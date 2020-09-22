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Наполненные газом шары взорвались на празднике в Индии

Наполненные газом шары взорвались на празднике в Индии (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 08:31
Метки: взрыв   видео   индия   праздник   шары   
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Около 30 человек пострадали в Индии на празднике по случаю 70-летия премьер-министра страны Нарендры Моди. Наполненные водородом воздушные шары собирались запустить в небо, однако на один из них попала искра от пиротехнических изделий.

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Метки: взрыв   видео   индия   праздник   шары   
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Алексей Полчаса назад
Странноватые они люди
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18k
Батончик с маком 10 минут назад
зато теперь у них причёски одинаковые
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11k
робт 15 минут назад
прежде чем запускать шары в небо, нужно договориться с богами
тупорогие...
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