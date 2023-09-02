Медведь пытался перелезть через забор из колючей проволоки на границе Литвы и Белоруссии

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Стена не поддавалась мишке, и попытки подкопать ее или прорваться не увенчались успехом.
Но не исключено, что позже ему удалось попасть в Белоруссию, переплыв реку, где нет стены.
Литовские пограничники сообщают, что это произошло в Свентянском районе 18 августа.
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