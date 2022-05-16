FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Юмор 14762 поста • 2889 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Девушка пародирует фото звёзд и блогеров

Девушка пародирует фото звёзд и блогеров

Автор:
16 мая 2022 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   знаменитости   пародия   прикол   стеб   фото   
744
16

Многим известна австралийка Селеста Барбер, которая с юмором пародирует фотографии знаменитостей и моделей. Сегодня мы покажем вам работы её, если можно так сказать, единомышленницы.

Девушка по имени Алиса с ником efrosiniyaburlakova и описанием в профиле «молдавская сатира, королева брынзы» делает то же самое, перенося происходящее на снимках звёзд из мира гламура в негламурную реальность. Вот что из этого выходит:


Лакшери жизнь

×
×

Как кусать еду

С колоском во рту

Лучшие друзья девушек — солёные огурцы

«Я так хочу, чтоб консервы не кончались, чтобы сами все катались», — пишет Алиса под этим фото, перефразировав строчки известной песни Аллы Пугачёвой про лето.


Битва мужей

Что он нам несёт: омут или брод? Ты не разберёшь, пока не ототрёшь

Поцелуи солнца vs поцелуи мужа

Когда грация — твоё второе имя

Высокая мода

Ну это несравнимые вещи! Как можно какие-то цветочки сравнивать с огурчиками и сальцом! Шедевр!

Как видите, люди, комментирующие работы Алисы, солидарны с ней в любви к огурцам.


Всё дело в балансе

Варнава курильщика

Точь-в-точь

Мастерство позирования

Второй пакет явно попрактичнее будет

Идеальное попадание в образ

Алиса не только копирует фото, но и создаёт свои версии видео в ТикТоке.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   знаменитости   пародия   прикол   стеб   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Шурман Час назад
Очередная дура ? есть еще варианты ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Кривляние и пародия - разные вещи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Vazari 39 минут назад
Это не пародия, это отсутствие комплексов, вкуса, интеллекта...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

830213



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Приехавший на Донбасс Григорий Лепс посетил детей в городской больнице
Приехавший на Донбасс Григорий Лепс посетил детей в городской больнице
«Фейковое Евровидение»: Мария Захарова и Тина Канделаки рассказали, что они думают об этом конкурсе
«Фейковое Евровидение»: Мария Захарова и Тина Канделаки рассказали, что они думают об...
Набирающие популярность в сообществах
Кто больше всех нарушает правила движения и к кому дорога, как правило, беспощадна
Кто больше всех нарушает правила движения и к кому дорога, как правило, беспощадна
Нейросети сгенерировали пугающие фото для уральского новостного сайта
Нейросети сгенерировали пугающие фото для уральского новостного сайта
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Банан - эксгибиционист

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#люди#забавно#факты#Украина#сатира#кино#Евровидение 2022
#фото#прикол#СССР#позитив#фотографии#страна#gif#комментарии
#картинки#животные#подборка#Приколы#Россия#интересно#знаменитости#сарказм
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн Смешные панорамные снимки: репортаж из&nbsp;ада Смешные панорамные снимки: репортаж из ада Правила и хорошие манеры существуют для всех, кроме котов Правила и хорошие манеры существуют для всех, кроме котов Забавная реакция животных на обычные события Забавная реакция животных на обычные события Просто истерика: пародии на фотографии знаменитостей Просто истерика: пародии на фотографии знаменитостей Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять

На что жалуетесь?

Вернуться