Наполненные газом шары взорвались на празднике в Индии

Около 30 человек пострадали в Индии на празднике по случаю 70-летия премьер-министра страны Нарендры Моди. Наполненные водородом воздушные шары собирались запустить в небо, однако на один из них попала искра от пиротехнических изделий.
Инцидент произошел днем 18 сентября, хотя юбилей Моди праздновал днем ранее. Его сторонники из Индийской народной партии собрались вместе, чтобы поздравить своего лидера.
На кадрах видно, как огненная волна за секунду заполнила все вокруг. На собравшихся – а на площади было около 100 человек – вспыхнула одежда и волосы, полыхающие обрывки шаров разлетелись на десятки метров и едва не стали причиной пожара.
На кадрах видно, как огненная волна за секунду заполнила все вокруг. На собравшихся – а на площади было около 100 человек – вспыхнула одежда и волосы, полыхающие обрывки шаров разлетелись на десятки метров и едва не стали причиной пожара.
Травмы получили около 30 человек, трое из них оказались в больнице. Акция, как оказалось, была незапланированной, о ее проведении не уведомили ни полицию, ни городские власти. Организаторам пришлось объясняться со следователями.
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