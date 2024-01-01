Говорят, белорусские силовики взялись за своих любителей раздеваться из-за недавнего скандала в России.
В Минске в канун Рождества в одном из клубов собрались любители японских мультфильмов для взрослых и устроили там закрытую тематическую вечеринку. Судя по кадрам, на которые обратил внимание белорусский журналист Константин Придыбайло, участники мероприятия переодевались в героев аниме, показывали какие-то сценки и демонстрировали искусство шибари (техника связывания верёвками).
"В канун Рождества в ночном клубе в Минске устроили весьма странное мероприятие. Без контекста выглядит сомнительно, но морализаторством заниматься не хочется.
Кто пришёл и там был — это их решение. Но, что это было и почему там мужики в женском белье бегают, сверкая жопами — вопросики. Пропаганда чего это?" — написал Придыбайло.
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Сегодня стало известно, что участников вечеринки и организаторов практически сразу задержали силовики. Более 10 любителей хентая на протяжении нескольких дней находятся под арестом. Задержанных отправили в изолятор на срок от 3 до 15 суток.
"Несколько участников мероприятия получили 15 суток за административное правонарушение. Перспективы организаторов пока мутные: городским властям был представлен план выступлений, который оказался очень далек от того, что оказалось по факту", — сообщил позднее Придыбайло.
Известно, что подобные мероприятия со строгим возрастным ограничением проводились в Минске и раньше, однако внимание силовиков они не привлекали. Есть мнение, что на решение полиции повлиял скандал с "почти голой" вечеринкой Ивлеевой.
Хентай-вечеринка (Hentai Party)– костюмированный эротический бал-косплей, который предлагает своим гостям погружение в атмосферу японской анимации и комиксов, пишет местное издание Сitydog.
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Даже мага целителя не заметил...
Если че, я не знаю,как с этим в Беларуси,но в России эти проблемы есть.
Им же новые звания и премии никто просто так не выпишет)))
Я понимаю борьбу с гей-тусовкой, но это вот не это.
Лично я к этому ровно отношусь т.к. вроде ничего не пропогандируют, тусят в своих закрытых сообществах да и бог с ними.
А Придыбайло, сцыкливое существо, если такой уж мега расследователь - пускай за чиновниками и депутатами понаблюдает, как они там в бани ходят и сауны, боюсь всё будет куда страшнее выглядеть, чем этот детский маскарад.
Проблема только что после такого репортажа сам Придыбайло сядет в СИЗО по статье "дискредитация власти".
Здоровые люди в таком вряд ли будут учувствовать.
С первых кадров, "мужчин" наряженных в горничных , выключил.
Считаю правильно, что подобное начало пресекаться. Еще бы и статью за мужеложество вернули.
Люди готовы быть кем угодно, только не сами собой.!
Это отклонение и серьезное.
Легкая эротика (очень легкая, без постельных сцен и поцелуев в губы, либо один поцелуй серий на 12, но никаких перепихонов) это этти. Как пример - ну "Брильянтовая рука" гайдаевская, будь она анимацией, она была бы комедийным этти.
Я в теме прост )) (нет, я не хентайщик, если чо, хотя и не моралфаг совсем).
Между аниме и хентаем разница... Ну примерно как между "приключениями Шурика" и приключениями лысого из браззерс.
Хотя сейчас аниме, признаться, скатилось. Не в плане отсутствия морали или её наличия, а вообще. Кризис жанра. За прошлый год я не встретил ни одного хоть сколько-нибудь годного сериала, всё хрень какая-то абсолютная, до жути скучная, если не считать случайной полулюбительской работы, посвященной одному из умерших художников (демоносамурайские разборки). Но там тоже не особо сюжетисто, чисто так, сняли чтобы снять, в память.
По сути хозяевам клуба вечеринку надо было называть этти-вечеринкой. Но им видимо хотелось понтов и хайпа, и решили сразу хентай. Ну и всё, теперь песочить их будут весьма долго, и это не будет несправедливым. Назывался груздем - полезай в кузов.
(вариант устроить просто костюмированную аниме-вечеринку без вот этой всей стриптизной херни, вероятно, не рассматривался, зачем же быть адекватными, да?).
У меня ощущение, что проводящие такие вечеринки пытаются заретушировать показным недоразвратом своё неумение веселиться и вообще бездарность. В 90х это как-то прокатывало, когда мимо нот безголосая певица под фанеру компенсировала свой убогий вокал засветом труселей и сиськотрясом, а сейчас... То ли народ избаловался, живем слишком хорошо, то ли сиськи измельчали - в общем ничего, кроме раздражения подобные "мероприятия" уже не вызывают.
Это же п(и)дорисня в чистом виде.
Я не против геев. но это именно п(и)дорисня.
Человек-паук, Бэтмен, Супермен и прочие Росомахи могут вскоре отправиться по известному адресу.
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Во первых - ты мне не тычь, я с тобой не бухал.
Во вторых - "хентай" - японская порнуха просто по определению.
В третьих - изучи сперва вопрос, а потом выступай.
Свободен.
=================
Для тебя, юного хамовитого дрочера, может и естественно.
Груповичок, попку не забываешь подтирать?
Вот же педрила-мученик.