На "Дымок" сделали дачную пародию

Пять месяцев назад Игорь Цыба, также известный как Ицык Цыпер, выложил на платформу YouTube видеоклип под названием "Дымок". За это время его произведение привлекло внимание не только правоохранительных органов, но и более 16 миллионов зрителей.
Этот трек завоевал вершины музыкальных чартов и стал обсуждением в социальных сетях, причем тысячи людей называют его лучшим антидепрессантом и свежим ветром на фоне утомительной эстрады и псевдоандеграунда.
Музыка Цыпера получила название "хаус-шансон" в интернете, представляя собой блатную музыку с легким электронным звучанием. Интересно, что о самом исполнителе и его музыкальном стиле известно немного. Игорь Цыба, 61 год, проживает в Казахстане.
Ранее он не проявлял профессиональный интерес к музыке, учился на строителя, проходил службу в Тверской области, работал в сфере недвижимости в Казахстане и имел свое ИП, однако в 2019 году выпустил свой первый трек с казахстанским продакшеном.
Общественное движение "Ветераны России" обратилось в Генпрокуратуру с просьбой запретить трек. В результате платформа YouTube заблокировала видеоклип на песню "Дымок". В ответ на это появилась цензурная версия "Дымка" — о рассаде.
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