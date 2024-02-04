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На "Дымок" сделали дачную пародию

На "Дымок" сделали дачную пародию

Автор:
04 февраля 2024 10:06
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: YouTube   Видео   Цыба   Цыпер   дымок   пародия   рассада   
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Пять месяцев назад Игорь Цыба, также известный как Ицык Цыпер, выложил на платформу YouTube видеоклип под названием "Дымок". За это время его произведение привлекло внимание не только правоохранительных органов, но и более 16 миллионов зрителей.

Этот трек завоевал вершины музыкальных чартов и стал обсуждением в социальных сетях, причем тысячи людей называют его лучшим антидепрессантом и свежим ветром на фоне утомительной эстрады и псевдоандеграунда.


Музыка Цыпера получила название "хаус-шансон" в интернете, представляя собой блатную музыку с легким электронным звучанием. Интересно, что о самом исполнителе и его музыкальном стиле известно немного. Игорь Цыба, 61 год, проживает в Казахстане.


Ранее он не проявлял профессиональный интерес к музыке, учился на строителя, проходил службу в Тверской области, работал в сфере недвижимости в Казахстане и имел свое ИП, однако в 2019 году выпустил свой первый трек с казахстанским продакшеном.

Общественное движение "Ветераны России" обратилось в Генпрокуратуру с просьбой запретить трек. В результате платформа YouTube заблокировала видеоклип на песню "Дымок". В ответ на это появилась цензурная версия "Дымка" — о рассаде.

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Метки: YouTube   Видео   Цыба   Цыпер   дымок   пародия   рассада   
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4  комментария
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Darki 43 минуты назад
Ну что ж,пришлось найти оригинал и посмотреть,так как не знал ни о исполнителе ни о песне ничего.В итоге два говна.
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5k
Сергей 23 минуты назад
О, башкиры решили отметиться на ниве идиотизма...
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17k
Совранский 53 минуты назад
вот вроде - пост, но могут и на пропаганду натянуть(((
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