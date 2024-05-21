Один из самых эффектных пожаров года

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В Индии загорелся склад пиротехники. Незабываемые впечатления получили как местные жители, так и пожарные во время тушения огня.
Пожар на складе пиротехники в Индии
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