Мощный пожар охватил небоскрёб в Бразилии

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В бразильском городе Ресифи произошел пожар в небоскребе, находящемся на стадии строительства. На опубликованных в сети кадрах видно, как горящие части конструкций здания падают с крыши.
На месте пожара были слышны взрывы. Улицы вокруг 25-этажного небоскреба были огорожены экстренными службами.
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