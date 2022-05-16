Девушка пародирует фото звёзд и блогеров

Девушка по имени Алиса с ником efrosiniyaburlakova и описанием в профиле «молдавская сатира, королева брынзы» делает то же самое, перенося происходящее на снимках звёзд из мира гламура в негламурную реальность. Вот что из этого выходит:

Лакшери жизнь