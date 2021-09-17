Котяра подружился с мышью, которая должна была стать его обедом

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Домашние кошки не приспособлены к охоте, потому что о них заботится человек - но их инстинкты никуда не деваются. Однако, котяра по кличке Симон из Чили решил пойти против системы и подружился с мышью, которая по законам природы должна была стать его обедом!
Кот по кличке Симон (Simón) счастливо живет в чилийском городе Пунта Аренас. Его хозяин, Бенджамин Сагредо, недавно поделился забавным роликом с котярой. По рассказам мужчины, в тот день сначала он услышал странные звуки из кухни - и зайдя туда, обнаружил там мышь! Рядом стоял Симон, заинтересованно разглядывая грызуна.
"Я просто должен был записать это на видео. Никто бы мне не поверил на слово," - говорит хозяин. Он заснял, как мышка спокойно пила воду из миски котяры, а тот невозмутимо наблюдал за этим. Через некоторое время он решил немного потрогать мышь лапой, но не более того. Он был заинтересован и даже немного боялся - мол, что за зверь?
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На видео хозяин говорит котейке, что он не должен дружить с мышами и позволять им пить из его миски. Но Симону было все равно - он продолжал наблюдать за своим новым другом, и не собирался ни прогонять, ни ловить его. Вот такой добряк!
Хозяин рассказал, что котяра так и не тронул мышку. Она так и осталась жить на его кухне, и периодически выбегает, чтобы повидаться с кошачьим другом - а Симон рад его видеть. Бенджамин называет эту ситуацию "смешной и абсурдной", но рад тому, что его котейка такой дружелюбный.
После того, как видео с котейкой и мышью набрало популярность и миллионы просмотров, Бенджамин создал его аккаунт в Инстаграме - там он делится жизнью необычных друзей и приключениями Симона. "Он добрая душа, а не воинственный хищник", "Это же Том и Джерри!", "Перестань кормить кота, и вопрос разрешится сам собой," - пишут пользователи в комментариях.
Видео с котярой и мышью:
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