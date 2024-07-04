Вот почему не стоит оставлять работающую стиральную машину без присмотра

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Дома должны быть датчики дыма с смс оповещением!
Внимание, присутствует ненормативная лексика.
Внимание, присутствует ненормативная лексика.
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Метки: пожар стиральная машина
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Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали…
Товарищ, мы едем далеко,
Подальше от нашей земли.
Не слышно на палубе песен,
И Красное море шумит,
А берег суровый и тесен, -
Как вспомнишь, так сердце болит.
«Товарищ, я вахты не в силах стоять, -
Сказал кочегар кочегару, -
Огни в моих топках совсем прогорят,
В котлах не сдержать мне уж пару.
Пойди, заяви, что я заболел,
И вахту, не кончив, бросаю,
Весь потом истек, от жары изнемог,
Работать нет сил, умираю!»
Товарищ ушел… Лопату схватил,
Собравши последние силы,
Дверь топки привычным толчком отворил,
И пламя его озарило.
Окончив кидать, он напился воды, -
Воды опресненной, нечистой,
С лица его падал пот, сажи следы,
Услышал он речь машиниста:
«Ты вахты, не кончив, не смеешь бросать,
Механик тобой недоволен;
Ты к доктору должен пойти и сказать, -
Лекарство он даст, если болен!»
На палубу вышел… Сознанья уж нет.
В глазах его все помутилось…
Увидев на миг ослепительный свет…
Упал… Сердце больше не билось.
Проститься с товарищем утром пришли
Матросы, друзья кочегара,
Последний подарок ему поднесли –
Колосник горелый и ржавый.
Напрасно старушка ждет сына домой, -
Ей скажут, она зарыдает…
А волны бегут от винта за кормой,
И след их вдали пропадает.
приборы надо все выключать, когда из дома уходишь, этой пожарной инструкции сто лет уже скоро.
у меня, например, дома у входной двери стоит щиток с автоматом, отключающим всё, кроме холодильника. уходя из дома делаю "щелк" и не надо думать что отключил, а что нет - я ВСЁ отключил.