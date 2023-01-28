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Кошки играют или дерутся?: учёные определили тонкую грань

Кошки играют или дерутся?: учёные определили тонкую грань

Автор:
28 января 2023 10:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   драка   животные   игры   кот   кошка   фото   
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Даже если ваши питомцы регулярно ссорятся, то в большинстве случаев это не повод для беспокойства.

Учёные изучили 105 видеороликов с 210 кошками, чтобы определить, когда они играют, а когда уже дерутся. Такой метод позволил специалистам проанализировать поведение животных в естественных условиях, а не полагаться на ответы их владельцев. И им удалось выявить несколько признаков явной агрессии.

Исследование проводилось под руководством ветеринара и научного сотрудника Университета ветеринарной медицины и фармации в Кошице (Словакия) Ноэмы Гайдош-Кмековой. В её команде были в том числе британские специалисты по поведению кошек. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports

Как и многое другое в жизни кошек, определить смысл их взаимодействия друг с другом было сложно, отмечают исследователи. В конце концов, команда сгруппировала их поведение в три основных категории: игра, драка и нечто среднее.


Многие владельцы, вероятно, согласятся со мной, что иногда очень трудно определить, что именно происходит между кошками, и наша промежуточная категория «нечто среднее» оправдывает себя — мы считаем, что взаимодействие между ними не является чем-то исключительно чёрным или белым.

Одним из примеров промежуточной категории может быть общение между кошками, которое начинается как взаимная социальная игра, а после перерастает в нечто вроде недовольства одной из них. Это уже не баловство, но ещё и не драка. Скорее пассивная агрессия.

Результаты исследования дали некоторые ответы на малоизученный вопрос о природе поведения кошек. Например, если они шипят, а мяуканье уже переходит в вой, то это, скорее всего, открытая вражда. Игры без громких звуков, наоборот, почти наверняка указывают на искру симпатии между животными.


Промежуточный этап включает в себя как заметную борьбу, так и периодическое шипение с мяуканьем. Для него характерны лежание на спине животом вверх, резкие приближения, нападения. На «нечто среднее» также указывают и длительные преследования друг друга без передышек. Если всё взаимно, то это скорее игра, чем драка.

Гайдош-Кмекова напоминает, что настроение кошек очень изменчиво, а конфликты между ними часто бывают краткосрочными. Поэтому не стоит переживать, если ваши питомцы иногда ссорятся.

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Метки: видео   драка   животные   игры   кот   кошка   фото   
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5  комментариев
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19k
Corvus Corax 2 часа назад
Коротко вся суть статьи:
Кошки играют или дерутся? А ХЗ, они сами решат.
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5k
Компьютер DELL монитором 19 минут назад
Обалденная статья , однозначно плюсую !
Теперь то всё стало понятно !
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4k
Горожанин 20 минут назад
"В её команде были в том числе британские специалисты..."

С этого и надо было начинать - в заголовок вынести.
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277
Sadik-mardik Полчаса назад
Часто подруге говорю что дерутся, а теперь играют. Мля, я тоже учёный. Главное что исследование проводили в Кошице)
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73k
Viktor Час назад
Видно этим учёным сапсем делать нехрен - у меня дома не один кот и я знаю как они играют и как бы дерутся! Другое дело на улице, когда коты делят территорию, вот там идёт смертный бой, шерсть летит во все стороны.
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