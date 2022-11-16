Женский футбол прекрасен

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Многие мужчины начинают улыбаться и хихикать, когда речь заходит о женском футболе. И их можно понять!
Взгляните на небольшой отрывок футбольного матча и вы поймёте этих мужчин.
Источник:
АНТИФИШКИ
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