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Медведь пытался перелезть через забор из колючей проволоки на границе Литвы и Белоруссии

Медведь пытался перелезть через забор из колючей проволоки на границе Литвы и Белоруссии

Автор:
02 сентября 2023 10:00
Сообщество : Животные
Метки: Белоруссия   Видео   Медведь   граница   забавно   забор   литва   
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Стена не поддавалась мишке, и попытки подкопать ее или прорваться не увенчались успехом.
Но не исключено, что позже ему удалось попасть в Белоруссию, переплыв реку, где нет стены.

Литовские пограничники сообщают, что это произошло в Свентянском районе 18 августа.

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Метки: Белоруссия   Видео   Медведь   граница   забавно   забор   литва   
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5  комментариев
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13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Во, даже медведи бегут из этой помойки
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30k
Григорий 39 минут назад
Люди звери. Договориться не могут и сделают плохо всем - себе, другим, но пытаются отстоять свое мнение.
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1k
КАКАнгел 45 минут назад
Когда узнал что убегаешь от европейского гомо-медведетраха.
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36k
Барклай 2 часа назад
Ссылка vk.com
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44k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Мишка не дурак, мишка знает где лучше.
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Deiz

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