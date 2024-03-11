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Как горят натяжные потолки

Как горят натяжные потолки

Автор:
11 марта 2024 11:50
Метки: Видео   люди   натяжной потолок   огонь   пожар   потолок   
1883
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1

Пользователь сети показал, как может гореть натяжной потолок. Вывод: не экономьте на своей безопасности и старайтесь найти полотна не поддерживающие горение.

Пожарный прокомментировал данный ролик:
"Как пожарный скажу, что спасти квартиру практически невозможно, до приезда вся квартира выгорит. А капать горящий пластик будет на такой же линолеум. Стали свидетелем такого, бегите скорее к выходу. Живой сможет отстроиться и сделать ремонт, трупу это уже не дано".

Источник:

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Метки: Видео   люди   натяжной потолок   огонь   пожар   потолок   
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384
Dupych 50 минут назад
Я так понял, что помимо него там толи ребенок толи женщина.
А эвакуировать не судьба? Хотя бы на площадку.
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47k
Игорь 7 минут назад
Загореться может любой пластик. У дорогого температура возгорания выше. Не экономьте на электрике, она в первую очередь причина возгораний.
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1k
Уходим отсюда 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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429
Пчёл 24 минуты назад
Ну, вот, ещё одна фобия в копилку моих...
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