Просто истерика: пародии на фотографии знаменитостей

У некоторых людей руки так и чешутся похихикать над знаменитостями. Один из таких людей — пародист из Инстаграма под ником Юрий Истерика. В своих работах он повторяет образы звёзд с помощью подручных материалов, которые можно найти дома или в магазине. Дорогие браслеты легко заменяются тёрками, вместо платья сойдёт и сумка, а дыня отлично сыграет роль лысины. Что из этого получается, вы можете увидеть ниже.

Ольга Бузова