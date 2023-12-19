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10+ известных зарубежных пародийных фильмов

10+ известных зарубежных пародийных фильмов

Автор:
19 декабря 2023 07:24
Сообщество : Кино
Метки: Юмор   кино   комедия   пародия   подборка   фильм   
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Подборка по-своему культовых пародийных фильмов, способных поднять настроение и вызвать чувство ностальгии.

Яркие экшены, боевики и драмы всегда рождали желания сделать на них отличную пародию. Предлагаю вспомнить зарубежные фильмы-пародии, которые получили всемирную известность. Дополняйте список в комментариях.

Аэроплан

"Аэроплан" - Это хорошо известная американская комедия, которую создали в 1980 году Джим Абрахамс и братья Дэвид и Джерри Цукеры. Благодаря яркому созвездию артистов, она стала настоящим шедевром своего жанра.
Данный фильм рассказывает о жизни бывшего военного лётчика Теда Страйкера, который на фоне депрессии и неудавшихся отношений с подругой пытается бороться ситуации довольно странными способами.

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Лётчик успевает поучаствовать в самых разных нелепых ситуациях, которые могут вызвать у зрителей лишь гомерический хохот и позитивное настроение. Наслаждайтесь удивительной комедией и получайте заряд хорошего настроения, ведь в фильме снималась настоящая россыпь замечательных актёров. Всё это происходит на борту настоящего аэроплана, который внезапно терпит бедствие. Вас порадует юмор на грани абсурда, а также штампами, которыми изобилуют подобные фильмы-катастрофы. Ну и конечно же, отсылками к популярным фильмам того времени "Апокалипсис сегодня" и "Лихорадка субботнего вечера".

Горячие головы 1 и 2

Главный герой данного фильма Топпер Харли в исполнении Чарли Шина - профессиональный лётчик, по вине которого когда-то погиб его коллега. Эта ситуация рождает комплекс психологических проблем и сложностей, теперь перед ним стоит довольно серьёзная задача - попасть на авиабазу и вывести на чистую воду коррумпированное начальство. Эта пародия на фильм "Лучший стрелок", а также частично на другие фильмы США, рассказывающие об армейских тяготах.

Вторая часть картины рассказывает о продолжении приключений Топпера Харли в исполнении все того же Чарли Шина. Но на сей раз за основу взяты фильмы из серии "Рэмбо". Помимо этого здесь пародируются такие культовые фильмы как "Терминатор 2. Судный день", "Основной инстинкт", "Апокалипсис сегодня", "Кикбоксер" и др.

Голый пистолет

"Голый пистолет" - это американская комедия в жанре пародии. Главный герой этого фильма полицейский инспектор Фрэнк Дребен, который пытается справиться с различными негодяями, пытающимися дестабилизировать ситуацию в мире. Конечно же, при этом он попадает в самые разнообразные смешные и комедийные ситуации.

В главной роли бесподобный Лесли Нильсен, а сам фильм - яркая комическая пародия на популярные телесериалы "Коломбо" цикл, связанный с Джеймсом Бондом, пентологией о грязном Гарри. Ну а в его основу лёг известный телевизионный сериал "Полицейский отряд". Заряд хорошего настроения, бодрости после просмотра вам обеспечен.

Очень страшное кино

Это известный комедийный слэшер, который пародирует самые известные фильмы ужасов. Главные герои борются с маньяком, попадаются в самые неприятные пародийные и уморительно смешные ситуации, а сам фильм является яркой пародией на фильмы "Крик" и "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".

В 2000 году, он произвёл настоящий фурор, а сборы только в США составили 278 млн долларов. Отличная кино для тех, кто хочет провести вечер, наполнив его неудержимым юмором. В этом кино сыграла бесподобная Анна Фэрис и Реджина Холл.

Робин Гуд мужчины в трико

Уморительная комедия рассказывает о том, как главарь банды Робин Гуд пытается наладить отношения с прекрасной девой Марианной, найдя ключи к поясу верности. При этом ему приходится попадать в самые нелепые и абсурдные комедийные ситуации. Да и правда, это довольно смешно, ведь верными соратниками Робин Гуда является целая компания смешных парней в обтягивающих штанах трико и шляпах с пером! Яркая пародия на фильмы о благородном разбойнике Робин Гуде.

Дракула Мёртвый и довольный

Знаменитый вампир граф Дракула внезапно почувствовал своё одиночество и понял, что ему просто жизненно необходимо покинуть свою обитель летучих мышей и тьмы. Конечно же, уморительный Лесли Нильсен не находит ничего более лучшего, чем отправится в далекую викторианскую Англию, которая населена страстными женщинами, которые вполне ценят любовь и буквально жаждут, чтобы их соблазнили. Смех, море абсурдных шуток и бесподобный Лесли Нильсен!

Космические яйца

"Космические яйца" - это пародия на "Звёздные войны" Джорджа Лукаса. Злодей лорд Шлем похищает принцессу Веслу. И теперь, чтобы спасти принцессу, ее отец вынужден обратиться к космическому авантюристу капитану Одинокая Звезда. Тот соглашается отправиться на спасение принцессы, а помогает ему в этом его верный соратник Челобака Блюэ.

Не грози Южному централу попивая сок у себя в квартале

Главный герой по прозвищу "Пепельница" решает переехать в криминальный пригород Лос-Анджелеса. Настоящий крутой парень обладает также и довольно непростой семьей, отцом, который старше его всего на пару лет, бабушкой, которая не стесняется бранных слов, а также шибанутым, но авторитетным кузеном по прозвищу Лок Дог. Этот гангстер не даст нам заскучать, ведь в его арсенале есть даже компактная советская ядерная боеголовка.

Море приключений, хороший юмор и великолепные актёры Шон Уайнс и Марлон Уайнс в главных ролях. В фильме нет общей линии, он представляет собой лишь набор некоторых миниатюр из жизни молодого гангстера и представляет собой пародию на подобные пацанские фильмы как "Авторитет", "Против течения" и "Угроза для общества".

Заряженное оружие

Пародия на всевозможные детективные фильмы "Смертельное оружие", "Грязный Гарри", или "Молчание ягнят". Два детектива в уморительно смешной комедии ищут убийцу бывший напарницы, а также пытаются раскусить крупного наркодилера и вывести его на чистую воду.

Без вины виноватый

Отличная американская комедия, рассказывающая о супер скрипаче Гаррисоне, которого обвинили в убийстве. Теперь немолодому человеку нужно сбежать из тюрьмы, чтобы найти свидетелей, а также настоящего убийцу. Ну и заодно ему предстоит заняться изобличением международного заговора, успев получить из химчистки свой новенький смокинг. Как всегда, в этом фильме бесподноьно сыграл замечательный актер Лесли Нильсен.

Неистребимый шпион

Это пародия на Джеймса Бонда с великолепным Лесли Нильсеном в главной роли. Бывший секретный агент вновь вынужден вернуться к работе. Узнав о планируемом заговоре, ему придётся не только разобраться с негодяями, но и найти свою новую любовь, которую сыграла великолепная Николет Шеридан.

Этот фильм умудрился спародировать почти два десятка разных художественных работ, среди которых "Приведение", "Миссия невыполнима", "Действуй, Сестра", "Один дома" и "Правдивая ложь". Яркий отдых в хорошей компании вам обеспечен!

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Метки: Юмор   кино   комедия   пародия   подборка   фильм   
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4  комментария
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7k
Roman 46 минут назад
Говноперевода такой кривое!
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121
Александр Вьюшков 2 минуты назад
Это была эпоха нормальных фильмов, поэтому не зря и эта звезда:
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2k
Victor 14 минут назад
Когда пародии лучше фильмов
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617
Purple_Bear 16 минут назад
Когда я впервые смотрел Горячие головы - я плакал. Приходилось видик на паузу ставить чтобы просмеяться и отдышаться.
Это гениальный фильм, хотя тупой.
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