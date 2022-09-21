Воры пытаются покинуть магазин одежды в Лондоне

1518
1
1
Наглые молодые люди решили обокрасть один из магазинов одежды и обуви в Лондоне. Они начали набирать вещи, которые им понравились, а потом попытались выйти из магазина не заплатив.
Они оказывали сопротивление охраннику и до последнего не хотели расставаться со своей "добычей".
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Автолюбитель обнаружил под своей машиной вора и избил его
- Сотрудник магазина проучил вора-сладкоежку
- В Волгограде вор пробил себе выход из магазина
- Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями
- Дерзкое похищение портмоне у посетителя московского кафе
Новости партнёров
Им по праву положено.
Рабство, расизм...