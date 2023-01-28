Кошки играют или дерутся?: учёные определили тонкую грань

Одним из примеров промежуточной категории может быть общение между кошками, которое начинается как взаимная социальная игра, а после перерастает в нечто вроде недовольства одной из них. Это уже не баловство, но ещё и не драка. Скорее пассивная агрессия.

Результаты исследования дали некоторые ответы на малоизученный вопрос о природе поведения кошек. Например, если они шипят, а мяуканье уже переходит в вой, то это, скорее всего, открытая вражда. Игры без громких звуков, наоборот, почти наверняка указывают на искру симпатии между животными.