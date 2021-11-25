Просто истерика: пародии на фотографии знаменитостей

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Пародист из России известный в Инстаграме под ником Юрий Истерика любит подшутить над знаменитостями. Юрий копирует их образы, используя всё, что оказалось под рукой.
У некоторых людей руки так и чешутся похихикать над знаменитостями. Один из таких людей — пародист из Инстаграма под ником Юрий Истерика. В своих работах он повторяет образы звёзд с помощью подручных материалов, которые можно найти дома или в магазине. Дорогие браслеты легко заменяются тёрками, вместо платья сойдёт и сумка, а дыня отлично сыграет роль лысины. Что из этого получается, вы можете увидеть ниже.
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