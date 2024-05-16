Прохожие залезли на третий этаж, чтобы потушить загоревшийся балкон

Конечно, об инциденте уведомили полицию и пожарную службу, но стоять в стороне и поджидать приезда спасателей свидетели происшествия тоже не стали. Схватив огнетушители, несколько мужчин полезли на третий этаж, чтобы внести свою лепту в важное дело пожаротушения.

Вскоре с возгоранием успешно удалось справиться, и многие уверены, что серьёзного несчастья не случилось как раз из-за того, что неравнодушные очевидцы вовремя среагировали. Немало людей, собравшихся на улице, отметили, что все участники спасательной операции действовали очень храбро. Работая сообща, можно добиться удивительных результатов.