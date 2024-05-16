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Прохожие залезли на третий этаж, чтобы потушить загоревшийся балкон

Прохожие залезли на третий этаж, чтобы потушить загоревшийся балкон

Автор:
16 мая 2024 07:19
Метки: Видео   Китай   балкон   в мире   люди   пожар   
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Жители китайского города Нинбо заметили, что в одном из домов загорелся балкон на третьем этаже. Схватив огнетушители, мужчины полезли на нужный этаж.

Конечно, об инциденте уведомили полицию и пожарную службу, но стоять в стороне и поджидать приезда спасателей свидетели происшествия тоже не стали. Схватив огнетушители, несколько мужчин полезли на третий этаж, чтобы внести свою лепту в важное дело пожаротушения.

Вскоре с возгоранием успешно удалось справиться, и многие уверены, что серьёзного несчастья не случилось как раз из-за того, что неравнодушные очевидцы вовремя среагировали. Немало людей, собравшихся на улице, отметили, что все участники спасательной операции действовали очень храбро. Работая сообща, можно добиться удивительных результатов.

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Метки: Видео   Китай   балкон   в мире   люди   пожар   
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