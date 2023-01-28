Кошки играют или дерутся?: учёные определили тонкую грань

Даже если ваши питомцы регулярно ссорятся, то в большинстве случаев это не повод для беспокойства.
Учёные изучили 105 видеороликов с 210 кошками, чтобы определить, когда они играют, а когда уже дерутся. Такой метод позволил специалистам проанализировать поведение животных в естественных условиях, а не полагаться на ответы их владельцев. И им удалось выявить несколько признаков явной агрессии.
Исследование проводилось под руководством ветеринара и научного сотрудника Университета ветеринарной медицины и фармации в Кошице (Словакия) Ноэмы Гайдош-Кмековой. В её команде были в том числе британские специалисты по поведению кошек. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports
Как и многое другое в жизни кошек, определить смысл их взаимодействия друг с другом было сложно, отмечают исследователи. В конце концов, команда сгруппировала их поведение в три основных категории: игра, драка и нечто среднее.
Многие владельцы, вероятно, согласятся со мной, что иногда очень трудно определить, что именно происходит между кошками, и наша промежуточная категория «нечто среднее» оправдывает себя — мы считаем, что взаимодействие между ними не является чем-то исключительно чёрным или белым.
Одним из примеров промежуточной категории может быть общение между кошками, которое начинается как взаимная социальная игра, а после перерастает в нечто вроде недовольства одной из них. Это уже не баловство, но ещё и не драка. Скорее пассивная агрессия.
Результаты исследования дали некоторые ответы на малоизученный вопрос о природе поведения кошек. Например, если они шипят, а мяуканье уже переходит в вой, то это, скорее всего, открытая вражда. Игры без громких звуков, наоборот, почти наверняка указывают на искру симпатии между животными.
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Промежуточный этап включает в себя как заметную борьбу, так и периодическое шипение с мяуканьем. Для него характерны лежание на спине животом вверх, резкие приближения, нападения. На «нечто среднее» также указывают и длительные преследования друг друга без передышек. Если всё взаимно, то это скорее игра, чем драка.
Гайдош-Кмекова напоминает, что настроение кошек очень изменчиво, а конфликты между ними часто бывают краткосрочными. Поэтому не стоит переживать, если ваши питомцы иногда ссорятся.
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Кошки играют или дерутся? А ХЗ, они сами решат.
Теперь то всё стало понятно !
С этого и надо было начинать - в заголовок вынести.