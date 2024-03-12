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Забавные попытки пса и кота открыть дверь в комнату

Забавные попытки пса и кота открыть дверь в комнату

Автор:
12 марта 2024 07:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   кот   кошка   собака   стиральная машина   
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Кот и пёс оказались запертыми наедине со стиральными машинками и сушилками. Хозяин снял попытки питомцев открыть дверь.

Домашние животные постоянно попадают в нелепые ситуации, с которыми не могут справиться самостоятельно. И два пушистых питомца из этого видео не исключение. Они зашли вслед за хозяином в помещение, но не успели вовремя выйти вместе с ним и оказались запертыми наедине со стиральными машинками и сушилками.

Владелец меховых дуралеев стал наблюдать за их действиями и решил снять их на видео. Кот и пес не сразу поняли, что они не смогут открыть дверь сами, а потом устроили забавные пляски. Делали они это для того, чтобы привлечь внимание хозяина, покинуть помещение и вернуться домой.

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Метки: Видео   Пёс   животные   кот   кошка   собака   стиральная машина   
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1  комментарий
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дмитрий викторович 2 часа назад
Котику полезно попрыгать.
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