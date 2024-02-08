В Тюмени задержали ну очень прошаренного организатора воровской схемы

Все девочки давали ему подписку о неразглашении.

После краткого обучения наивные работницы устраивались работать в ювелирные магазины, или ломбарды, выполняли нехитрые безобидные поручения, якобы – проверяли бизнес. Последним заданием было – украсть всё ценное, что плохо лежит. Ворованные деньги и украшения необходимо было отправить курьером на указанный адрес. После этого наставник пропадал.



Криминальная верёвочка вилась около четырёх лет. Съем квартир на липовые имена, банковские карты, оформленные на левых людей, молчание фигуранток, которые твёрдо соблюдали подписку о неразглашении – всё это позволяло долгое время избегать ока закона, но всё когда-нибудь заканчивается. Организатора задержали. Теперь полиции предстоит собрать воедино все эпизоды его преступлений. Все девушки, которые работали на хитрого вора, были уверены, что помогают торжеству закона и безопасности.



Простота хуже воровства.