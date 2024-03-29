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Сообщество Без кота и жизнь не та 2202 поста • 510 подписчиков подписаться
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Кот помогает хозяйке справиться с зубной болью

Кот помогает хозяйке справиться с зубной болью

Автор:
29 марта 2024 07:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   зубная боль   кот   кошка   хозяйка   
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Любители котиков знают, что их четвероногие друзья могут не только составить компанию и помочь снять стресс, но и лечить. В данном видео питомец применил целительные кошачьи навыки для того, чтобы помочь хозяйке справиться с зубной болью.

Домашние животные очень трепетно относится к самочувствию хозяев. Пушистики буквально за долю секунды могут понять, что человеку необходима помощь и ласка, и котейка из видео — яркий тому пример.

Его владелице сделали операцию на зуб, и чувствовала она себя после таких манипуляции не очень хорошо. Пушистик это сразу понял, а потому лег возле лица хозяйки и принялся к лечебной терапии мурчанием.

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Метки: Видео   животные   зубная боль   кот   кошка   хозяйка   
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2  комментария
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Slonyash Час назад
Коты чувствуют, когда тебе плохо и помогают.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3885 постов (3879 в горячем)

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