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Стюард помешал футболисту сделать предложение девушке во время матча

Стюард помешал футболисту сделать предложение девушке во время матча

Автор:
15 ноября 2022 13:35
Сообщество : Спорт
Метки: Белоруссия   Спорт   беларусь   видео   люди   предложение   футбол   футболист   
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Футболист белорусской команды «Сморгонь» Владислав Шубович забил гол и решил сделать своей девушке предложение руки и сердца. Он позвал свою возлюбленную на поле и уже встал на одно колено, как вдруг стюард оттолкнул девушку.
Спортсмен сразу же заступился за свою вторую половинку. Конфликт не перерос в драку благодаря вмешательству судьи и других футболистов. Чуть позже предложение все же состоялось.

Источник:

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Метки: Белоруссия   Спорт   беларусь   видео   люди   предложение   футбол   футболист   
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10  комментариев
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33k
Нанук Паналык 21 минуту назад
Ипанутым нет покоя!И вообще-без цыган не считается!
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24k
The Dude Минуту назад
Арбитр потом ему горчичник влепил, но поздравил )))
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1k
Сергей Викторович 2 минуты назад
Красава!!! Достали уже дебилы со своими выходками. Они думают это круто и романтично - а это полный отстой. А современные свадьбы - фестиваль понторезов и придурков. В плюсе только фотографы да организаторы свадеб. Кстати, все эти свадьбы. какими бы не "оригинальными и тематическими" - все под одну копирку, да и фотографии в итоге тоже :)
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9k
antonium 8 минут назад
Кем себя возомнил? Руку на женщину поднял. Надо было всей командой объяснить этому жирному дебилу кто он по жизни. Стоит в таком возрасте ассистирует. Возомнят себя спецагентами и выпендриваются. Черт одним словом.
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517
Sergius SPb 11 минут назад
Из личного действа делают прилюдно шоу. Воспитанные Голливудом.
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23k
Serg2001 16 минут назад
Стюард сначала не понял ситуацию и просто выполнял СВОИ ОБЯЗАННОСТИ. Потом понял. Вот и всё. И что тут раздувать на пустом месте - не понятно. Все счастливы и улыбаются. А футболисту лучше надо было продумывать церемонию.
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9k
Б.Касторский Полчаса назад
Не оправдываю грубость вахтёра, но поле во время игры и правда место для подобных мероприятий? Дескать, раз футболист, то делаю что хочу! Хочу игру остановлю. Хочу посторонних на поле выведу.
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−10
pitersport 36 минут назад
всё правильно сделал
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16k
Александр 38 минут назад
Синдром вахтёра.
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