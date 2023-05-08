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Пёс удивил кота необычной техникой боя

Пёс удивил кота необычной техникой боя

Автор:
08 мая 2023 09:37
Метки: Пёс   видео   животные   кот   кошка   собака   
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Владелец кота и пса запечатлел забавное противостояние питомцев. Пёс озадачил кота неожиданным движением и прекратил драку.

Стремительное противостояние домашних питомцев было запечатлено одним из владельцев животных. Представитель семейства кошачьих имел неосторожность совершить нападение на четвероногого обитателя жилплощади.

Пёс породы сиба-ину, получив удар по морде, закрутился волчком по помещению с такой скоростью, что кошачий конкурент утратил всякий интерес к продолжению схватки со слишком прытким соперником.

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Метки: Пёс   видео   животные   кот   кошка   собака   
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5k
Денис 37 минут назад
А теперь вертууухааа
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71
SUNCITY-CUSTOMS 21 минуту назад
Пёса котейку не на махач вызывал, а на dance battle.
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14k
a_komolow 24 минуты назад
А теперь твоя очередь!
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