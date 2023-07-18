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На границе Польши и Белоруссии мужчина попытался сломать польский пограничный столб

На границе Польши и Белоруссии мужчина попытался сломать польский пограничный столб

Автор:
18 июля 2023 20:02
Сообщество : Криминал
Метки: Белоруссия   Видео   Польша   вандализм   граница   курьёз   пограничники   
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Парень, конечно, целеустремлённый, но победить столб ему не удалось. Зато удалось разбить машину польским погранцам.

Пограничная служба Польши опубликовала ролик с участка Дубиче-Церкевне, где проходит граница с Брестской областью Белоруссией. На размещённых кадрах видно, как молодой мужчина с территории Белоруссии, просунув через забор длинный шест, пытается опрокинуть польский пограничный столб. После неудачной попытки вандализма мужчина принялся показывать польскому гербу на столбе неприличные жесты.

Этого поляки уже стерпеть не смогли и через несколько минут на место преступления приехал пограничный патруль. И едва не стал жертвой озлобленного на поляков мужчины. Тот принялся с остервенением швырять камни в служебный автомобиль, разбив в нём несколько стёкол.

Задержать нарушителя у поляков никакой возможности, разумеется, не было. "Партизан" успешно скрылся в приграничных зарослях. Белорусская сторона тоже молчит. Но было бы интересно узнать мотивы нарушителя. Можно предположить, что это был ближневосточный мигрант, которого не пустили в заветную Европу, и он всеми фибрами души возненавидел польских пограничников. Впрочем, это может быть и нетрезвый местный житель, но вот зачем нападать на столб — вопрос на миллион.

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Метки: Белоруссия   Видео   Польша   вандализм   граница   курьёз   пограничники   
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16  комментариев
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6k
magic32 Час назад
"но вот зачем нападать на столб вопрос на миллион." - для того, чтобы приехали пограничники, чтобы разбить им окно
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41k
Бабай 20 секунд назад
Нихера б себе забор! А на границе с Россией наверное доходит до 20 метров.
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6k
Андрей Крылов 3 минуты назад
И смысл в чём? Подозреваю тчо "борец" просто перевозубился на прочве выпитого. Бывает. И вооюще, этот ролик не стоил бы того, чтоб его постить. Но надо де показать какие дурные бывают словяне "по ту сторону фронта"? ;)
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118
Травкин Лопух 3 8 минут назад
какой черноволосый белорус
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17k
Александр Сучков 22 минуты назад
дэбил
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659
grigorenko vladislav Полчаса назад
Поляки, курва, люди культурные. Они не понимают, зачем нападать на столбы, если можно нападать сразу на монументы. Тем более что за "напад" на монумент им никто, курва, ничо не сделает! Америка защитит! Блажен, кто верует.
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2k
fraxinus 37 минут назад
отвлекающий маневр.

недалеко нелегал проходил
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9k
RIZ deadening 37 минут назад
Теперь выяснено время реагирования ! И кто приезжает по тревоге !
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8k
Гнев Укупника 42 минуты назад
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17k
Михаил Гривин 52 минуты назад
С такой пафосной музыкой смонтировать ролик, как в них камнем кинули... Писец, драма.
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22k
BiZ 55 минут назад
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2k
Василий Афиногенов Час назад
Ссылка vk.com
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5k
Трям Час назад
Чувак расширяет границы сознания )))
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5k
Горожанин 2 часа назад
Вагнер начинает работу.
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