FISHKINET
Сообщество Криминал 1701 пост • 336 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
Охранник нарядился женщиной, чтобы незаметно ограбить свою же точку

Охранник нарядился женщиной, чтобы незаметно ограбить свою же точку

Автор:
12 марта 2023 10:58
Сообщество : Криминал
Метки: бурятия   видео   вор   кража   криминал   новости   охраник   
699
1
1
Житель Бурятии разработал план по обогащению: устроился в магазин, который собирался ограбить. В тот момент, когда он получил ключи от служебного помещения, у него появился шанс осуществить задуманное.

На голову он надел платок, вскрыл сейф и кабинет директора, а затем вынес из него более 100 тысяч рублей.

Но только вот гений криминала забыл, что везде стоят камеры – и его авантюру тут же раскрыли

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: бурятия   видео   вор   кража   криминал   новости   охраник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Мария Коненкова 2 часа назад
Как раз наоборот, он явно не забыл, что кругом камеры, иначе зачем ему наряжаться в женское и прятать лицо в платок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Replicant 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
turyst 13 минут назад
Что ж там за сейф, что его так легко вскрыть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alex9845 Полчаса назад
Ни ума ,ни фантазии. Даже ограбление сымитировать не может.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
719
Николай 38 минут назад
11 друзей оушена отдыхают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Кыся Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
a_komolow Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
GROMOZEKA Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx 2 часа назад
А откуда он узнал, что в сейфе есть деньги? Может там всякие накладные и прочие бумажки. Кто то навёл, не иначе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

488544



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Человек, который создал все деньги в СССР
Человек, который создал все деньги в СССР
Гении среди нас
Гении среди нас
Набирающие популярность в сообществах
Редкий спорткар Ferrari 250 GT SWB California Spider 1962 продали почти за 1.4 миллиарда рублей
Редкий спорткар Ferrari 250 GT SWB California Spider 1962 продали почти за 1.4...
О чёрном будущем Европы… Французы уже в шоке?
О чёрном будущем Европы… Французы уже в шоке?
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда вышел зимой на улицу

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#СССР#кино#США#Жизнь#милота#природа#нападение#интересное
#Юмор#в мире#история#люди#Фотографии#картинки#новости#актеры#Приколы#полиция
#интересно#факты#забавно#криминал#Прикол#Мемы#подборка#комментарии#собака#конфликт
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Спалился: камера сняла неосторожного вора в магазине Спалился: камера сняла неосторожного вора в магазине Необычный столик с секретом Необычный столик с секретом Постригся и сбежал: ночные похождения воришки в московском барбершопе Постригся и сбежал: ночные похождения воришки в московском барбершопе Дерзкое похищение портмоне у посетителя московского кафе Дерзкое похищение портмоне у посетителя московского кафе Воры пытаются покинуть магазин одежды в Лондоне Воры пытаются покинуть магазин одежды в Лондоне

На что жалуетесь?

Вернуться