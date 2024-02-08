FISHKINET
Сообщество Криминал 2657 постов • 371 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
В Тюмени задержали ну очень прошаренного организатора воровской схемы

В Тюмени задержали ну очень прошаренного организатора воровской схемы

Автор:
08 февраля 2024 11:21
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Тюмень   вор   девушки   кража   криминал   организатор воровской схемы   
4085
1
1

Гость из Екатеринбурга решил – самому марать руки кражами дело опасное и открыл бизнес – обучающие центры для девушек. Набирал по всей стране по объявлению красавиц, которые готовы были к переезду в другой регион, селил их в съемных квартирах и учил «законспирировано выявлять уязвимости в системах безопасности и проверять законность деятельности» различных организаций.

Все девочки давали ему подписку о неразглашении.


После краткого обучения наивные работницы устраивались работать в ювелирные магазины, или ломбарды, выполняли нехитрые безобидные поручения, якобы – проверяли бизнес. Последним заданием было – украсть всё ценное, что плохо лежит. Ворованные деньги и украшения необходимо было отправить курьером на указанный адрес. После этого наставник пропадал.

Криминальная верёвочка вилась около четырёх лет. Съем квартир на липовые имена, банковские карты, оформленные на левых людей, молчание фигуранток, которые твёрдо соблюдали подписку о неразглашении – всё это позволяло долгое время избегать ока закона, но всё когда-нибудь заканчивается. Организатора задержали. Теперь полиции предстоит собрать воедино все эпизоды его преступлений. Все девушки, которые работали на хитрого вора, были уверены, что помогают торжеству закона и безопасности.

Простота хуже воровства.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Тюмень   вор   девушки   кража   криминал   организатор воровской схемы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Luc72 4 часа назад
"Все девушки, которые работали на хитрого вора, были уверены, что помогают торжеству закона и безопасности..."
Да лана...
Ни за что не поверю, что ВСЕ ПРЯМ. Может и было там несколько совсем тупых, но когда тебе дают "задание" обворовать кого то для "проверки бизнеса"... тут только реальный дебил не догадается (дебил - именно в медицинском смысле).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
_delphin_ 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Голос Вселенной 53 минуты назад
Ага, особенно последний квест - спи*дить все ценное - это в особенности торжество закона!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим Макашев Час назад
и выдадут девочкам
клифт полосатый
с "бубновым тузом"
на спине
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov Час назад
Остап Ибрагимович Бендер одобряет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
KotSkripaley 3 часа назад
Сутенером быть уже не модно

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
232
ruslan d 3 часа назад
Не , ну это красиво , не просто гоп-стоп , а с затеей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
АнтонПолднев 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки 4 часа назад
надо же было до такого додуматься
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

839954



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России
«Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по которым берут на работу в Disney
«Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по...
Набирающие популярность в сообществах
Возвращение попугая Кеши
Возвращение попугая Кеши
Инициативный. Автор Александр Райн
Инициативный. Автор Александр Райн
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смотри не перепутай

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#интересное#ДТП#США#Россия#забавно#кража#новости
#Юмор#автомир#люди#интересно#факты#Автовсячина#подборка#позитив#дети#Москва
#Прикол#машина#в мире#аварии#авто аварии#Разное#история#собака#Китай#кот
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи Охранник нарядился женщиной, чтобы незаметно ограбить свою же точку Охранник нарядился женщиной, чтобы незаметно ограбить свою же точку Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи В Иркутске задержали вооружённого ножом грабителя-сладкоежку В Иркутске задержали вооружённого ножом грабителя-сладкоежку Спалился: камера сняла неосторожного вора в магазине Спалился: камера сняла неосторожного вора в магазине Магазинный вор решил продегустировать добычу и уснул Магазинный вор решил продегустировать добычу и уснул

На что жалуетесь?

Вернуться