Забавные попытки пса и кота открыть дверь в комнату

Домашние животные постоянно попадают в нелепые ситуации, с которыми не могут справиться самостоятельно. И два пушистых питомца из этого видео не исключение. Они зашли вслед за хозяином в помещение, но не успели вовремя выйти вместе с ним и оказались запертыми наедине со стиральными машинками и сушилками.

Владелец меховых дуралеев стал наблюдать за их действиями и решил снять их на видео. Кот и пес не сразу поняли, что они не смогут открыть дверь сами, а потом устроили забавные пляски. Делали они это для того, чтобы привлечь внимание хозяина, покинуть помещение и вернуться домой.