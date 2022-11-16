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Женский футбол прекрасен

Женский футбол прекрасен

Автор:
16 ноября 2022 11:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Спорт   Юмор   видео   курьез   фейлы   футбол   футболистка   
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Многие мужчины начинают улыбаться и хихикать, когда речь заходит о женском футболе. И их можно понять!
Взгляните на небольшой отрывок футбольного матча и вы поймёте этих мужчин.

Источник:

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Метки: Прикол   Спорт   Юмор   видео   курьез   фейлы   футбол   футболистка   
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14  комментариев
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5k
livaneth Час назад
От формы сильно зависит
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2k
SHAGREEN 6 минут назад
А где музыка из Бенни Хилла?
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2k
ZOV 13 минут назад
дык наша сборная так же играет
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26k
SerGProS 19 минут назад
Вот в чем разница и зря смеемся
Ссылка coub.com
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8k
au3 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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216
Сергей 37 минут назад
В данном случае они играют тренировочным тяжелым мячом с песком.
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3k
pinbalist Час назад
Выглядит как будто мяч не проскальзывает по покрытию.
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17k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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17k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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49k
dima423 2 часа назад
ржачно)) но вообще для пущего эффекта им форму надо в виде бикини сделать
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Себастьян Перейра

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