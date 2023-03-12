Охранник нарядился женщиной, чтобы незаметно ограбить свою же точку

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Житель Бурятии разработал план по обогащению: устроился в магазин, который собирался ограбить. В тот момент, когда он получил ключи от служебного помещения, у него появился шанс осуществить задуманное.
На голову он надел платок, вскрыл сейф и кабинет директора, а затем вынес из него более 100 тысяч рублей.
Но только вот гений криминала забыл, что везде стоят камеры – и его авантюру тут же раскрыли
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Хм... Сложно самому дать себе по морде, под камерами, чтобы поверили в ограбление.
-Не нас, а вас!