйцам, что обошлось
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
3k
Рафаэль Час назад
путин должен ответить за это
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