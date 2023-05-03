"Чем чернее - тем лучше": в соцсетях затроллили Юлию Высоцкую после примеров её карательной кулинарии

Юлия Высоцкая известна как ведущая кулинарной программы "Едим дома". Суетливую блондинку, бегающую по кухне, многим хотелось пристукнуть тапочком, как назойливую муху. Однако у неё были и поклонники, которые утверждали, что рецепты, по которым она готовит - вполне рабочие, и всё получается съедобным. Вот с последним у нас возникли сомнения...
Юлия Высоцкая переживает очередной бум популярности. Правда, слава, которая настигла её сейчас, скорее с отттенком иронии. Её соцсети переполнены саркастическими комментариями, в которых интернет-пользовали напоминают кулинару о куче провалов в прямом эфире и задаются вопросом: а она вообще умеет готовить?
Всё началось с того, что кто-то вспомнил о приготовлении Юлией сырников. Блюдо откровенно не получилось, но Высоцкая продолжала нахваливать свою стряпню, изъяны которой попыталась прикрыть сахарной пудрой.
Источник:
И ладно бы, это был единственный кулинарный прокол Высоцкой - оказалось, за годы существования программы "Едим дома" Юлия не раз баловала своих зрителей интересными сюжетами. Одни куриные крылышки на огне чего стоят!
Источник:
А макароны с водкой?! Высокая кухня, чтоб вы понимали!
Источник:
Впрочем, Юлии по плечу любые кулинарные изыски. К примеру, томлёные помидоры. Правда, вкусная закуска получилась чуть иной, чем представлялось заранее. Высоцкая уверяет: "Чем чернее, тем лучше". И кто мы такие, чтобы ей не верить?
Источник:
Капустные оладьи готовятся тоже легко и быстро. Оп-ля - и можно подавать к столу:
Источник:
Любите японскую кухню? Юлия и тут готова вас удивить.
Источник:
Впрочем, она, похоже, на короткой ноге и с выпечкой. Главное, всё делать уверенно и быстро.
Источник:
Но главный шедевр - суп из раков. Интересно, кто-то всё-таки попробовал это блюдо?
Источник:
Интернет бурлит от комментариев. Пользователи сети в растерянности: а разве так бывает, чтобы ведущий кулинарного шоу был дилетантом в готовке?
Неужели на ТВ всё фальшивое? Да ну, не может быть!
Главное, делать свою работу уверенно и хвалить то, что получилось.
Кстати, страницы Юлии в соцсетях никогда еще не пользовались такой популярностью. Комментарии там множатся со скоростью света. Люди заходят просто посмеяться и поблагодарить за хорошее настроение.
Оказывается, если твои сырники не снялись со сковородки, а помидоры сгорели вхлам - это не потому что ты рукожоп, а наоборот - научился готовить как Высоцкая!
Источник:
- Как варить брокколи и сколько по времени
- Японцев угостили новогодней едой из России и сняли их реакцию
- Парень съел мясо из столетнего сухпайка и рассказал, какое оно на вкус
- С чем едят хумус из нута и почему он так полезен
- Младшего брата актрисы из сериала "Воронины" обвиняют в убийстве пары геев в США
Уже был этот пост здесь, но более короткий, только про сырники и шашлык.
Или может кому-то ее время в эфире понадобилось?
А курицу на решётке, с подгорелыми боками ... вы знаете, а я вот на даче у своих друзей (разных) другую-то и не ел никогда. Ты как её на открытой решётке не делай над углями, на ней практически всегда сгорает жир сверху и она чернеет. Рестораторы из-за этого на г@вно исходят, но она то это для людей показывает, она же не говорит что сейчас мы будем всё тут готовить по мишленовским стандартам?
Лаззанья.
Я вот знаю одного "ресторатора"...
ну, в этих кулинарных шоу они все суетятся. но это можно по разному подавать, проблема в операторе, его надо тапочком.