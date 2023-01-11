FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13300 постов • 1461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Кошка навела шуму в самолёте во время рейса

Кошка навела шуму в самолёте во время рейса

Автор:
11 января 2023 14:04
Сообщество : Животные
Метки: в самолете   видео   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   самолеты   фото   
975
3
1
На рейсе американской авиакомпании United Airlines произошёл забавный казус - пассажиры первого класса увидели под ногами кошку. Та бегала между сиденьями, и стюардессе оказалось непросто её поймать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в самолете   видео   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   самолеты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
639
Kra 13 минут назад
Вот уж действительно - как она сбежала?? ))
Думаю, хозяин решил ее "на ручках подержать, чего она там в переноске сидит?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74062



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января
17 увлекательных изображений любопытных редкостей
17 увлекательных изображений любопытных редкостей
Набирающие популярность в сообществах
Как выглдели бы известные шоу русскоязычного ТВ, если бы их придумали в Японии
Как выглдели бы известные шоу русскоязычного ТВ, если бы их придумали в Японии
Кошмар в астраханском кафе: мужчина стаканом повредил артерию посетителю за соседним столиком
Кошмар в астраханском кафе: мужчина стаканом повредил артерию посетителю за соседним...
Новый урок, с которого начинаются понедельники во всех школах
Новый урок, с которого начинаются понедельники во всех школах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато честно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомобили#дтп#аварии#улыбнуло#кино#Приколы#в мире#шоу бизнес
#Юмор#Прикол#автомир#забавно#позитив#дети#креатив#творчество#маразм#Москва
#интересно#история#интересное#подборка#авто аварии#картинки#люди#Фотографии#Прошлое#звезды
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука Хозяева взяли 100 рулонов туалетной бумаги - и порадовали кота Хозяева взяли 100 рулонов туалетной бумаги - и порадовали кота Пара спасла кошечку с параличом лапок - и подарила ей новую жизнь Пара спасла кошечку с параличом лапок - и подарила ей новую жизнь В Англии в приют принесли бесполого котёнка В Англии в приют принесли бесполого котёнка Кошка-путешественница колесит по городам вместе с хозяевами Кошка-путешественница колесит по городам вместе с хозяевами

На что жалуетесь?

Вернуться