Кошка навела шуму в самолёте во время рейса

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На рейсе американской авиакомпании United Airlines произошёл забавный казус - пассажиры первого класса увидели под ногами кошку. Та бегала между сиденьями, и стюардессе оказалось непросто её поймать.
Пассажиры рейса Даллас - Сан-Франциско авиакомпании United Airlines заметили в самолёте кошку, которая бегала под ногами. Сначала было непонятно, откуда она взялась - ведь ни у кого их пассажиров первого класса не было переносок для животных. Затем стюардесса решила поймать беглянку.
Это оказалось не так просто - сначала девушка достала её из-под сиденья, а затем кошка засопротивлялась, вырвалась и убежала обратно. К тому моменту бортпроводники сделали объявление о потерявшейся кошке, и нашёлся её хозяин. Оказалось, мужчина сидел в эконом-классе, и кошка как-то умудрилась сбежать из переноски и пролезть в первый класс. А что, все мы имеем право хотеть лучшей жизни!
В итоге хозяин забрал беглянку. По правилам авиакомпании, все домашние животные должны находиться в закрытых переносках на протяжении всего полёта. Неизвестно, грозит ли хозяину кошки штраф.
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Думаю, хозяин решил ее "на ручках подержать, чего она там в переноске сидит?"