"Чем чернее - тем лучше": в соцсетях затроллили Юлию Высоцкую после примеров её карательной кулинарии

Юлия Высоцкая переживает очередной бум популярности. Правда, слава, которая настигла её сейчас, скорее с отттенком иронии. Её соцсети переполнены саркастическими комментариями, в которых интернет-пользовали напоминают кулинару о куче провалов в прямом эфире и задаются вопросом: а она вообще умеет готовить?

Всё началось с того, что кто-то вспомнил о приготовлении Юлией сырников. Блюдо откровенно не получилось, но Высоцкая продолжала нахваливать свою стряпню, изъяны которой попыталась прикрыть сахарной пудрой.