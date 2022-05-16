Девушка пародирует фото звёзд и блогеров

Многим известна австралийка Селеста Барбер, которая с юмором пародирует фотографии знаменитостей и моделей. Сегодня мы покажем вам работы её, если можно так сказать, единомышленницы.
Девушка по имени Алиса с ником efrosiniyaburlakova и описанием в профиле «молдавская сатира, королева брынзы» делает то же самое, перенося происходящее на снимках звёзд из мира гламура в негламурную реальность. Вот что из этого выходит:
Лакшери жизнь
Как кусать еду
С колоском во рту
Лучшие друзья девушек — солёные огурцы
«Я так хочу, чтоб консервы не кончались, чтобы сами все катались», — пишет Алиса под этим фото, перефразировав строчки известной песни Аллы Пугачёвой про лето.
Битва мужей
Что он нам несёт: омут или брод? Ты не разберёшь, пока не ототрёшь
Поцелуи солнца vs поцелуи мужа
Когда грация — твоё второе имя
Высокая мода
Ну это несравнимые вещи! Как можно какие-то цветочки сравнивать с огурчиками и сальцом! Шедевр!
Как видите, люди, комментирующие работы Алисы, солидарны с ней в любви к огурцам.
Всё дело в балансе
Варнава курильщика
Точь-в-точь
Мастерство позирования
Второй пакет явно попрактичнее будет
Идеальное попадание в образ
Источник:
АНТИФИШКИ
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