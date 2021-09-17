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Сообщество Без кота и жизнь не та 968 постов • 392 подписчика подписаться
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Котяра подружился с мышью, которая должна была стать его обедом

Котяра подружился с мышью, которая должна была стать его обедом (7 фото)

Автор:
17 сентября 2021 14:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   смешные животные   
468
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Домашние кошки не приспособлены к охоте, потому что о них заботится человек - но их инстинкты никуда не деваются. Однако, котяра по кличке Симон из Чили решил пойти против системы и подружился с мышью, которая по законам природы должна была стать его обедом!

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Метки: видео   животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   смешные животные   
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КОСТЯН 2 часа назад
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Saplus 2 часа назад
У меня откуда-то на 8(!) этаже за шкафами взялась, проживала и шуршала мелкая мыша. Кот ждал пока она пойдет по своим мышиным делам, и гонялся с ней по коридору, пока она не уходила обратно. В очередной раз таки по неуклюжести придавил, но мысли поймать и сожрать как бы и не присутствовало - это было видно по расстройству
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