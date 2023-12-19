10+ известных зарубежных пародийных фильмов

Яркие экшены, боевики и драмы всегда рождали желания сделать на них отличную пародию. Предлагаю вспомнить зарубежные фильмы-пародии, которые получили всемирную известность. Дополняйте список в комментариях.

Аэроплан

"Аэроплан" - Это хорошо известная американская комедия, которую создали в 1980 году Джим Абрахамс и братья Дэвид и Джерри Цукеры. Благодаря яркому созвездию артистов, она стала настоящим шедевром своего жанра.

Данный фильм рассказывает о жизни бывшего военного лётчика Теда Страйкера, который на фоне депрессии и неудавшихся отношений с подругой пытается бороться ситуации довольно странными способами.