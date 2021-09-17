Котяра подружился с мышью, которая должна была стать его обедом

"Я просто должен был записать это на видео. Никто бы мне не поверил на слово," - говорит хозяин. Он заснял, как мышка спокойно пила воду из миски котяры, а тот невозмутимо наблюдал за этим. Через некоторое время он решил немного потрогать мышь лапой, но не более того. Он был заинтересован и даже немного боялся - мол, что за зверь?