Звезда юмористического шоу и «народный депутат» Виталий Наливкин остался без работы и переехал жить в барак

Начались и проблемы со здоровьем - артист почти не может ходить.
О Виталии Наливкине узнали в 2019 году, когда на Ютубе вышло шоу с его участием. Он сыграл председателя исполнительного комитета Уссурийска - пародию на образ чиновника.
В одном ролике он боролся с открытыми канализационными люками в городе и заливал их бетоном. Заодно раздавал населению футболки с надписью «Make Ussuriysk
great again».
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В другом - взрывал «яхту» местного богача-браконьера.
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Попутно боролся с автоматизацией рабочих мест.
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Юмор спорный и нравился далеко не всем. Однако у каждого видео были миллионы просмотров. А в 2021 году, в очередном выпуске, народный депутат выстрелили из гарнатомёта в политический плакат. После этого проект закрыли. Как сообщил автор и продюсер шоу Андрей Клочков:
Мы выбрали тот формат, в котором обычно снимаем наши видеоролики. Его мы снимали полтора месяца назад в абсолютно безлюдном месте по заранее выбранному нами сценарию. Всё что мы там снимали было нами продумано и просчитано. Всё было снято с использованием мер безопасности, с нашими декорациями. Спустя полтора месяца к нам врываются сотрудники ОМОНа, кладут лицом вниз, конфискуется вся наша аппаратура и зачитывается постановление о возбуждении уголовного дела по тяжкой статье о жестком нарушении общественного порядка.
Приговор по этому делу не вынесен до сих пор.
Наливкин остался без заработка и устроился сторожем на продуктовую базу. Жил в бараке. Потом начались проблемы со здоровьем - некроз тазобедренного сустава.
А на помощь ему пришёл настоящий депутат - Вячеслав Гнездилов. Он сделал пост в соцсетях, рассказал о проблемах Наливкина, и на это откликнулись десятки людей. Они скинулись, купили «нардепу» костыли, чтобы он мог хоть как-то передвигаться, и помогают ему деньгами на жизнь и лекарства.
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Теперь Наливкин ждёт операции и надеется полноценно встать на ноги. А в будущем - ещё раз блеснуть в юмористических шоу.
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На помощь ему пришел один из тех, против кого он боролся