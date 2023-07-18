На границе Польши и Белоруссии мужчина попытался сломать польский пограничный столб

Задержать нарушителя у поляков никакой возможности, разумеется, не было. "Партизан" успешно скрылся в приграничных зарослях. Белорусская сторона тоже молчит. Но было бы интересно узнать мотивы нарушителя. Можно предположить, что это был ближневосточный мигрант, которого не пустили в заветную Европу, и он всеми фибрами души возненавидел польских пограничников. Впрочем, это может быть и нетрезвый местный житель, но вот зачем нападать на столб — вопрос на миллион.