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Магазинный вор решил продегустировать добычу и уснул

Магазинный вор решил продегустировать добычу и уснул

Автор:
22 мая 2023 12:17
Сообщество : Криминал
Метки: Прикол   видео   вор   кража   криминал   пермь   уснул   
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В Перми мужчина проник в магазин и вынес из него алкоголь и сигареты на сумму 13 тысяч рублей. Воришка решил отметить успешное дело на ближайшей скамейке и уснул во время дегустации алкогольных напитков. Там его и обнаружили сотрудники полиции.

Украл, выпил — в тюрьму!

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Метки: Прикол   видео   вор   кража   криминал   пермь   уснул   
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8  комментариев
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898
ruslan d 2 часа назад
Украл, выпил в тюрьму
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565
ZeroCross.ru 55 минут назад
а с какой суммы начинается уголовка и заканчивается административка ? или тут "другое" ?
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Олег Час назад
-за что сидишь?
- На 13 рублей бухла и сигарет украл.....
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9k
Борис Карабанов Час назад
Даже пакет никто не предложил!
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12k
Shtoppi 2 часа назад
простите за не скромный вопрос: "где были сотрудники магазина, пока этот тип там шуровал?"
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Себастьян Перейра

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