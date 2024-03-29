Кот помогает хозяйке справиться с зубной болью

Домашние животные очень трепетно относится к самочувствию хозяев. Пушистики буквально за долю секунды могут понять, что человеку необходима помощь и ласка, и котейка из видео — яркий тому пример.

Его владелице сделали операцию на зуб, и чувствовала она себя после таких манипуляции не очень хорошо. Пушистик это сразу понял, а потому лег возле лица хозяйки и принялся к лечебной терапии мурчанием.