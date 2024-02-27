«Их картины вызывают рвотный рефлекс»: в России собрались снять пародию на советскую классику - комедию «Бриллиантовая рука»

Сейчас вовсю идут кастинги и уже вскоре мы узнаем, кто захочет помериться силами и талантом с Никулиным и Мироновым. Зрители заранее насторожились - режиссёрами фильма будут Михаил Семичев и Роман Ким, это они сняли «Самоиронию» и ремейк «Ивана Васильевича».

А вот и постер к будущей картине. Судя по всему, планируется какая-то пародия на «Мстителей» от Марвел. Как перчатку Таноса можно приплести к любимому всеми советскому фильму - не сообщают.