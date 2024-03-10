«Я не молодой парень. Это не секрет»: Дональд Трамп выпустил пародию на предвыборный ролик Джо Байдена

Юмористический ролик стал популярнее, чем предвыборное видео действующего президента США.
В ноябре 2020 года Джо Байден выиграл выборы, а спустя пару месяцев принёс присягу и стал президентом США. Сторонники бывшего главы государства, Дональда Трампа, неоднократно говорили, что выборы 2020-года были сфальсифицированы. Однако Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что ничего подобного не было.
Трамп и Байден ругаются до сих пор. Джо называет Дональда «чёртовым засранцем», и награждает его другими, менее цензурными эпитетами. Сейчас в США готовятся к новым выборам - главными соперниками на них вновь станут заклятые соперники Байден и Трамп.
В рамках своей предвыборной программы, действующий глава государства выпустил первый ролик. В нём Байден говорит:
Я не молодой парень. Это не секрет. Но вот в чём дело: я понимаю, как сделать что-то для американского народа.
И перечисляет, как при нём побороли ковид, ввели потолок цен на лекарства для пожилых людей, позаботились об экологии и прочее в том же духе. Не забыл он и о своём главном оппоненте:
Трамп считает, что работа президента - это заботиться о Дональде Трампе. Я считаю, что работа президента состоит в том, чтобы бороться за вас, американский народ.
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Трамп не остался в стороне и как следует потроллил хозяина Белого дома. Его команда оставила в ролике слова: «Я не молодой парень. Это не секрет», а потом сделала нарезку с падениями Байдена, сценами, где он забывает слова, и тянет руку в пустоту вместо рукопожатия.
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Джо Байдену сейчас 81 год. Если он вновь победит на выборах и останется в Белом доме ещё на четыре года, то станет самым возрастным президентом в истории США. Трампу 77 лет.
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