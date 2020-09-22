Наполненные газом шары взорвались на празднике в Индии

Инцидент произошел днем 18 сентября, хотя юбилей Моди праздновал днем ранее. Его сторонники из Индийской народной партии собрались вместе, чтобы поздравить своего лидера.



На кадрах видно, как огненная волна за секунду заполнила все вокруг. На собравшихся – а на площади было около 100 человек – вспыхнула одежда и волосы, полыхающие обрывки шаров разлетелись на десятки метров и едва не стали причиной пожара.