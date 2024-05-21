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Один из самых эффектных пожаров года

Один из самых эффектных пожаров года

Автор:
21 мая 2024 07:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индия   в мире   интересно   пожар   склад пиротехники   
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В Индии загорелся склад пиротехники. Незабываемые впечатления получили как местные жители, так и пожарные во время тушения огня.

Пожар на складе пиротехники в Индии

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Метки: Видео   Индия   в мире   интересно   пожар   склад пиротехники   
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мемфрид 2 минуты назад
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3708 постов (3668 в горячем)

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