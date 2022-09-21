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Воры пытаются покинуть магазин одежды в Лондоне

Воры пытаются покинуть магазин одежды в Лондоне

Автор:
21 сентября 2022 13:16
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   вор   кража   криминал   лондон   одежда   
1518
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Наглые молодые люди решили обокрасть один из магазинов одежды и обуви в Лондоне. Они начали набирать вещи, которые им понравились, а потом попытались выйти из магазина не заплатив.
Они оказывали сопротивление охраннику и до последнего не хотели расставаться со своей "добычей".

Источник:

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Метки: в мире   видео   вор   кража   криминал   лондон   одежда   
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20  комментариев
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2k
pinbalist 2 часа назад
Вот этот чувак знает как в таких случаях поступать.
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12k
? ? ? 4 минуты назад
надо было "добрым словом и пистолетом"
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721
Сергей 21 минуту назад
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1k
Вадим В. Новоженов 37 минут назад
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4k
Frank Borman 38 минут назад
И опять загорелые британцы. Какая неожиданность. Обезьяны ведут себя, как у себя на родине, в Африке.
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5k
Copycat 44 минуты назад
Да БЛМ во всей красе)
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2k
веселый просто 48 минут назад
Одно слово - англосаксы
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3k
vasilykopkov Час назад
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596
Дмитрий Час назад
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10k
Green Час назад
Это не грабёж а луттинг.
Им по праву положено.
Рабство, расизм...
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10k
Алексей Час назад
Баклажаны там вообще крылья развернули Крылатые обезьяны
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Странно что и охранник тоже ЧЁРНЫЙ...
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124
topersk 2 часа назад
странное ограбление какое-то....
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Совсем мартышки берега потеряли.
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