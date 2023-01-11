Кошка навела шуму в самолёте во время рейса

Это оказалось не так просто - сначала девушка достала её из-под сиденья, а затем кошка засопротивлялась, вырвалась и убежала обратно. К тому моменту бортпроводники сделали объявление о потерявшейся кошке, и нашёлся её хозяин. Оказалось, мужчина сидел в эконом-классе, и кошка как-то умудрилась сбежать из переноски и пролезть в первый класс. А что, все мы имеем право хотеть лучшей жизни!