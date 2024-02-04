На "Дымок" сделали дачную пародию

Этот трек завоевал вершины музыкальных чартов и стал обсуждением в социальных сетях, причем тысячи людей называют его лучшим антидепрессантом и свежим ветром на фоне утомительной эстрады и псевдоандеграунда.

Музыка Цыпера получила название "хаус-шансон" в интернете, представляя собой блатную музыку с легким электронным звучанием. Интересно, что о самом исполнителе и его музыкальном стиле известно немного. Игорь Цыба, 61 год, проживает в Казахстане.