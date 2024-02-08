В Тюмени задержали ну очень прошаренного организатора воровской схемы

Гость из Екатеринбурга решил – самому марать руки кражами дело опасное и открыл бизнес – обучающие центры для девушек. Набирал по всей стране по объявлению красавиц, которые готовы были к переезду в другой регион, селил их в съемных квартирах и учил «законспирировано выявлять уязвимости в системах безопасности и проверять законность деятельности» различных организаций.
Все девочки давали ему подписку о неразглашении.
После краткого обучения наивные работницы устраивались работать в ювелирные магазины, или ломбарды, выполняли нехитрые безобидные поручения, якобы – проверяли бизнес. Последним заданием было – украсть всё ценное, что плохо лежит. Ворованные деньги и украшения необходимо было отправить курьером на указанный адрес. После этого наставник пропадал.
Криминальная верёвочка вилась около четырёх лет. Съем квартир на липовые имена, банковские карты, оформленные на левых людей, молчание фигуранток, которые твёрдо соблюдали подписку о неразглашении – всё это позволяло долгое время избегать ока закона, но всё когда-нибудь заканчивается. Организатора задержали. Теперь полиции предстоит собрать воедино все эпизоды его преступлений. Все девушки, которые работали на хитрого вора, были уверены, что помогают торжеству закона и безопасности.
Простота хуже воровства.
Источник:
- Охранник нарядился женщиной, чтобы незаметно ограбить свою же точку
- Спалился: камера сняла неосторожного вора в магазине
- Воры пытаются покинуть магазин одежды в Лондоне
- Магазинный вор решил продегустировать добычу и уснул
- Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи
Да лана...
Ни за что не поверю, что ВСЕ ПРЯМ. Может и было там несколько совсем тупых, но когда тебе дают "задание" обворовать кого то для "проверки бизнеса"... тут только реальный дебил не догадается (дебил - именно в медицинском смысле).
клифт полосатый
с "бубновым тузом"
на спине