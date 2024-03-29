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Мощный пожар охватил небоскрёб в Бразилии

Мощный пожар охватил небоскрёб в Бразилии

Автор:
29 марта 2024 08:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Бразилия   Видео   ЧП   в мире   инцидент   небоскреб   пожар   
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В бразильском городе Ресифи произошел пожар в небоскребе, находящемся на стадии строительства. На опубликованных в сети кадрах видно, как горящие части конструкций здания падают с крыши.

На месте пожара были слышны взрывы. Улицы вокруг 25-этажного небоскреба были огорожены экстренными службами.

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Метки: Бразилия   Видео   ЧП   в мире   инцидент   небоскреб   пожар   
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1  комментарий
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Валерий 10 минут назад
а чему там гореть на стадии строительства? обычно там утеплители всякие да блоки для перегородок
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Себастьян Перейра
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