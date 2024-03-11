Звезда юмористического шоу и «народный депутат» Виталий Наливкин остался без работы и переехал жить в барак

Наливкин остался без заработка и устроился сторожем на продуктовую базу. Жил в бараке. Потом начались проблемы со здоровьем - некроз тазобедренного сустава.

А на помощь ему пришёл настоящий депутат - Вячеслав Гнездилов. Он сделал пост в соцсетях, рассказал о проблемах Наливкина, и на это откликнулись десятки людей. Они скинулись, купили «нардепу» костыли, чтобы он мог хоть как-то передвигаться, и помогают ему деньгами на жизнь и лекарства.