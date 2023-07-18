На границе Польши и Белоруссии мужчина попытался сломать польский пограничный столб

Парень, конечно, целеустремлённый, но победить столб ему не удалось. Зато удалось разбить машину польским погранцам.
Пограничная служба Польши опубликовала ролик с участка Дубиче-Церкевне, где проходит граница с Брестской областью Белоруссией. На размещённых кадрах видно, как молодой мужчина с территории Белоруссии, просунув через забор длинный шест, пытается опрокинуть польский пограничный столб. После неудачной попытки вандализма мужчина принялся показывать польскому гербу на столбе неприличные жесты.
Этого поляки уже стерпеть не смогли и через несколько минут на место преступления приехал пограничный патруль. И едва не стал жертвой озлобленного на поляков мужчины. Тот принялся с остервенением швырять камни в служебный автомобиль, разбив в нём несколько стёкол.
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Задержать нарушителя у поляков никакой возможности, разумеется, не было. "Партизан" успешно скрылся в приграничных зарослях. Белорусская сторона тоже молчит. Но было бы интересно узнать мотивы нарушителя. Можно предположить, что это был ближневосточный мигрант, которого не пустили в заветную Европу, и он всеми фибрами души возненавидел польских пограничников. Впрочем, это может быть и нетрезвый местный житель, но вот зачем нападать на столб — вопрос на миллион.
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недалеко нелегал проходил