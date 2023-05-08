Пёс удивил кота необычной техникой боя

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Владелец кота и пса запечатлел забавное противостояние питомцев. Пёс озадачил кота неожиданным движением и прекратил драку.
Стремительное противостояние домашних питомцев было запечатлено одним из владельцев животных. Представитель семейства кошачьих имел неосторожность совершить нападение на четвероногого обитателя жилплощади.
Пёс породы сиба-ину, получив удар по морде, закрутился волчком по помещению с такой скоростью, что кошачий конкурент утратил всякий интерес к продолжению схватки со слишком прытким соперником.
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