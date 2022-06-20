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Сообщество Без кота и жизнь не та 1331 пост • 437 подписчиков подписаться
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Природа наградила кошку лишней парой ушей

Природа наградила кошку лишней парой ушей

Автор:
20 июня 2022 08:23
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   видео   животные   интересно   кот   кошка   мутация   
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Знакомьтесь, кошка по кличке Мидас. Из-за редчайшей мутацией у неё выросли две пары ушей, однако из-за этого она не перестала быть милой.

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   интересно   кот   кошка   мутация   
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KVV Час назад
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