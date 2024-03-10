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«Я не молодой парень. Это не секрет»: Дональд Трамп выпустил пародию на предвыборный ролик Джо Байдена

«Я не молодой парень. Это не секрет»: Дональд Трамп выпустил пародию на предвыборный ролик Джо Байдена

Автор:
10 марта 2024 18:37
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Джо Байден   Дональд Трамп   Президент   выборы   пародия   
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Юмористический ролик стал популярнее, чем предвыборное видео действующего президента США.

В ноябре 2020 года Джо Байден выиграл выборы, а спустя пару месяцев принёс присягу и стал президентом США. Сторонники бывшего главы государства, Дональда Трампа, неоднократно говорили, что выборы 2020-года были сфальсифицированы. Однако Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что ничего подобного не было.

Трамп и Байден ругаются до сих пор. Джо называет Дональда «чёртовым засранцем», и награждает его другими, менее цензурными эпитетами. Сейчас в США готовятся к новым выборам - главными соперниками на них вновь станут заклятые соперники Байден и Трамп.

В рамках своей предвыборной программы, действующий глава государства выпустил первый ролик. В нём Байден говорит:

Я не молодой парень. Это не секрет. Но вот в чём дело: я понимаю, как сделать что-то для американского народа.

И перечисляет, как при нём побороли ковид, ввели потолок цен на лекарства для пожилых людей, позаботились об экологии и прочее в том же духе. Не забыл он и о своём главном оппоненте:

Трамп считает, что работа президента - это заботиться о Дональде Трампе. Я считаю, что работа президента состоит в том, чтобы бороться за вас, американский народ.

Трамп не остался в стороне и как следует потроллил хозяина Белого дома. Его команда оставила в ролике слова: «Я не молодой парень. Это не секрет», а потом сделала нарезку с падениями Байдена, сценами, где он забывает слова, и тянет руку в пустоту вместо рукопожатия.

Джо Байдену сейчас 81 год. Если он вновь победит на выборах и останется в Белом доме ещё на четыре года, то станет самым возрастным президентом в истории США. Трампу 77 лет.

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Метки: Видео   Джо Байден   Дональд Трамп   Президент   выборы   пародия   
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10  комментариев
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78k
Viktor Час назад
Класс! Дональд, порви маразматика как Тузик грелку!
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3k
Старожил Полминуты назад
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17k
Kostick 14 минут назад
два старпёра, один уже ходить не может, второй е-б-у-чку арахисовым масло мажет, клоуны))
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1k
Дмитрий 19 минут назад
Я устал, я мухажук.
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7k
Андрей Крылов Полчаса назад
Пендостан - дивная страна. Осбенно тем, что от презимдента там, на самм деле, ни чего не зависит. По большому счёту абсолютно всё равно кто там президент. Хоть медузу выбери... Решают всё равно другие. Ращзве что видно какой клан высшей буржуазии малось влиятельнее. Всё остальное - представление для плебса.
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33k
Ashabad 38 минут назад
Ольгинские будут голосовать за Байдена!
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428
SergVR 40 минут назад
бИден. Пишется и произносится через букву И. проявляйте неуважение кша из-за поддержки нацистов на украине, а также против войн сша по всему миру
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23k
Слепой Пью 42 минуты назад
Вымершее Политбюро завистливо вздыхает, глядя на геронтократию стратегического противника...
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6k
Трям Час назад
Так и представил себе... сидит Трамп за премьером и монтирует ролик )))
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August

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