«Я не молодой парень. Это не секрет»: Дональд Трамп выпустил пародию на предвыборный ролик Джо Байдена

В рамках своей предвыборной программы, действующий глава государства выпустил первый ролик. В нём Байден говорит:

Я не молодой парень. Это не секрет. Но вот в чём дело: я понимаю, как сделать что-то для американского народа.

И перечисляет, как при нём побороли ковид, ввели потолок цен на лекарства для пожилых людей, позаботились об экологии и прочее в том же духе. Не забыл он и о своём главном оппоненте: