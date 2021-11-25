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Просто истерика: пародии на фотографии знаменитостей

Просто истерика: пародии на фотографии знаменитостей (17 фото)

Автор:
25 ноября 2021 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   Юрий Истерика   забавно   пародия   подборка   прикол   смешно   фото   
308
17

Пародист из России известный в Инстаграме под ником Юрий Истерика любит подшутить над знаменитостями. Юрий копирует их образы, используя всё, что оказалось под рукой.

У некоторых людей руки так и чешутся похихикать над знаменитостями. Один из таких людей — пародист из Инстаграма под ником Юрий Истерика. В своих работах он повторяет образы звёзд с помощью подручных материалов, которые можно найти дома или в магазине. Дорогие браслеты легко заменяются тёрками, вместо платья сойдёт и сумка, а дыня отлично сыграет роль лысины. Что из этого получается, вы можете увидеть ниже.


Ольга Бузова

×
×

Ким Кардашьян

Пенелопа Круз

Анджелина Джоли в фильме «Малефисента»

Ева Польна

Маша Распутина

Екатерина Варнава

Бритни Спирс

Михаил Шуфутинский

Селеста Барбер

Джиджи Хадид

Бейонсе

Кейт Миддлтон

Анна Седокова


Вера Брежнева

Zivert

Источник:

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Метки: Юмор   Юрий Истерика   забавно   пародия   подборка   прикол   смешно   фото   
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7  комментариев
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16k
homerchik Час назад
честно говоря, уже тошнит и от первых, и от вторых.
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1k
Sergey Pankratov 16 минут назад
А мне понравилось. Здорово он передаёт наигранность всех этих гламурных фото и напыженность персонажей.
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4k
ron 36 минут назад
Селеста Барбер (австралийская инстаграм-пародистка) стала в 2020 году "Актрисой года". Спорная победа, мне она тоже не нравится, однако, факт остаётся фактом. А этот ваш Васисуалий Истерика - просто п.и.д.о.р.
У меня всё! ))
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13
Демон 58 минут назад
Когда коту нечего делать...
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288
Киса Кацман Демон Полчаса назад
самый точный коммент
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