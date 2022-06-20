Природа наградила кошку лишней парой ушей

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Знакомьтесь, кошка по кличке Мидас. Из-за редчайшей мутацией у неё выросли две пары ушей, однако из-за этого она не перестала быть милой.
Уникальная особенность питомца никак не влияет на его общее состояние здоровья и слух
Источник:
АНТИФИШКИ
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