В Гродно мужчина подло ударил пенсионера

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В Гродно 31-летний мужчина ударил в спину 69-летнего пенсионера, когда тот остановился у скамейки передохнуть.Пожилой мужчина перелетел через скамейку и ударился головой.
Сотрудники милиции областного центра быстро установили личность нападавшего и задержали его. Нападавший был нетрезв и не смог объяснить мотивы своего поступка.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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Интересно, как жестко в Белоруссии к таким делам относятся? Хотя бы годик-другой получит?