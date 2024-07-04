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Вот почему не стоит оставлять работающую стиральную машину без присмотра

Вот почему не стоит оставлять работающую стиральную машину без присмотра

Автор:
04 июля 2024 08:40
Метки: пожар   стиральная машина   
1635
1
1
Дома должны быть датчики дыма с смс оповещением!
Внимание, присутствует ненормативная лексика.

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Метки: пожар   стиральная машина   
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12  комментариев
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20k
banzai7 Час назад
Пошёл за огнетушителем, а там:
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14k
The Joker 48 минут назад
Можно под это дело, можно замутить парафраз на тему песни.
Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали…
Товарищ, мы едем далеко,
Подальше от нашей земли.

Не слышно на палубе песен,
И Красное море шумит,
А берег суровый и тесен, -
Как вспомнишь, так сердце болит.

«Товарищ, я вахты не в силах стоять, -
Сказал кочегар кочегару, -
Огни в моих топках совсем прогорят,
В котлах не сдержать мне уж пару.

Пойди, заяви, что я заболел,
И вахту, не кончив, бросаю,
Весь потом истек, от жары изнемог,
Работать нет сил, умираю!»

Товарищ ушел… Лопату схватил,
Собравши последние силы,
Дверь топки привычным толчком отворил,
И пламя его озарило.

Окончив кидать, он напился воды, -
Воды опресненной, нечистой,
С лица его падал пот, сажи следы,
Услышал он речь машиниста:

«Ты вахты, не кончив, не смеешь бросать,
Механик тобой недоволен;
Ты к доктору должен пойти и сказать, -
Лекарство он даст, если болен!»

На палубу вышел… Сознанья уж нет.
В глазах его все помутилось…
Увидев на миг ослепительный свет…
Упал… Сердце больше не билось.

Проститься с товарищем утром пришли
Матросы, друзья кочегара,
Последний подарок ему поднесли –
Колосник горелый и ржавый.

Напрасно старушка ждет сына домой, -
Ей скажут, она зарыдает…
А волны бегут от винта за кормой,
И след их вдали пропадает.
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1k
Polotenchick 53 минуты назад
Простите, я немного подушню. Если исключить, что это постанова, то получается почему-то машинка начала цикл стирки без воды, соответственно тэн нагрелся и загорелся мусор, который обычно на нем накапливается от стираемых вещей. В обычных условиях без воды стирка бы не началась, сработал бы датчик, вывалилась ошибка и цикл стирки просто бы не запустился. Соответственно есть три варианта: 1. Какой-то колхозный ремонт из-за которого не сработал датчик уровня воды; 2. Очень невезучее стечение обстоятельств; 3. Это все-таки постанова. Я склоняюсь к третьему варианту, т.к. стираемые вещи тоже бы подгорели, да собственно их и не видно нигде.
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1k
DuckTales Час назад
а как за ней присматривать ?
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6k
hhwost 2 часа назад
и что тебе с этих смс, эйнштейн? пока добежишь, всё равно сгорит всё.
приборы надо все выключать, когда из дома уходишь, этой пожарной инструкции сто лет уже скоро.
у меня, например, дома у входной двери стоит щиток с автоматом, отключающим всё, кроме холодильника. уходя из дома делаю "щелк" и не надо думать что отключил, а что нет - я ВСЁ отключил.
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687
Шурман 2 часа назад
По версии автора за машинкой еще и следить нужно ?:) ну да я понимаю что за всем присмотр нужен но допустим у меня стоит это все дело в отдельном помещении и туда я просто так даже не захожу :)
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63k
dima423 2 часа назад
пора закладывать курочку туда...
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4k
Ультратрахуил 2 часа назад
Симпатичный камин
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dotcomma
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  • 641 пост (653 в горячем)

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