Как горят натяжные потолки

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Пользователь сети показал, как может гореть натяжной потолок. Вывод: не экономьте на своей безопасности и старайтесь найти полотна не поддерживающие горение.
Пожарный прокомментировал данный ролик:
"Как пожарный скажу, что спасти квартиру практически невозможно, до приезда вся квартира выгорит. А капать горящий пластик будет на такой же линолеум. Стали свидетелем такого, бегите скорее к выходу. Живой сможет отстроиться и сделать ремонт, трупу это уже не дано".
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А эвакуировать не судьба? Хотя бы на площадку.