Кот помогает хозяйке справиться с зубной болью

Любители котиков знают, что их четвероногие друзья могут не только составить компанию и помочь снять стресс, но и лечить. В данном видео питомец применил целительные кошачьи навыки для того, чтобы помочь хозяйке справиться с зубной болью.
Домашние животные очень трепетно относится к самочувствию хозяев. Пушистики буквально за долю секунды могут понять, что человеку необходима помощь и ласка, и котейка из видео — яркий тому пример.
Его владелице сделали операцию на зуб, и чувствовала она себя после таких манипуляции не очень хорошо. Пушистик это сразу понял, а потому лег возле лица хозяйки и принялся к лечебной терапии мурчанием.
Источник:
- Природа наградила кошку лишней парой ушей
- Кошки играют или дерутся?: учёные определили тонкую грань
- В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает
- Пёс удивил кота необычной техникой боя
- Кошка навела шуму в самолёте во время рейса