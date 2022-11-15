Стюард помешал футболисту сделать предложение девушке во время матча

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Футболист белорусской команды «Сморгонь» Владислав Шубович забил гол и решил сделать своей девушке предложение руки и сердца. Он позвал свою возлюбленную на поле и уже встал на одно колено, как вдруг стюард оттолкнул девушку.
Спортсмен сразу же заступился за свою вторую половинку. Конфликт не перерос в драку благодаря вмешательству судьи и других футболистов. Чуть позже предложение все же состоялось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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