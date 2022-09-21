Воры пытаются покинуть магазин одежды в Лондоне

Наглые молодые люди решили обокрасть один из магазинов одежды и обуви в Лондоне. Они начали набирать вещи, которые им понравились, а потом попытались выйти из магазина не заплатив.

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Они оказывали сопротивление охраннику и до последнего не хотели расставаться со своей "добычей".