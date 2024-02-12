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В Гродно мужчина подло ударил пенсионера

В Гродно мужчина подло ударил пенсионера

Автор:
12 февраля 2024 12:40
Метки: Беларусь   Белоруссия   Видео   гродно   нападение   пенсионер   
1194
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В Гродно 31-летний мужчина ударил в спину 69-летнего пенсионера, когда тот остановился у скамейки передохнуть.Пожилой мужчина перелетел через скамейку и ударился головой.

Сотрудники милиции областного центра быстро установили личность нападавшего и задержали его. Нападавший был нетрезв и не смог объяснить мотивы своего поступка.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Метки: Беларусь   Белоруссия   Видео   гродно   нападение   пенсионер   
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17  комментариев
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392k
Алексей Час назад
пусть пару лет посидит.может этого времени достаточно будет объяснить сие действие
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843
Андрей Граф Минуту назад
пес вонючий, ОТХЕРАЧИТЬ ЕГО
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10k
Trenzel2003 6 минут назад
Лечить подобное подобным! Вот таких ублюдков только так же через скамейку воспитывать!
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24k
sanchesS80 9 минут назад
Крыса пнула мужчину. Так правильней.
Интересно, как жестко в Белоруссии к таким делам относятся? Хотя бы годик-другой получит?
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3k
дед Сергей 11 минут назад
Автор, поправь заголовок. "В Гродно ЖИВОТНОЕ подло ударилО пенсионера"
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693
Николай Александрович 19 минут назад
мразь, в расход таких!
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4k
Владимир 21 минуту назад
урод!!!
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5k
A 22 минуты назад
Хватит обесценивать слово "мужчина", называя им этот биомусор
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7k
Alex Полчаса назад
Белорусь, не Россия. Там закон работает, найдут и на кол посадят.
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22k
Дмитрий Полчаса назад
Батька не одобряет... Парень на ровном месте путёвку в государственный санаторий заработал. И извинения там не принимаются.
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4k
Отвратительный Мужик 41 минуту назад
В полне возможно что 69 летний дед после такого удара может умереть из за осложнений по здоровью. А это животное получит по суду хрень, может даже условку .
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11k
Борис Карабанов 41 минуту назад
Бесполезно его исправлять. Пожизненные принудработы в исправительной колонии были бы для этого существа наказанием целесообразным экономически и социально.
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4k
Отвратительный Мужик 50 минут назад
Ели Батька об этом узнает то это животное живьём закопают .
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4k
kuchipachi 57 минут назад
Чем дальше, тем неадекватов все больше и больше. Либо просто камер все больше и больше, поэтому неадекватов мы видим чаще
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625
Funny Час назад
Ну в каком место то это мужчина?
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