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"Чем чернее - тем лучше": в соцсетях затроллили Юлию Высоцкую после примеров её карательной кулинарии

"Чем чернее - тем лучше": в соцсетях затроллили Юлию Высоцкую после примеров её карательной кулинарии

Автор:
03 мая 2023 13:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: tv   Еда   Рецепт   видео   едим дома   карательная кулинария   кулинарное шоу   пища   шоу бизнес   юлия высоцкая   
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Юлия Высоцкая известна как ведущая кулинарной программы "Едим дома". Суетливую блондинку, бегающую по кухне, многим хотелось пристукнуть тапочком, как назойливую муху. Однако у неё были и поклонники, которые утверждали, что рецепты, по которым она готовит - вполне рабочие, и всё получается съедобным. Вот с последним у нас возникли сомнения...

Юлия Высоцкая переживает очередной бум популярности. Правда, слава, которая настигла её сейчас, скорее с отттенком иронии. Её соцсети переполнены саркастическими комментариями, в которых интернет-пользовали напоминают кулинару о куче провалов в прямом эфире и задаются вопросом: а она вообще умеет готовить?


Всё началось с того, что кто-то вспомнил о приготовлении Юлией сырников. Блюдо откровенно не получилось, но Высоцкая продолжала нахваливать свою стряпню, изъяны которой попыталась прикрыть сахарной пудрой.




И ладно бы, это был единственный кулинарный прокол Высоцкой - оказалось, за годы существования программы "Едим дома" Юлия не раз баловала своих зрителей интересными сюжетами. Одни куриные крылышки на огне чего стоят!


А макароны с водкой?! Высокая кухня, чтоб вы понимали!



Впрочем, Юлии по плечу любые кулинарные изыски. К примеру, томлёные помидоры. Правда, вкусная закуска получилась чуть иной, чем представлялось заранее. Высоцкая уверяет: "Чем чернее, тем лучше". И кто мы такие, чтобы ей не верить?



Капустные оладьи готовятся тоже легко и быстро. Оп-ля - и можно подавать к столу:




Любите японскую кухню? Юлия и тут готова вас удивить.




Впрочем, она, похоже, на короткой ноге и с выпечкой. Главное, всё делать уверенно и быстро.


Но главный шедевр - суп из раков. Интересно, кто-то всё-таки попробовал это блюдо?


Интернет бурлит от комментариев. Пользователи сети в растерянности: а разве так бывает, чтобы ведущий кулинарного шоу был дилетантом в готовке?


Неужели на ТВ всё фальшивое? Да ну, не может быть!

Главное, делать свою работу уверенно и хвалить то, что получилось.

Кстати, страницы Юлии в соцсетях никогда еще не пользовались такой популярностью. Комментарии там множатся со скоростью света. Люди заходят просто посмеяться и поблагодарить за хорошее настроение.


Оказывается, если твои сырники не снялись со сковородки, а помидоры сгорели вхлам - это не потому что ты рукожоп, а наоборот - научился готовить как Высоцкая!

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Метки: tv   Еда   Рецепт   видео   едим дома   карательная кулинария   кулинарное шоу   пища   шоу бизнес   юлия высоцкая   
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25  комментариев
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32k
Dobry vojak Svejk Час назад
Рецепты от Высоцкой: "Берём мужа, желательно известного режиссёра. Х.уяк! Всё готово!" )))
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3k
petrozza 17 минут назад
Она стопудов мужа жратвой замочить хочет. Чтоб наследство Кончаловского прибрать, пока он его на фильмы не промотал.
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6k
perekrestok 20 минут назад
В 80-е годы купил книгу "О вкусной и здоровой пище". Потом нашел еще одну 50-х годов издания. Там есть куча вкусных блюд. И что сейчас стало откровением - куча рецептов известных блюд но под нашими названиями. Высоцкую смотрел пару раз и от ее тарахтения заболела голова. Так что больше не смотрю. Книжки лучше, потому что можно посмотреть не раз для уточнения рецепта.
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6k
IceBazooka 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Евгений Д 23 минуты назад
если б не ее муж, то ни кто бы не увидел как она готовит
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995
Kra Полчаса назад
Похоже, что кто-то объявил Высоцкой войну.
Уже был этот пост здесь, но более короткий, только про сырники и шашлык.
Или может кому-то ее время в эфире понадобилось?
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9k
Dabus 46 минут назад
Я видел пару выпусков как она готовила какие-то итальянские супы, с гренками и что-то ещё. Всё было вполне по уму и на уровне.
А курицу на решётке, с подгорелыми боками ... вы знаете, а я вот на даче у своих друзей (разных) другую-то и не ел никогда. Ты как её на открытой решётке не делай над углями, на ней практически всегда сгорает жир сверху и она чернеет. Рестораторы из-за этого на г@вно исходят, но она то это для людей показывает, она же не говорит что сейчас мы будем всё тут готовить по мишленовским стандартам?
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45k
Aleksandr 47 минут назад
Мне больше эти ребята нравятся...

Ссылка youtu.be
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64k
doker 55 минут назад
Меньше бы высказывала своё мнение - больше бы любили её стряпню.

Я вот знаю одного "ресторатора"...
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2k
ChePaev 59 минут назад
да ладно вам, она хотя бы не инфоцыганит а занимается нормальным бабским делом- кашеварит. Пускай занимается человек. Вас тоже таких полно на ютубе, как вы рукожопите в своих гаражах, пытаясь из гавна и палок собрать космический шаттл. )))
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28k
Levyathan Час назад
Посмотрел все клипы, "раковый суп"-в последнюю очередь. Я уверен, что у нее просто поехала крыша. Это психическая патология. И надрывный голос с движениями- такое ощущение, что она сама не знает, что сделает через секунду. Короче, тетю нужно лечить.
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59k
Александр Час назад
Ссылка youtu.be
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3k
VPJ Час назад
Она много всякой неприглядной фигни готовит, хотя бы "ирландский пудинг", и посуду явно не сама моет. Но, вот суп из раков!!!! Это действительно старинный рецепт. И да в этом рецепте толкут панцири раков. Когда ее смотрел - ржал, когда читал через пару месяцев рецепт в кулинарной книге, (тогда интернет был медленный и его использовали в основном для закачки игр, общения в "фидо" или ввс и просмотра порно-фото)))) кулинарные рецепты еще не были в трэнде, читали книги с бумажными листами, потому, что е-бук был ОООчень дорогим приобретением.) так вот от того, чо надо толоч панцыри раков - обалдел.
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7k
schmubu Час назад
<Суетливую блондинку, бегающую по кухне, многим хотелось пристукнуть тапочком
ну, в этих кулинарных шоу они все суетятся. но это можно по разному подавать, проблема в операторе, его надо тапочком.
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48k
Андрей Час назад
А для следующего блюда возьми две зарплаты и три отгула на работе.
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5k
alex Час назад
кто это говно смотрит?
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