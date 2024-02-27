«Их картины вызывают рвотный рефлекс»: в России собрались снять пародию на советскую классику - комедию «Бриллиантовая рука»

Зрители негодуют, многим хватило фильма «Иван Васильевич меняет всё».
Телеканал ТНТ уже снял «Самоиронию судьбы».
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Теперь взялись за легендарную «Бриллиантовую руку».
Новый новогодний фильм 2024 года пока идет под рабочим названием «Бриллиантовая рука». Мы находимся в стадии разработки сценария, с некоторыми актёрами уже идут переговоры. Будет смешно, - поделилась директор телеканала Тина Канделаки.
Сейчас вовсю идут кастинги и уже вскоре мы узнаем, кто захочет помериться силами и талантом с Никулиным и Мироновым. Зрители заранее насторожились - режиссёрами фильма будут Михаил Семичев и Роман Ким, это они сняли «Самоиронию» и ремейк «Ивана Васильевича».
А вот и постер к будущей картине. Судя по всему, планируется какая-то пародия на «Мстителей» от Марвел. Как перчатку Таноса можно приплести к любимому всеми советскому фильму - не сообщают.
Странно, но факт: расколбас с советской классикой продолжается после успеха нового «Ивана Васильевича». Сообщают, что его в новогоднюю ночь якобы посмотрело 37,5 миллионов человек. А сама картина окупилась ещё до выхода - благодаря рекламным интеграциям. С такими результатами, скоро под горячую руку киноделов попадёт вообще весь фонд советского кино.
Тут у всех возникает лишь один вопрос: может надо остановиться и снять что-то новое? А классика пусть останется классикой - именно такой, которую все помнят и любят.
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Весь золотой фонд советского кино уже перетрогали.
ДАВАЙТЕ НАЗЫВАТЬ ВСЁ СВОИМИ ИМЕНАМИ.....
"Невиноватая я!..."