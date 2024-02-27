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«Их картины вызывают рвотный рефлекс»: в России собрались снять пародию на советскую классику - комедию «Бриллиантовая рука»

«Их картины вызывают рвотный рефлекс»: в России собрались снять пародию на советскую классику - комедию «Бриллиантовая рука»

Автор:
27 февраля 2024 18:47
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Иван Васильевич меняет профессию   бриллиантовая рука   ирония судьбы   пародия   ремейк   тнт   
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Зрители негодуют, многим хватило фильма «Иван Васильевич меняет всё».

Телеканал ТНТ уже снял «Самоиронию судьбы».

И «Иван Васильевич меняет всё».

Теперь взялись за легендарную «Бриллиантовую руку».

Новый новогодний фильм 2024 года пока идет под рабочим названием «Бриллиантовая рука». Мы находимся в стадии разработки сценария, с некоторыми актёрами уже идут переговоры. Будет смешно, - поделилась директор телеканала Тина Канделаки.

Сейчас вовсю идут кастинги и уже вскоре мы узнаем, кто захочет помериться силами и талантом с Никулиным и Мироновым. Зрители заранее насторожились - режиссёрами фильма будут Михаил Семичев и Роман Ким, это они сняли «Самоиронию» и ремейк «Ивана Васильевича».

А вот и постер к будущей картине. Судя по всему, планируется какая-то пародия на «Мстителей» от Марвел. Как перчатку Таноса можно приплести к любимому всеми советскому фильму - не сообщают.

Странно, но факт: расколбас с советской классикой продолжается после успеха нового «Ивана Васильевича». Сообщают, что его в новогоднюю ночь якобы посмотрело 37,5 миллионов человек. А сама картина окупилась ещё до выхода - благодаря рекламным интеграциям. С такими результатами, скоро под горячую руку киноделов попадёт вообще весь фонд советского кино.

Тут у всех возникает лишь один вопрос: может надо остановиться и снять что-то новое? А классика пусть останется классикой - именно такой, которую все помнят и любят.

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Метки: Видео   Иван Васильевич меняет профессию   бриллиантовая рука   ирония судьбы   пародия   ремейк   тнт   
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28  комментариев
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5k
Fishki_surfer Час назад
Похоже, в стране завелся царь Антимидас - прикасается к золоту и превращает его в дерьмо.
Весь золотой фонд советского кино уже перетрогали.
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15k
делит Минуту назад
Есть оригинал,остальное поделки детишек не взрослеющих.
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141
ruslan d Минуту назад
За подобное надо сажать и заставлять лет 5 играть в местном театре ...
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11k
MPEG-8 3 минуты назад
Пипл схавает.
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1k
Exciter 9 минут назад
Я давно говорил закойте нахрен это армяноеврейское гнездо. И будет нам счастье!
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26k
sssss3 12 минут назад
Не ремейк, а пошлая подделка,
ДАВАЙТЕ НАЗЫВАТЬ ВСЁ СВОИМИ ИМЕНАМИ.....
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4k
Александр 12 минут назад
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7k
Алекс Крайчек 15 минут назад
Неувядающий бриллиант российской культуры:
"Невиноватая я!..."

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98
Александр Алекс Крайчек 9 минут назад
Он сам ко мне пришол.
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42
basilek 18 минут назад
А говорили реклама ЛГБТ запрещена...
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34k
Юр21 20 минут назад
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39k
Александр Полчаса назад
Ну если честно - тнт снимает не ремейки, а пародии, и выходят некоторые весьма неплохо. И,В. меняет все лично мне понравилась, как пародия и комедия. А есть ведь те, кто пытается снять ремейки на советскикие фильмы. Кавказкая пленница или Джентельмены удачи, вот где лютая блевотина.
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6k
Григорий 40 минут назад
Расстрелять.
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46k
Цыц тут у меня 42 минуты назад
Лучший способ прекратить эту вакханалию - ликвидировать вонючее ТНТ.
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6k
Lexx 45 минут назад
Кто всё это спонсирует? Неужели нельзя на эти деньги придумать, что то своё новое, чем уродовать старые фильмы, переделывая их на новый лад. Хотя, если расчёт идёт на поколение тик-токеров, то может кому то и зайдёт.
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50k
Максим Т. 47 минут назад
"Ублюдки и выродки. Я их ненавижу!"
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42k
Сергей 48 минут назад
Пора госдуме принять закон о дискредитации советских фильмов и штрафовать нещадно, а особо отличившихся отправлять в места не столь отдаленные путь там опыта набираются.
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59k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 51 минуту назад
тнт к фильмам вообще подпускать нельзя.
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28k
ПаганецЪ 53 минуты назад
Слов нет. А какие есть, те цензура не пропустит.
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1k
АртемШишков 53 минуты назад
Остановитесь говноеды! Оставьте классику в покое!
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62k
hpgjzsorqzo4 55 минут назад
Проходят десятилетия, века и эпохи, а российский креатив как застрял на "старых песнях о главном", так и не могут ничего придумать, как только эксплуатировать старые любимые советские фильмы и решили снова испохабить старую добрую классику и снять очередную сортирную пародию для имбецилов.
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3k
Максим Макашев 59 минут назад
а может быть разогнать этот гадюшник под названием ТНТ вместе с канделакой?
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