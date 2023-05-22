Магазинный вор решил продегустировать добычу и уснул

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В Перми мужчина проник в магазин и вынес из него алкоголь и сигареты на сумму 13 тысяч рублей. Воришка решил отметить успешное дело на ближайшей скамейке и уснул во время дегустации алкогольных напитков. Там его и обнаружили сотрудники полиции.
Украл, выпил — в тюрьму!
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